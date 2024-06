COMPUTING STIRI Patru instrumente cruciale pentru securitatea conturilor Binance Ionut Razvan Share







Avansul criptomonedelor a oferit numeroase beneficii utilizatorilor din întreaga lume, dar și o creștere corespunzătoare a amenințărilor la adresa securității, din cauza utilizării greșite sau a tentativelor de înșelăciune, iar în context, Binance prezintă patru instrumente cruciale pentru securitatea conturilor utilizatorilor. De la atacuri de phishing la spargeri ale piețelor majore, aceste riscuri continuă să evolueze. În context, Binance se angajează să protejeze fondurile și datele personale ale utilizatorilor săi. Prin urmare, Binance implementează măsuri de securitate avansate și actualizează continuu protocoalele pentru a combate cele mai recente amenințări la adresa securității. Simultan, vigilența utilizatorilor rămâne esențială pentru protejarea ecosistemului. Aplicații de autentificare Aplicațiile de autentificare precum Google Authenticator ajută la îmbunătățirea securității contului, prin adăugarea unui strat suplimentar de protecție prin autentificarea cu doi factori (2FA). Acesta generează coduri de acces unice bazate pe timp, care se schimbă la fiecare 30 de secunde. Activând Google Authenticator, utilizatorii reduc semnificativ riscul accesului neautorizat, chiar dacă cineva a obținut parola. Și Binance Authenticator oferă funcționalități similare, dar este integrat direct în ecosistemul Binance. Acest lucru ajută la asigurarea faptului că utilizatorii au instrumente create special pentru activitățile lor de tranzacționare. Passkey Passkey-urile sunt o caracteristică de securitate avansată care simplifică logările, făcându-le, în același timp, mai sigure. Prin utilizarea criptografiei cu cheie publică pentru a conecta contul la un dispozitiv de încredere, acestea permit conectări fără parolă. Passkey-urile oferă o experiență de login mai sigură și mai convenabilă, eliminând dependența de parolele tradiționale, care suferă de diverse vulnerabilități. Chei de securitate Cheile de securitate sunt o măsură bazată pe hardware care asigură că numai persoana care are cheia fizică poate accesa un cont, oferind un strat suplimentar de securitate. Acestea oferă o protecție robustă împotriva phishing-ului și a altor atacuri, necesitând acces fizic la cheie pentru conectare. Verificare cu mai mulți validatori Verificarea cu mai mulți validatori este o caracteristică de securitate puternică, care necesită aprobarea tranzacțiilor de către mai multe părți înainte de a fi executate. Acest strat suplimentar de verificare poate proteja împotriva tranzacțiilor neautorizate, deosebit de util pentru tranzacțiile cu valoare ridicată, cum ar fi retragerile. Activarea unui multi-validator oferă un nivel ridicat de securitate prin asigurarea faptului că nicio persoană nu poate efectua tranzacții unilateral. Această caracteristică este benefică pentru conturile instituționale sau conturile personale cu dețineri substanțiale. În lumea în rapidă evoluție a criptomonedelor, securizarea contului Binance este de o importanță capitală. Activând metodele de autentificare cu mai multe straturi, cum ar fi aplicațiile de autentificare, passkey-uri, chei de securitate și multi-validatori, utilizatorii pot reduce semnificativ riscurile

