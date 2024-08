STIRI Binance Research: Piața Cripto în august 2024, creștere cu 6,1% a capitalizării Ionut Razvan Share







În iulie, piața cripto a înregistrat o creștere cu 6,1% a capitalizării totale. Temerile pieței s-au atenuat, pe măsură ce Germania a finalizat descărcarea a 50.000 BTC către bursele centralizate. Evoluțiile pozitive au inclus aprobarea de către SEC din SUA a nouă ETF-uri spot Ethereum, care au început să se tranzacționeze pe 23 iulie, și anunțul lui Donald Trump la Conferința Bitcoin 2024 despre potențiala stabilire a unei rezerve strategice de Bitcoin, dacă va fi ales. Cu toate acestea, rămân îngrijorări cu privire la rambursările de peste 9 miliarde USD de către Mt. Gox către victimele infracțiunilor din 2014 și transferul de 29.800 BTC de către guvernul SUA. Prima săptămână pentru noile ETF-uri Ether spot a implicat ieşiri nete de ~484 milioane USD, afectate de Ethereum Trust („ETHE”) de la Grayscale și de performanța slabă a pieței de acțiuni. Volumele au fost puternice, de peste 5,8 miliarde USD. Ieșirile ETHE ale Grayscale (1,9 miliarde USD) au fost în mare măsură așteptate, deoarece mulți investitori au fost blocați de mulți ani. Taxele de 2,5% pentru ETHE au fost, de asemenea, mult mai mari decât restul grupului, care în mare parte au comisioane de 0% pentru debut. Excluzând ETHE, ETF-urile Ether au primit intrări nete de aproape 1,5 miliarde USD de la lansare. Ca referință, capitalizarea pieței Ethereum este de ~28% din capitalizarea pieței Bitcoin, iar ETF-urile Bitcoin spot din SUA au primit intrări nete de peste 17 miliarde USD. În acest an, atât ratele spot, cât și cele futures DEX/CEX au avut o tendință ascendentă, atingând maxime de 13,9% și, respectiv, 5% în iulie. Aceste câștiguri, parțial datorate scăderii volumelor CEX, evidențiază creșterea puternică și menținerea volumului în rândul DEX-urilor. Îmbunătățirile experienței de utilizare și ale lichidității, împreună cu popularitatea în creștere a tranzacționării cu monede meme, au alimentat această tendință. Presiunile competitive din partea noilor intrați au împins introducerea de funcționalități inovatoare, făcând peisajul tranzacționării on-chain mai atractiv. Polymarket a înregistrat o nouă lună record în iulie, depășind 387 milioane USD în volume de tranzacționare și atrăgând peste 44,5 mii de comercianți activi. Creșterea platformei a fost accelerată semnificativ de evoluțiile cheie din ciclul electoral din acest an, care au continuat să stimuleze atât speculații, cât și interesul general. Aceste maxime record vin cu doar câteva luni înainte de alegerile prezidențiale din SUA, care domină activitățile curente ale platformei. Oferta totală de monede stabile a urcat în mod constant către cel mai mare record din 2022, de 165 de miliarde de dolari. În prezent, se află la 155 miliarde USD, dintre care Ethereum și Tron dețin 47,9% și, respectiv, 37,8% din totalul ofertei. Între timp, ecosistemul stablecoin al Solana continuă să atragă atenția, oferta sa în PYUSD apropiindu-se de cea actuală pe Ethereum în doar câteva luni de la lansare.

