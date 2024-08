FEATURED SMARTPHONES STIRI realme lansează seria 13 Pro în India cu funcții AI și design inspirat din Claude Monet Ionut Razvan Share







realme a prezentat seria realme 13 Pro în India. Această nouă serie, cu o cameră performantă cu funcții AI integrate, combină tehnologia de ultimă generație cu un design inspirat de unul dintre legendarii maeștri ai impresionismului, Claude Monet. Seria realme 13 Pro include două modele: realme 13 Pro+ și realme 13 Pro, ambele încorporând prima arhitectură fotografică AI din industrie. Noua serie este disponibilă în culorile Monet Gold, Monet Purple și Emerald Green. În cadrul evenimentului de lansare, realme a prezentat viziunea sa de a deveni un jucător important pe piața telefoanelor mid-range. Compania își propune să exceleze la trei capitole esențiale pentru tinerii utilizatori din întreaga lume: memorie mare, rezistență și implementarea tehnologiei AI. Ca brand de tehnologie care înțelege profund utilizatorii tineri, realme promite că actualele și viitoarele modele vor veni cu o variantă de stocare de 512 GB, răspunzând astfel așteptărilor ridicate ale tinerilor utilizatori care au nevoie de spațiu de stocare pentru fotografii, jocuri și divertisment în general. Pentru a crește durabilitatea produselor sale, realme a confirmat că toate telefoanele vor avea în viitor o rezistență minimă la apă și praf conform standardului IP65. „Ne-am angajat să devenim alegerea premium pentru tinerii care caută un smartphone de nivel mediu spre înalt”, a declarat compania. „Suntem încrezători că noua noastră serie Number Pro, începând cu realme 13 Pro Series, va conduce următorul nostru capitol în această călătorie interesantă.” Ultra Clear Camera cu AI integrat Seria realme 13 Pro revoluționează fotografia cu noua cameră Ultra Clear cu AI integrat. Aceasta combină hardware și software avansate pentru a oferi o claritate a imaginii, detalii și acuratețe a culorilor de neegalat. realme 13 Pro+ dispune de un sistem dublu de cameră Sony, permițând utilizatorilor să capteze imagini în diverse condiții de iluminare. Acesta include o cameră principala cu OIS de 50MP cu senzor Sony LYT-701, primul din industrie cu o dimensiune de 1/1.56”, distanță focală echivalentă de 24mm, și o cameră telefoto periscop de 50MP echipată cu senzorul Sony LYT-600 cu o dimensiune de 1/95”, zoom optic 3x, distanță focală echivalentă de 73mm. Aceasta marchează prima utilizare a senzorului Sony LYT-600 într-o cameră periscop. Ambele camere au primit certificarea TÜV Rheinland High Resolution Camera, ceea ce semnifică calitatea superioară a imaginii și performanța lor. realme 13 Pro+ este cel mai subțire smartphone care dispune de un obiectiv periscop 3x. Camera principală a realme 13 Pro dispune de un senzor Sony LYT-600 de 50MP cu o dimensiune de 1/95”, care oferă fotografii uimitoare ziua și noaptea. Această configurație impresionantă, cu o distanță focală echivalentă de 26mm, deschidere f/1.88, OIS și suport 2X ISZ, oferă o calitate excepțională a imaginii. Marcând cea mai recentă realizare în inovarea AI, realme a dezvoltat HYPERIMAGE+, prima arhitectură fotografică AI din industrie, cu o arhitectură în trei straturi care constă în optică emblematică, algoritmi de imagistică AI pe dispozitiv și editare foto în cloud. Bazându-se pe aceasta, algoritmii de imagistică AI și editarea foto AI procesează constant datele de imagine pentru a îmbunătăți calitatea vizuală a conținutului foto și video. Seria realme 13 Pro introduce caracteristici AI eficiente pentru experiențe îmbunătățite. AI Ultra Clarity îmbunătățește rezoluția și crește claritatea imaginilor neclare.

AI Smart Removal permite eliminarea trecătorilor și obiectelor străine din fotografii cu un singur click

AI Group Photo Enhance permite realizarea unei fotografii de grup cu camera principală sau ultra-wide și poate oferi detalii faciale clare chiar și pentru cei aflați pe margine sau în rândul din spate. Design inspirat de Claude Monet realme și-a anunțat colaborarea cu Muzeul de Arte Plastice din Boston (MFA), pentru a aduce inspirația unuia dintre legendarii maeștri ai impresionismului, Claude Monet, în seria realme 13 Pro. Inspirându-se din reprezentările lui Monet despre natură și frumusețe, designul lui realme 13 Pro Series surprinde efectele luminii și culorilor din două capodopere, Grainstack (apus de soare) și Water Lilies. Grânele aurii și nuferii purpurii au fost transformați în două variante de culoare – Monet Purple și Monet Gold – fiecare centrată pe culori cu saturație scăzută care evocă un sentiment de confort și vitalitate. Ambele modele dispun de un material din sticlă mată realizat printr-un proces unic, reprodus prin milioane de particule strălucitoare care se unesc pentru a emula tușele de pensulă ale lui Monet pe sticla mată lucioasă, capturând momentele fugitive din picturile sale. Durabilitate și performanță de neegalat Seria realme 13 Pro este echipată cu chipset-ul Snapdragon® 7s Gen 2 5G, construit pe un proces de 4nm pentru performanță superioară și consum redus de energie. Procesorul cu un total de opt nuclee este format din 4 nuclee ARM® Cortex-A78 la 2,4GHz și 4 nuclee ARM® Cortex-A55 la 1,95GHz. Cuplat cu GPU Adreno 710, asigură gaming fără întreruperi si fluiditate. Un sistem de răcire cu 9 straturi, cu 40% mai mare decât generația anterioară, disipă eficient căldura chiar și în timpul utilizării intensive. Seria realme 13 Pro oferă până la 12GB RAM și până la 512GB spațiu de stocare, oferind o experiență completă cu un răspuns mai rapid al aplicațiilor și FPS mai mare în jocuri. Pentru a oferi tinerilor utilizatori o mai mare liniște sufletească, seria realme 13 Pro prezintă un design îmbunătățit, combinând un aspect elegant cu protecția completă împotriva apei și prafului, conform standardului IP65. În plus, seria utilizează Armor Shield Glass cu Corning Gorilla Glass 7i. Comparativ cu sticla utilizată la realme 12 Pro, această sticlă oferă o îmbunătățire cu 160% a rezistenței la cădere și o îmbunătățire cu 100% a rezistenței la zgârieturi. Versiunea Emerald Green a primit certificarea elvețiană SGS Premium Performance 5 stele la Drop Resistance. Aceasta poate rezista la căderi de la o înălțime maximă de 1,65 metri pe sol de granit din toate cele șase laturi și colțuri, fără anomalii vizibile în ceea ce privește aspectul și funcționalitatea normală.

