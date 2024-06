STIRI TECH SGS, premiată pentru excelența în sustenabilitate Ionut Razvan Share







SGS a obținut două realizări remarcabile care îi subliniază angajamentul față de sustenabilitate și excelență în guvernanța corporativă. Pentru al cincilea an consecutiv, SGS și-a menținut ratingul AAA în evaluarea ESG a Morgan Stanley Capital International (MSCI), situându-se printre primele șase companii de servicii profesionale în anul 2024. De asemenea, pentru al treilea an consecutiv, SGS a fost recunoscută ca lider al sectorului de testare, inspecție și certificare (TIC) în prestigiosul clasament Europe’s Climate Leaders 2024, întocmit de Financial Times și Statista. Evaluarea MSCI ESG Ratings evidențiază managementul atent și performanța solidă a SGS în domeniul guvernanței corporative, a securității datelor și reducerii emisiilor de carbon. MSCI Inc., cel mai mare furnizor de ratinguri ESG din lume, evaluează gestionarea riscurilor ESG de către companii pe o scară de șapte puncte, de la AAA la CCC. Menținerea ratingului AAA de către SGS reflectă gestionarea excelentă a acestor riscuri în comparație cu alte companii similare. Clasamentul Europe’s Climate Leaders 2024 confirmă reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră de către SGS, datorită angajamentelor sale constante legate de protecția climatică. SGS a obținut un scor general de 70,6, influențat de o reducere anuală combinată a emisiilor Scope 1 și Scope 2 cu 5,3% în ultimii cinci ani. Colaborarea SGS cu Carbon Disclosure Project (CDP), inițiativa Science Based Targets (SBTi) și proiectul său Scope 3 au fost factori-cheie în obținerea acestei recunoașteri. Toate aceste realizări reflectă poziția de lider a SGS în sustenabilitate corporativa. Suntem onorați să fim recunoscuți drept reper al excelenței în industrie.

