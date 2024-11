STIRI Kaspersky și AFRIPOL consolidează parteneriatul pentru combaterea criminalității cibernetice Ionut Razvan Share







Pentru a intensifica și mai mult eforturile globale de combatere a infracțiunilor cibernetice, Kaspersky și AFRIPOL au semnat un acord de cooperare în scopul prevenirii și combaterii criminalității cibernetice. Acoperind o perioadă de cinci ani, documentul oficializează și facilitează cooperarea dintre companie și agenția de aplicare a legii, în ceea ce privește schimbul de date și informații cu privire la cele mai recente activități infracționale cibernetice. Peisajul amenințărilor cibernetice din Africa a evoluat constant, continentul fiind deosebit de susceptibil la amenințările industriale. Această regiune, în mod special, are cea mai mare pondere de computere cu sisteme de control industrial (ICS) pe care elemente de malware au fost blocate de soluțiile Kaspersky, în comparație cu alte regiuni. Mediul viguros al amenințărilor cibernetice din Africa necesită o colaborare sporită a părților responsabile, pentru a se proteja împotriva potențialelor riscuri. Consolidând relația existentă între cele două organizații, acordul prevede un schimb îmbunătățit de date privind amenințările cibernetice și tendințele criminalității cibernetice, Kaspersky predând astfel de date către AFRIPOL pentru analiza ulterioară a informațiilor criminale de către organizație. Un alt aspect al colaborării include furnizarea de asistență, know-how și cunoștințe tehnice în analiza securității informațiilor de către echipele de experți cu multă experiență ale Kaspersky. Ceremonia oficială de semnare a avut loc la sediul AFRIPOL, cu acordul semnat de fondatorul și CEO-ul Kaspersky, Eugene Kaspersky și de directorul executiv interimar al AFRIPOL, ambasadorul Jalel Chelba. Fondatorul și CEO-ul Kaspersky, Eugene Kaspersky, a remarcat: „O luptă eficientă împotriva criminalității cibernetice este de neconceput fără cooperare. Compania noastră a pus întotdeauna efortul de colaborare pe primul loc – împărtășindu-și expertiza cu cea mai largă gamă de părți interesate: comunitatea de experți în securitate, agențiile de aplicare a legii și, de asemenea, publicul larg, pentru a le oferi cunoștințe despre amenințările cibernetice acute. Prin urmare, prin promovarea cooperării noastre cu AFRIPOL și oferind agenției atât informații, cât și tehnologia necesară pentru a răspunde la amenințările cibernetice emergente, sperăm să ne sporim contribuția la promovarea unei mai mari rezistențe cibernetice și a unui spațiu cibernetic mai sigur pentru toți.” Ambasadorul Jalel Chelba, directorul executiv interimar al AFRIPOL, a declarat: „Acest acord cu Kaspersky reprezintă un pas major înainte în consolidarea apărării digitale a Africii. Folosind expertiza și resursele Kaspersky, nu doar îmbunătățim capacitatea AFRIPOL de a contracara amenințările cibernetice, ci contribuim și la protecția unui spațiu digital sigur pentru toți cetățenii africani. Această colaborare aduce o valoare adăugată substanțială ambelor organizații: consolidează cadrul operațional al AFRIPOL în combaterea criminalității cibernetice, permițând în același timp Kaspersky să joace un rol cheie în securitatea digitală a unui continent important din punct de vedere strategic în ceea ce privește securitatea cibernetică. Împreună, facem un pas semnificativ către reziliență și încredere digitală în Africa, prin mobilizarea celor mai buni dintre ambii parteneri.” Kaspersky și AFRIPOL au un istoric lung de proiecte comune de cooperare. Cele două organizații au contribuit activ la evaluarea peisajului African al amenințărilor cibernetice, fiind, de asemenea, participanți activi la acțiunile conduse de INTERPOL pentru a stăvili criminalitatea cibernetică pe continentul african, și anume Africa Cyber Surge Operation și Africa Cyber Surge Operation II. Cele două organizații pledează, de asemenea, pentru o mai mare încredere digitală, AFRIPOL a susținut primul Centru de transparență al Kaspersky din regiunea africană – din Rwanda. Aflați mai multe pe site.

