DXOMARK: Motorola edge 50 ultra, în top 5 cele mai bune camere de pe un smartphone lansat în 2024

motorola edge 50 ultra a fost clasat în top 5 cele mai bune camere de telefoane lansate la nivel global în 2024, conform DXOMARK.

DXOMARK GOLD Camera, rezervată pentru dispozitivele care oferă cea mai bună experiență foto din clasa lor, vine ca urmare a investițiilor Motorola în tehnologia camerelor foto, a poziției de lider în ceea ce privește experiențele AI și al culorilor Validate Pantone™ atât pentru camere, cât și pentru display.

DXOMARK evaluează la nivel mondial calitatea produselor electronice de consum și a produselor profesionale prin teste științifice și analize. Compania testează senzorii camerelor de pe smartphone-uri în cinci subcategorii: Foto, Zoom, Bokeh, Previzualizare și Video. În urma testelor riguroase și complete efectuate de DXOMARK, motorola edge 50 ultra a obținut un scor impresionant de 146*, clasându-l astfel pe locul 5 în rândul telefoanelor lansate în 2024. Această distincție reprezintă angajamentul Motorola de a depăși limitele tehnologiei și de a oferi experiențe excepționale utilizatorilor.

“Pe piața extrem de competitivă a smartphone-urilor, calitatea camerei rămâne un factor crucial care influențează decizia de cumpărare. În ultimul an și jumătate, Motorola a făcut în mod incontestabil pași importanți în îmbunătățirea atât a calității, cât și a ușurinței de utilizare a sistemelor sale de camere foto. Odată cu lansarea lui motorola edge 50 ultra, compania a ridicat ștacheta, oferind cea mai convingătoare experiență fotografică de până acum”, a spus Carolina Milanesi, President and Principal Analyst at Creative Strategies.

“Smartphone-ul a devenit camera foto principală și, adesea, singura pentru utilizatori. Având în vedere acest lucru, am făcut investiții semnificative în îmbunătățirea sistemelor de camere ale dispozitivelor noastre, de la inovații hardware, la progrese software,” a spus Matthew Biggerstaff, Global Director of Engineering for Camera at Motorola.” Acest rezultat este o dovadă a eforturilor noastre neîncetate de a îmbunătăți tehnologia camerelor noastre, an de an, inclusiv prin adăugarea funcțiilor moto ai. Suntem motivați de această realizare și nerăbdători să continuăm să dezvoltăm și mai mult pe acest segment.”

Motorola edge 50 ultra este echipat cu camere de înaltă rezoluție concepute pentru a capta imagini uimitoare, bogate în detalii, în orice condiții de luminozitate. Principalele caracteristici includ un obiectiv principal de 50MP, un obiectiv telefoto de 64MP cu zoom optic 3x și Super Zoom 100x, un obiectiv ultrawide de 50MP cu macro și o cameră selfie de 50MP cu autofocus.

Având în vedere faptul că peste 90% dintre utilizatorii Motorola fac fotografii în modul automat, moto ai alimentează sistemul camerei foto de pe motorola edge 50 ultra pentru a oferi performanțe excepționale în fotografii și videoclipuri. De exemplu, noul Photo Enhancement Engine asigură fotografii de înaltă calitate, fără efort, prin aplicarea simultană a setărilor optime bazate pe AI, din mai multe moduri de fotografiere. Action Shot mărește și ajustează automat viteza obturatorului camerei în funcție de diferitele condiții de iluminare, astfel încât utilizatorii să poată capta mai bine acțiunea, fără ca rezultatul final să fie neclar. În plus, noul senzor telefoto utilizează AI pentru a îmbunătăți calitatea zoom-ului și este unul dintre primele smartphone-uri din lume cu certificare Pantone Validated™, care garantează reprezentarea exactă a culorilor și a nuanțelor pielii atât pentru cameră, cât și pentru ecran.