FEATURED STIRI TECH Visual Fan dezvăluie expansiunea strategiei Green Ionut Razvan Share







Visual Fan SA, companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul ALW și deținătoarea brandului Allview, anunță extinderea portofoliului de produse ERA, prin introducerea combinei frigorifice de ultimă generație: ERA NutriVision Smart Refrigerator. Noile electrocasnice și servicii Allview sunt create pentru a răspunde cerințelor tot mai mari ale consumatorilor, oferind posibilități extinse de personalizare și un nou nivel de conectivitate inteligentă în bucătărie. Astfel, Allview prezintă cu entuziasm gama ERA Smart Refrigerator, care include produse ce beneficiază de know-how-ul și expertiza tehnică acumulată în cei 20 de ani de activitate ai brandului. Aceste cunoștințe dobândite în zona IT&C, au fost aplicate pentru noua ramură – a electrocasnicelor, din dorința de a dezvolta o serie de produse SMART pentru gama ERA. Printre beneficiile gamei Allview ERA Smart Refrigerator, amintim: Aceste modele de frigidere inteligente devin o sursă inspirațională continuă de rețete personalizate pentru întreaga familie, cunoscând mereu ceea ce utilizatorul deține în frigider sau chiar în propria bucătărie și ajutând la combaterea risipei alimentare, prin opțiunea de semnalare a produselor care urmează să expire.

Este un sprijin permanent în realizarea unei liste de cumpărături complete, care se poate descărca pe propriul device al utilizatorului.

Camera interioară super wide angle Dual LED, reprezintă un real ajutor atunci când se dorește vizualizarea alimentelor din interiorul frigiderului.

Posibilitatea de conectare la YouTube transformă gama Allview ERA Smart Refrigerator în entertainer-ul familiei.

Aplicația Smart Home deja integrată, face din ERA Smart Refrigerator un hub de control al întregii case, putându-se conecta cu majoritatea device-urilor inteligente de pe piață, indiferent de brand.

AVI, Asistentul Vocal Inteligent este partenerul de încredere, care răspunde la orice solicitare, venind în sprijinul utilizatorilor ca o completare a aplicației ERA Health: poate furniza meniul săptămânal pentru întreaga familie, dar și să ofere informații suplimentare de nutriție, recomandări și soluții pentru o alimentație cât mai echilibrată și responsabilă.

ERA NutriVision Smart Refrigerator cu o capacitate de 327 L, integrează un dispenser pentru apă de până la 3 litri.

Este prevăzut cu un sistem inteligent de control al umidității și temperaturii, pentru ca alimentele utilizatorilor să fie păstrate în condiții optime.

Finisajele de înaltă calitate si suprafața anti-amprente garantează o întreținere ușoară și rezistență la zgârieturi. Toate aceste inovații au ca scop revoluționarea bucătăriilor, făcându-le mai inteligente, mai interactive, dar și mai ușor de utilizat de către consumatori. „Prin completarea portofoliului de produse ERA și dezvoltarea aplicației ERA Health, ne propunem să promovăm sisteme complexe care integrează produse inteligente, al căror scop este de a da valoare stilului de viață al utilizatorilor, în funcție de dorințele și nevoile acestora. Noua gamă de produse și servicii, Allview ERA, oferă soluții și asistență de gătit bazată pe inteligență artificială, care ajută consumatorii să adere la un stil de viață sănătos, echilibrat, responsabil și personalizat. Astfel, vom continua să ne îndreptăm atenția către crearea de produse sustenabile, care îmbunătățesc viața de zi cu zi a consumatorilor și care pot contribui la reducerea amprentei de carbon, dar și la diminuarea risipei alimentare. Conceptul ERA, lansat în 2022, a evoluat semnificativ, incluzând dezvoltarea aplicației de nutriție ERA Health și introducerea unor produse interconectabile în acest ecosistem. Planurile de viitor ale brandului Allview vizează extinderea, în următorii trei ani, către o gamă completă de produse inovatoare pentru bucătărie.”, a declarat Lucian Peticilă – CEO Visual Fan S.A. Pentru divizia Allview Auto, primul trimestru al acestui an a adus un număr impresionant de comenzi ale modelului Allview CityZEN, iar target-ul propus la începutul anului pentru fiecare trimestru, a fost depășit doar cu dealerii actuali. Brandul Allview se află în discuții avansate pentru deschiderea de noi parteneriate strategice cu importanți dealeri auto, care au identificat potențialul modelului Allview CityZEN și al business-ului Allview Auto. Mai mult chiar, compania brașoveană planifică extinderea gamei până la sfârșitul acestui an și introducerea în portofoliu a noi modele de mașini electrice. Standul destinat mobilității electrificate, îi așteaptă pe vizitatori cu modelul Allview CityZEN, prima mașină 100% electrică a brandului Allview, care poate fi condusă de la vârsta de 16 ani. Printre caracteristicile sale definitorii, amintim: Autonomie până la 220 km, în oraș.

Disponibilă în varianta cu 2 sau 4 locuri și airbag pentru șofer.

Sistem de camere de asistență la parcare, cu vizualizare 360°.

Senzori de parcare față și spate.

Jante din aluminiu și aer condiționat.

Centru de infotainment cu două ecrane de 10,25”.

Comenzi pe volan (audio, volum, preluare/închidere apeluri).

Oglinzi retrovizoare electrice.

Deschiderea și închiderea geamurilor din telecomandă. În cadrul acestui eveniment de anvergură pe plan tehnologic, brandul Allview va prezenta o gamă concept de Smart TV-uri cu Google TV™ integrat și specificații de top, precum display QLED pentru redarea fidelă a imaginii, funcție Eye Care – care reglează nivelul de luminozitate în funcție de intensitatea luminii ambientale, varietate de diagonale, dar și un model de Smart TV, care va transforma locuințele utilizatorilor în adevărate galerii de artă, putând fi montat pe perete ca un tablou. Pentru iubitorii de conținut în natură și device-uri ieșite din comunul cotidian, producătorul brașovean le propune vizitatorilor un nou concept de Smart TV portabil, ușor de transportat, cu un design cochet și compact. „La Bucharest Tech Week, suntem încântați să împărtășim viziunea noastră pentru viitorul tehnologiei și al mobilității electrificate. Proiectele noastre viitoare se concentrează pe valorificarea puterii inteligenței artificiale, pe inovație – care se află în centrul misiunii noastre, dar și pe crearea de soluții green, sustenabile – care nu sunt doar de ultimă oră, ci și accesibile românilor.” a continuat Lucian Peticilă – CEO Visual Fan S.A.

Tags:

Previous Article Kaspersky descoperă 24 de vulnerabilități în sistemele de acces biometrice din China