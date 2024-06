Modalități de îmbunătățire a rentabilității proprietăților comerciale prin amenajări mai rapide: nou studiu

Proprietarii și managerii de clădiri de birouri pot economisi bani și reduce emisiile de carbon, adaptându-se în același timp la modele de lucru moderne și flexibile, arată un studiu recent.

Grupul imobiliar integrat global Lendlease, firma globală de consultanță sustenabilă Arup și Schneider Electric propun câteva strategii pentru a adăuga valoare comercială imobiliară (CRE) într-o nouă carte albă intitulată „Get more from your core investments: How faster fit-outs can drive higher returns for commercial properties.” Acesta arată cum să echilibrăm oportunitățile flexibile de ocupare cu abordarea provocărilor de sustenabilitate.

„Așa cum subliniază un recent raport McKinsey, clădirile reprezintă aproape 40% din emisiile globale de carbon”, spune Estelle Monod, Global Buildings President la Schneider Electric. „Această realitate necesită o acțiune imediată, mai ales pe măsură ce toate companiile CRE navighează între reglementări stricte de mediu, așteptările chiriașilor și investitorilor în schimbare și peisajul pieței volatile. Recunoaștem aceste presiuni și ne angajăm să oferim soluții care să faciliteze această tranziție.”

Ca jucători cheie pe piața CRE, Lendlease, Arup și Schneider Electric își combină experiența pentru a propune soluții practice pentru cerințele în evoluție ale industriei. Studiul se concentrează pe valorificarea progreselor tehnologice pentru a crea servicii adaptabile pentru clădiri, care reduc deșeurile și îmbunătățesc performanțele de mediu.

Andy Hodgson, Global Advisory Services Leader la Arup, comentează: „Încercarea de a reduce emisiile de carbon, dublată de gestionarea fluctuațiilor de ocupare a birourilor cu modele de lucru post-COVID este o provocare majoră pentru piața imobiliară de birouri comerciale. Dar, cu o nouă abordare a construcției clădirilor, un design flexibil poate aduce beneficii financiare alături de posibilitatea unor acorduri de leasing mai scurte și mai flexibile.”

Cartea albă introduce o nouă metodă de proiectare și implementare a serviciilor integrate de clădire în spațiul de birouri comerciale.

Scenariile modelate pentru o singură clădire arată potențialul de a genera reduceri semnificative ale costurilor pe ciclul de viață, venituri suplimentare și economii de peste 1.500 de tone de dioxid de carbon în 30 de ani. Andy Hodgson, Global Advisory Leader la Arup, a subliniat avantajele financiare: „Reducerea costurilor (care poate duce la o valoare mai mare a chiriei) și perioade mai scurte de lipsă de ocupare au fost considerații cheie pentru această analiză. Interesant, modelul actual nu ține cont de economiile de energie, dar soluția oferă în mod inerent acest beneficiu suplimentar.”

Pentru proprietari, beneficiile se extind dincolo de câștigurile financiare. Aplicațiile avansate și automatizarea permit o mai bună utilizare a spațiului și un confort sporit pentru chiriași. Chiriașii obțin, de asemenea, informații despre utilizarea spațiului și își pot adapta mediul pentru eficiență și confort maxim.