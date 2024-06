SMARTPHONES STIRI realme GT 6 va avea cel mai nou procesor Snapdragon Ionut Razvan Share







realme va lansa, pe 20 iunie 2024, modelele din seria realme GT 6, alături de noile căști Buds Air6 Pro, care vor oferi o tehnologie audio de ultimă generație. Snapdragon 8s Gen3 va echipa noul realme GT 6 Seria realme GT 6 este echipată cu chipset-uri Snapdragon de ultimă generație, renumite pentru performanță și eficiență. În prim-plan se află modelul realme GT 6, echipat cu cel mai recent chipset Snapdragon 8s Gen 3 de la Qualcomm. Acest chipset stabilește un nou standard prin scorul său excepțional la testele de referință, depășind 1.650.000 puncte, demonstrând abilitatea sa de a oferi utilizatorilor o viteză și o capacitate de reacție de neegalat. Între timp, realme GT 6T integrează chipset-ul Snapdragon 7+ Gen 3, care excelează în ceea ce privește echilibrul dintre putere și eficiență, ceea ce îl face ideal pentru utilizatorii care caută o experiență performantă fără a face compromisuri în ceea ce privește durata de viață a bateriei. realme a stabilit un parteneriat stabil și pe termen lung cu Qualcomm. Emiliano Sottani, Senior Director of Product Marketing at Qualcomm Europe, va lua cuvântul la evenimentul de lansare pentru a detalia performanțele noului chipset. Conform datelor oficiale ale Qualcomm, chipset-ul Snapdragon 8s Gen 3 oferă o creștere cu 20% a performanței CPU și cu 15% a performanței GPU în comparație cu Snapdragon 8 Gen 1. realme Buds Air6 Pro: Un nou standard în tehnologia audio Pe lângă lansările de smartphone-uri, realme va lansa realme Buds Air6 Pro, oferind o tehnologie audio avansată. Dispunând de un sistem cu două microfoane, Buds Air6 Pro detectează și elimină eficient zgomotele externe și interne. De asemenea, căștile dispun de funcția Smart Adaptive Noise Cancellation, care ajustează dinamic nivelurile de reducere în timp real pentru a optimiza mediul auditiv al utilizatorului. În centrul Buds Air6 Pro se află sistemul Hi-Fi Quality Dual Driver, care cuprinde un driver de bas de 11 mm și un tweeter micro-planar de 6 mm. Această configurație asigură un bas profund și bogat și frecvențe înalte foarte clare. În plus, căștile suportă transmisia wireless LDAC HD, care oferă o rată de biți de trei ori mai mare decât transmisia wireless tradițională, împreună cu certificarea Hi-Res Audio pentru o experiență audio captivantă și detaliată. AI pentru tineri – Revoluționarea stilului de viață digital al tinerilor realme, în calitate de brand de tehnologie profund conectat la nevoile utilizatorilor tineri, va colabora cu un grup de influenceri din domeniul tehnologiei din India, Asia de Sud-Est și America de Sud pentru o discuție interesantă intitulată “AI pentru tineri: Revoluționarea stilului de viață digital al tinerilor”. Această masă rotundă își propune să exploreze modul în care tehnologia AI poate stimula inovarea, debloca potențialul creativ și revoluționa traseele educaționale și profesionale ale tinerilor la nivel global.

