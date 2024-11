Xiaomi: brățările inteligente Smart Band 9 Pro și Smart Band 9 Active, lansate în România

Xiaomi lanseaza în România noile Xiaomi Smart Band 9 Pro și Xiaomi Smart Band 9 Active, dispozitive portabile concepute pentru a optimiza urmărirea fitness-ului, monitorizarea sănătății și confortul zilnic, satisfacând diverse nevoi ale utilizatorilor, de la începători, până la pasionații avansați de fitness.

Promoțional, cele două produse vor fi disponibile cu o reducere de 10% pe www.Mi-Home.ro și eMag, în perioada 22-29 noiembrie.

Xiaomi Smart Band 9 Pro: Design premium și optiuni avansate de fitness

Pentru sportivi și pasionații de fitness, Xiaomi Smart Band 9 Pro include un afișaj AMOLED patrulater cu margini înguste, îmbunătățit, cu un raport ecran-corp de 77%, oferind o experiență vizuală captivantă. Cu o rezoluție înaltă de 336×480 pixeli și luminozitate automată care atinge până la 1200 nits, aceasta asigură o vizibilitate optimă în orice lumină. Alimentat de o baterie de 350 mAh, Xiaomi Smart Band 9 Pro asigură până la 21 de zile¹ de viață a bateriei în condiții de utilizare obișnuită, aspect care îl face o alegere de încredere pentru utilizatorii activi.

Conceput pentru performanțe premium, Xiaomi Smart Band 9 Pro are funcții îmbunătățite de urmărire a sănătății², cu o optimizare cu 15%³ a preciziei ritmului cardiac și monitorizarea 24/7 a ritmului cardiac⁴, oxigenului din sânge⁵ și a nivelurilor de stres. Brățara include gestionarea profesională a somnului, oferind rapoarte detaliate și sugestii personalizate de îmbunătățire a odihnei. De asemenea, dispozitivul urmărește peste 150 de moduri sportive și include algoritmi avansați pentru VO₂ max, sarcina de antrenament și timpul de recuperare. În plus, are și GNSS încorporat pentru urmărire precisă în aer liber și un antrenor personal de sport cu animații 3D⁶ ale exercițiilor, pentru motivație.

Cu până la 21 de zile de autonomie a bateriei în condiții de utilizare obișnuită, Xiaomi Smart Band 9 Pro este concepută pentru persoane active, conștiente și atente la sănătate. Diverse curele elegante, inclusiv TPU, piele și opțiuni magnetice⁷, o fac perfectă pentru orice stil de viață.

Xiaomi Smart Band 9 Active: Companion de wellness ușor și de încredere

Xiaomi Smart Band 9 Active asigură o autonomie impresionantă a bateriei de 18 zile¹ în modul de utilizare obișnuit, oferind suport de lungă durată fără nevoia de reîncărcare frecventă. Bateria sa robustă de 300 mAh și tehnologia de optimizare a puterii asigură utilizatorilor monitorizare neîntreruptă pe perioade lungi. Ecranul TFT de 1,47 inchi, cu o rată de reîmprospătare uniformă de 60 Hz, garantează imagini vii și fluide, făcând interacțiunea ușoară și plăcută.

Monitorizarea sănătății pe tot parcursul zilei a brățării² include ritmul cardiac⁸, oxigenul din sânge⁹ și urmărirea somnului¹⁰ cu o precizie sporită. Urmărirea automată a oxigenului din sânge permite actualizări de sănătate în timp real, în timp ce monitorizarea somnului evaluează etapele odihnei și oferă recomandări personalizate. Cu 50 de moduri de sport și un rating de rezistență la apă de 5 ATM¹¹, Xiaomi Smart Band 9 Active este concepută pentru un stil de viață activ. Este disponibilă în mai multe culori ale curelei, inclusiv negru, bej alb, roz, galben și luminos¹², cu peste 100 de cadrane de ceas personalizabile pentru a se potrivi cu orice stil.

Xiaomi Smart Band 9 Pro și Xiaomi Smart Band 9 Active sunt disponibile, pe www.Mi-Home.ro și eMag.

Xiaomi Smart Band 9 Pro, în versiunile Obsidian Black, Rose Gold și Moonlight Silver, are un preț recomandat de 399 lei.

Xiaomi Smart Band 9 Active, în versiunile Beige, Black și Pink, are un preț recomandat de 129 lei.