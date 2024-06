SMARTPHONES HONOR 200 Pro obține primul loc în clasamentul High-End de la DXOMARK Ionut Razvan Share







Brandul global de tehnologie HONOR anunță că cel mai recent smartphone lansat, HONOR 200 Pro, a obținut recunoașterea din partea DXOMARK. Clasat pe primul loc în clasamentul High-End de la DXOMARK, HONOR 200 Pro reflectă angajamentul constant al HONOR de a crea inovații centrate pe nevoile utilizatorilor. În plus, HONOR 200 Pro a câștigat prestigioasele premii Gold Display și Eye Comfort Label, fiind apreciat pentru calitatea remarcabilă a display-ului și funcțiile de confort vizual, care oferă utilizatorilor o experiență vizuală superioară. Conform protocolului DXOMARK Display, HONOR 200 Pro a impresionat prin acuratețea excelentă a culorilor în toate condițiile de iluminare testate, redarea video HDR10 de excepție în luminozitate scăzută și timpul de răspuns excepțional al comenzilor tactile pe ecran. „Suntem extrem de încântați că HONOR 200 Pro a obținut poziții de top în clasamentele High-End și Global, precum și multiple recunoașteri din partea cercetătorilor independenți de la DXOMARK. Aceste realizări reflectă angajamentul nostru de a crea tehnologii de vârf pentru utilizatorii noștri din întreaga lume. Vom continua să împingem limitele pentru a aduce mai multe inovații și o experiență de utilizare superioară.” – a declarat George Zhao, CEO al HONOR Device Co, Ltd. Performanțele excepționale ale display-ului HONOR 200 Pro au propulsat dispozitivul în fruntea clasamentelor DXOMARK High-End și Global HONOR 200 Pro a trecut printr-un test riguros de display realizat de DXOMARK, evaluându-i performanțele în patru domenii cheie: lizibilitate, culoare, video și răspuns tactil. Cu un scor impresionant de 151 din 157 pentru display, dispozitivul a obținut primul loc în clasamentul DXOMARK High-End Display și s-a clasat pe poziția a opta în clasamentul Global DXOMARK. Echipat cu un ecran HONOR Eye Comfort Display de 6,78 inci, HONOR 200 Pro a demonstrat performanțe remarcabile în cadrul protocolului de testare a display-ului DXOMARK. Dispozitivul a obținut un scor maxim de 165 din 165 la capitolul culori, datorită uniformității precise a acestora pe parcursul testelor. Această performanță este atribuită luminozității impresionante HDR de vârf de 4000 nits și display-ului Quad-curved Floating de 1.5K. În plus, dispozitivul a obținut un scor de 146 din 163 pentru performanța video, oferind capacități excelente de redare video HDR10 și o experiență de vizionare extrem de plăcută, asemănătoare percepției umane naturale. Testul DXOMARK a arătat, de asemenea, un scor impresionant de 158 din 164 pentru performanța tactilă a ecranului, cu un timp mediu de răspuns de 56 de milisecunde. Datorită ratei de reîmprospătare de 120 Hz, HONOR 200 Pro oferă o interfață fluidă, ideală pentru jocuri rapide cu rate mari de cadre, asigurând imagini clare și minimizând motion blur-ul. Caracteristicile de protecție a ochilor au fost premiate cu DXOMARK Eye Comfort Recunoscând excelența centrată pe utilizator, HONOR 200 Pro a obținut premiul DXOMARK Eye Comfort datorită caracteristicilor inovatoare de protecție a ochilor. Acestea includ tehnologia flicker-free, un control bine calibrat al luminozității și filtrarea eficientă a luminii albastre. Echipat cu aceste funcții, HONOR 200 Pro se remarcă prin confortul vizual oferit, fiind ideal pentru utilizare în orice scenariu. HONOR 200 Pro este echipat cu AI Circadian Night Display care utilizează AI pentru a ajusta inteligent temperatura culorii ecranului. Aceasta reglează lumina albastră și trece la o setare care stimulează melatonina pe timp de noapte, îmbunătățind astfel calitatea somnului utilizatorilor. Dimming-ul Risk-free PWM de 3840Hz a fost verificat de TÜV Rheinland prin certificările Flicker Free Display și Full Care Display, garantând o protecție maximă a ochilor prin eliminarea pâlpâirii chiar și în condiții de lumină slabă. HONOR 200 Pro suportă, de asemenea, Natural Tone 2.0, o funcție care optimizează treptat gradientul temperaturii culorii prin detectarea temperaturii culorii ambientale. În plus, dispozitivul este dotat cu funcția Adaptive Dimming, care ajustează luminozitatea ecranului în funcție de lumină externă și de utilizarea aplicației, asigurând un confort vizual optim pentru utilizator în orice condiții de iluminare. Prețuri și disponibilitate HONOR 200 Pro este disponibil în două culori: Black & Ocean Cyan. Smartphone-ul poate fi achiziționat în România la prețul recomandat de 3999 lei și este disponibil în magazinele de retail Orange România, Vodafone, Altex, Emag și EVOMAG.

Tags: