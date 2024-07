COMPUTING FEATURED STIRI Allied Telesis: Nouă rețea wireless cu conectivitate completă furnizată către Kingsland Drinks Ionut Razvan Share







Kingsland Drinks, un important furnizor independent de vinuri și băuturi spirtoase din Marea Britanie, a crescut semnificativ productivitatea și își atinge obiectivele de eficiență datorită unei noi rețele wireless care oferă conectivitate completă, permanentă, pe amplasamentul său de 18 acri. În urma unui sondaj la fața locului pentru a mapa și înțelege caracteristicile fizice ale mediului, soluția a fost concepută și furnizată de Allied Telesis, lider global în soluții de conectivitate și instrumente inteligente de rețea, și partenerul său de canal, Holker IT, specialist în soluții și servicii de rețea pentru sectoarele de producție și educație. Kingsland Drinks este o afacere deținută de angajați, cu aproximativ 480 de angajați. Are sediul în Manchester din 1995 pe un site hibrid interior/exterior care datează din 1895 și, de asemenea, are câteva clădiri cu pereți groși. Fiind un mediu de producție și depozitare de îmbuteliere 24/7, provocarea pentru o rețea wireless este mare. Compania are o mare dependență de infrastructura sa IT, iar capacitatea de a monitoriza, gestiona și depana de la distanță rețeaua este vitală. Noua rețea se bazează pe arhitectura wireless cu un singur canal Channel Blanket – o parte a managementului wireless AWC al Allied Telesis – și a rezolvat problema Kingsland a punctelor goale și a acoperirii nesigure în rețeaua Wi-Fi existentă, care este adesea o provocare în medii de producție. „Lucrăm într-un mediu de depozitare și producție foarte agil, în care trebuie să fim capabili să monitorizăm și să gestionăm mișcarea continuă a stocurilor. Șoferii noștri de stivuitor mută stocurile pe site și folosesc un terminal manual pentru a-l scana de la o locație la alta, dar vechiul nostru Wi-Fi nu a funcționat deoarece avea patch-uri (cu acoperire scăzută/fără acoperire). De fiecare dată când semnalul scădea, șoferii erau nevoiți să coboare și să meargă la un computer pentru a introduce informațiile manual, ceea ce provoca întârzieri la rezervarea în stoc, mișcarea stocului și rezervarea mărfurilor gata de distribuție către clienții din Marea Britanie. A fost extrem de frustrant și ne-a costat afacerea mult timp și bani”, explică Brian Polkinghorne, IT Manager la Kinglands Drinks. „Acum avem un WLAN foarte rezistent care ne acoperă ca o pătură cu performanțe stabile peste tot, inclusiv terminalele portabile ale șoferilor. Este perfect pentru site-ul nostru complex, cu diversele sale depozite, hale de producție și zone exterioare de încărcare/descărcare, precum și birouri și săli de întâlnire unde avem nevoie de conexiuni de mare viteză pentru laptopuri, telefoane și alte dispozitive”, continuă Brian Polkinghorne. „Holker m-a sprijinit pe parcursul întregului proces și este un parteneriat despre care știu că funcționează.” Desfășurată în decurs de două luni, noua rețea wireless de la Kingsland Drinks cuprinde licența Channel Blanket pentru arhitectura wireless hibridă, puncte de acces wireless Allied Telesis TQ5403 pentru zone interioare și puncte de acces wireless Allied Telesis TQ5403e pentru zone exterioare și zone care necesită antene externe direcționale. Noua rețea Allied Telesis oferă Kingsland Drinks o acoperire semnificativ îmbunătățită pe site, fără puncte goale raportate de utilizatori, iar software-ul de monitorizare arată o acoperire bună în toate zonele necesare. Echipa IT de la fața locului poate utiliza acum Vista Manager EX și AWC de la Allied Telesis pentru monitorizare printr-o reprezentare vizuală a rețelei, permițându-i să vadă gestionarea traficului, performanța rețelei WLAN și ce dispozitive sunt conectate la orice moment. Chris Dyke, Director de vânzări Marea Britanie și Irlanda la Allied Telesis explică că: „Soluția noastră Channel Blanket este ideală pentru proiectarea și implementarea rețelelor wireless în locații dispersate de producție și depozitare. Rezolvă problemele majore ale acestor medii prin utilizarea unui singur canal wireless pentru a crea o singură „pătură” de acoperire wireless, eliminând astfel interferența. În acest fel, o afacere de producție poate nu numai să optimizeze performanța rețelei, ci și să reducă consumul de dispozitive mobile, asigurând o productivitate neîntreruptă combinată cu o experiență agilă și rapidă.”

