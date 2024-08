STIRI AWS, Digital Realty, Google, Meta, Microsoft și Schneider Electric solicită furnizorilor să susțină decarbonizarea infrastructurii digitale Ionut Razvan Share







Corpul de conducere al iMasons Climate Accord, un program al Infrastructure Masons, face apel la toți furnizorii care deservesc centrele de date să susțină o mai mare transparență a emisiilor Scope 3, ca parte a eforturilor mai ample de reducere a amprentei de carbon a industriei. Format din AWS, Digital Realty, Google, Meta, Microsoft și Schneider Electric, Consiliul de conducere a lansat o scrisoare deschisă în care explică importanța adoptării pe scară largă a declarațiilor de mediu pentru produse – Environmental Product Declarations (EPD), documente standardizate, verificate de terți, care raportează emisiile încorporate de un produs. EPD-urile descriu emisiile de gaze cu efect de seră implicate de un produs pe parcursul întregului său ciclu de viață, de la materiile prime din care este realizat (de exemplu, modul în care sunt extrase, transportate și procesate), până la fabricație, transport, utilizarea și sfârșitul vieții produsului (de exemplu, depozit de gunoi, reciclare, reutilizare etc.). Deși EPD-urile sunt comune în unele sectoare de business, nu există o adoptare pe scară largă a lor în industria centrelor de date. Scrisoarea deschisă aduce un impuls semnificativ din partea celor mai mari hyperscalers și companii de infrastructură digitală din lume pentru a genera schimbări semnificative în industrie, lucrând în parteneriat cu furnizorii lor de încredere. Este esențial ca industria infrastructurii digitale să se decarbonizeze pe măsură ce crește. Semnatarii scrisorii deschise a Corpului de Guvernare iMasons au toți angajamente privind emisiile net-zero de carbon (cu termene limită cuprinse între 2025 și 2040, cu cel puțin 10 ani înaintea Acordului de la Paris), iar această scrisoare marchează un alt jalon către decarbonizarea operațiunilor. Hyperscalers au implementat strategii de reducere și/ sau atenuare a emisiilor Scope 1 și 2. Pe măsură ce încearcă să atingă emisii net-zero de carbon în următorii ani, următoarea etapă constă în reducerea emisiilor Scope 3, care pot reprezenta oriunde între 38-69% din amprenta totală de carbon a centrelor de date. Emisiile Scope 3 nu sunt produse direct de către companii, ci mai degrabă includ emisiile indirecte generate pe lanțul valoric. Accesul la informațiile critice din EPD-uri permite proprietarilor de centre de date, operatorilor și utilizatorilor finali să calculeze eficient impactul asupra mediului și să aleagă produse (servere, sisteme de răcire, surse de alimentare neîntreruptibile [UPS]) și servicii bazate pe emisii mai mici de Scope 3, cele mai bune atunci când vine vorba de obiectivele de sustenabilitate. Scrisoarea deschisă este a doua emisă de ICA și solicită acțiuni din partea furnizorilor pentru a accelera eforturile de decarbonizare. În aprilie 2023, Corpul de conducere al ICA a cerut furnizorilor din industria centrelor de date să folosească beton cu emisii reduse de carbon în infrastructura centrelor de date.

