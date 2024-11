STIRI TECH GlobalLogic obține certificare AWS Automotive Services și își consolidează poziția de lider în vehiculele definite prin software Ionut Razvan Share







GlobalLogic Inc., o companie a Grupului Hitachi și lider în ingineria digitală, a obținut certificarea Amazon Web Services (AWS) Automotive Services Competency. Această recunoaștere validează expertiza GlobalLogic în software-defined-vehicules (vehicule definite prin software) și în ingineria produselor pentru industria auto, alături de alți jucători dintr-un grup restrâns de 27 de parteneri globali. Certificarea AWS Automotive Services recunoaște partenerii din rețeaua AWS Partner Network (APN) cu competență tehnică demonstrată și succes dovedit în livrarea de servicii auto și soluții software. Acești parteneri și-au demonstrat expertiza prin studii de caz verificate care evidențiază experiența lor în servicii auto și soluții software. Astfel, GlobalLogic și-a evidențiat capacitatea de a furniza soluții specializate, de înaltă calitate în industrie, care îndeplinesc standardele riguroase AWS. Parteneriatul cu companii de mobilitate de top, precum Astemo, îi permite companiei GlobalLogic să faciliteze tranziția către o arhitectură de vehicule definite prin software, ajutând producătorii de echipamente originale (OEM) să extindă durata de viață a vehiculului și să creeze fluxuri de venituri pe parcursul ciclului de viață al vehiculelor. GlobalLogic asigură transformarea businessurilor prin soluții AI, IoT și Big Data, susținute de o expertiză extinsă în industrie. „Compania GlobalLogic a fost esențială pentru succesul nostru în lansarea unui sistem de navigație integrat, unic în felul său, pentru a le oferi o experiență de condus premium clienților noștri”, a declarat unul dintre partenerii de mobilitate GlobalLogic. „Expertiza lor în sistemele din interiorul vehiculelor și integrarea perfectă a cercetării și dezvoltării ne-au permis să creăm o experiență superioară a cockpitului digital.” „Prin certificarea AWS Automotive Services, ne este recunoscută capacitatea de a furniza soluții pentru vehicule definite prin software, prin crearea unei infrastructuri virtuale pentru a dezvolta, testa, integra și implementa software, independent de hardware-ul fizic și de constrângerile fizice”, a declarat Ramki Krishna, Group Vice President și Director General al Diviziei de Mobilitate și Industrie la GlobalLogic. „Prin valorificarea puterii AWS, le oferim clienților noștri posibilitatea de a accelera timpul de lansare pe piață a produselor, de a-și reduce costurile de dezvoltare și de a crea experiențe de mobilitate cu adevărat inovatoare.” Partenerii AWS Automotive le oferă clienților din industria auto posibilitatea de a-și accelera procesele de transformare prin capabilități cloud create special în acest scop și prin expertiză solidă în industrie. Aceste servicii profesionale și soluții software se concentrează pe fluxuri de lucru în domenii precum vehicule autonome, vehicule definite prin software, mobilitate conectată, sustenabilitate, experiența digitală a utilizatorilor, ingineria produselor, producție și lanț de aprovizionare. Programul AWS Competency pentru parteneri este conceput pentru a identifica, valida și promova partenerii AWS cu expertiză tehnică AWS și succes demonstrat în rândul clienților.

