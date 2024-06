COMPUTING MGT extinde portofoliul de produse din zona soluțiilor de management al datelor Ionut Razvan Share







MGT Educațional, unul dintre jucătorii importanți de pe piața distribuției de soluții și echipamente IT, este preocupat permanent să își diversifice gama de soluții pe care le pune la dispoziție partenerilor săi, astfel încât aceștia să poată răspunde cât mai rapid și concret la solicitările beneficiarilor acestora. Archiware GmbH, Unitex și Qualstar se adaugă listei de peste 50 de companii ale căror produse sunt distribuite pe piața locală de MGT Educațional și consolidează portofoliul în zona soluțiilor de management al datelor. Una dintre direcțiile cu dinamică accelerată este cea a gestionării și protecției datelor, impactul fiind major pentru toate organizațiile, de la micile birouri până la companiile de scară Enterprise. În 2018, IDC a estimat că până în 2025, volumul total de date va crește de la 33 la 175 zettabytes, numai dispozitivele IoT urmând să reprezinte mai mult de 90 zettabytes din acest total. În plus, în 2025, se așteaptă ca întreaga populație mondială să genereze zilnic 463 de exabytes de date noi. Pentru a satisface aceste nevoi în expansiune, resursa de stocare a datelor va trebui să fie disponibilă din abundență și ieftină, având cerințe reduse de energie. „Suntem în permanent contact cu partenerii noștri locali de distribuție și luăm pulsul utilizatorilor finali atât din zona de utilizatori domestici, cât și din cea a companiilor. Acest lucru ne permite să ne extindem pas cu pas portofoliul de produse pentru a pune la dispoziție soluțiile care anticipează nevoile concrete și fac diferența atât din punct de vedere al eficienței aduse prin utilizarea lor, cât și al costurilor”, a declarat Dan Rotaru, Director Executiv MGT Acesta este doar unul dintre motivele pentru care MGT Educațional a deschis un parteneriat cu compania germană Archiware GmbH, o companie privată cu sediul central în Munchen cu peste 20 de ani de experiență în software de gestionare a datelor pentru backup, sincronizare și arhivare. Software-ul Archiware se adresează în primul rând întreprinderilor mici și mijlocii și industriei media și divertismentului. Linia de produse software Archiware este folosită de sute de companii media din întreaga lume și include: P5 Synchronize – Replicați datele pentru a asigura o disponibilitate ridicată

P5 Backup – Faceți o copie de rezervă a datelor serverului pe disc, bandă și cloud

P5 Archive – arhiva asemănătoare MAM pentru a migra datele offline pe disc, bandă și cloud

P5 Data Mover – o extensie pentru modulul P5 Archive pentru mutarea bazată pe politici, copierea și ierarhizarea datelor arhivate între bandă, disc și cloud. Suita de aplicații Archiware este compatibilă cu produse provenite de la o multitudine de parteneri. Compatibilitățile hardware P5 Software Suite includ biblioteci de benzi, Direct Attached Storage, SAN și NAS. Compatibilitățile software includ integrări cu diverse sisteme MAM și DAM. Unul dintre producătorii de benzi magnetice Linear Tape-Open (LTO) pentru care soluțiile Archiware sunt compatibile este compania japoneză Unitex. Fondată în 1990, Unitex este singurul producător din lume de unități de bandă LTO cu interfețe USB și USB/SAS (hibrid). Unul dintre cele mai cunoscute produse Unitex este unitatea de bandă LTO-USB, recomandată pentru companii și organizații care au nevoie să stocheze și să transporte cantități mari de date. Pe lângă LTO-USB, Unitex produce și aplicații pentru copierea, gestionarea și arhivarea datelor pe unități LTO. Fiind unul dintre puținii producători independenți de biblioteci de benzi rămași activi pe piață, Qualstar oferă soluții care răspund cel mai bine cerințelor clienților și, în același timp, răspunde nevoilor acestora de extindere ulterioară. Produsele și soluțiile Qualstar pentru backup și arhivare pe bandă oferă o calitate și fiabilitate remarcabile, oferind utilizatorilor siguranța că datele lor sunt întotdeauna protejate și disponibile în orice moment. MGT oferă acum gama completă de soluţii Qualstar LTO, precum modelul Q8 care oferă o unitate LTO și 8 sloturi, sau bibliotecile de benzi Q40 și Q80, care oferă 40 și respectiv 80 de sloturi pentru bandă și până la 3 sau 6 unități LTO. Pentru toate sistemele sale, Qualstar oferă garanție standard de 3 ani, serviciu de înlocuire rapidă și sunt conforme cu standardul de securitate NIS-2.

