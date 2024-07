Absolvenți de master de la FIFIM din USAMV Bucureşti au fost premiați de Brother România

Brother România în colaborare cu Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului (FIFIM) din Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB) a premiat la finalul săptămânii trecute, doi dintre absolvenții programelor de master ale Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului care s-au remarcat prin proiecte și soluții inovatoare, sustenabile și cu grad mare de aplicabilitate.

Compania Brother se implică constant și investește în programe de cercetare și inovare, care contribuie la crearea unei lumi mai bune, cu tehnologii verzi, economie circulară și soluții sustenabile. Brother promovează protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor și reducerea deșeurilor, iar parteneriatul cu FIFIM-USAMVB reprezintă o modalitate de a fi aproape și de a susține tinerii profesioniști care sunt la început de drum și care fac eforturi să devină experți în asigurarea unui viitor verde și durabil.

Anul acesta, lucrările înscrise în programul „Life on Land” au confirmat încă o dată că studenții se pregătesc intens să abordeze corect și corespunzător provocările viitorului și să ofere direcții durabile pentru dezvoltarea politicilor de mediu. Ionela Alexandra Ion, absolvent al programului de master „Ingineria și protecția mediului în spațiul rural” din cadrul FIFIM a obținut premiul Brother ”Life on Land 2024” pentru lucrarea „Impactul schimbărilor climatice asupra unui proiect de reabilitare și modernizare a unui drum județean și măruri compensatorii”. Lucrarea propune evaluarea vulnerabilității și riscului proiectului față de schimbările climatice și oferirea unor măsuri de adaptare și atenuare.

De asemenea, Alexandra Cristina Aga, absolvent al programului de master „Geomatica pentru ingineria mediului” din cadrul FIFIM a primit premiul pentru lucrarea „Dinamica lacurilor de acumulare – Secarea lacului Amara, județul Buzău”, care prezintă aspectele generale ale secării lacurilor și este urmărită secarea lacului Amara cu ajutorul imaginilor satelitare și a indicelui de apă.

„A fost din nou sărbătoare în Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului din USAMV București! Promoția de studenți ai domeniului de masterat „Ingineria mediului” a susținut Lucrarea de absolvire! Alături de noi, cadre didactice și studenți, au fost reprezentanții firmei Brother care au premiat cele mai bune lucrări – prin originalitate și aplicabilitate. Pentru studenți, aceste premii reprezintă o recunoaștere și un impuls în dezvoltarea profesională ulterioară. Vreau să menționez că este al șaselea an consecutiv de când compania Brother- care stimulează, promovează și desfășoară activități de protecția mediului – este prezentă la examenul de absolvire și premiază excelența. Pentru acest lucru, vă mulțumesc, în numele colectivului de cadre didactice și al studenților!” a declarat dna. Prof.univ.dr. Ana Virsta, Director al Departamentului de Mediu şi Ingineria Mediului al FIFIM din cadrul USAMVB.

Peformanța în mediul academic merită recunoscută, iar premiile ”Brother – Life on Land” reprezintă o încurajare pentru lucrările și proiectele noi care pot contribui la dezvoltarea cunoștințelor în domeniul protecției mediului și la conservarea resurselor naturale în raport cu dezvoltarea socio-economică. The Brother Group Environmental Vision 2050 este un program Brother care recunoaște problemele sociale cheie ale schimbărilor climatice, epuizării resurselor, poluării mediului și distrugerii ecosistemului ca fiind riscuri de afaceri pentru Grupul Brother. Afirmă clar angajamentul continuu al grupului de a rezolva aceste probleme pe termen lung, ca o companie care utilizează energie și resurse pentru a oferi produse folosind articole pe bază de biomasă, cum ar fi hârtia, ața și pânza.

„Au trecut șase ani de la debutul programului nostru pe care îl derulăm în România prin acordarea premiilor Brother – Life on Land, program continuat an de an din 2019. Iar ca de fiecare dată, abia așteptăm să descoperim studenți pasionați, creativi și care investesc în propria dezvoltare pentru a putea contribui la un mediu mai bun. Îi felicităm pe toți absolvenții programelor de master și sper să ținem legătura și mai departe cu acești absolvenți entuziaști. Susținerea companiei Brother reprezintă un simbol al recunoștinței noastre pentru eforturile lor și ale cadrelor didactice de la Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului din cadrul USAMVB”, a declarat Simona Țăndărică, Country Manager Brother România.

Programului la nivel mondial pe care compania Brother îl asumă are ca principale obiective: utilizarea durabilă a ecosistemelor terestre și combaterea deșertificării, precum și oprirea degradării terenurilor și a pierderii biodiversității. În România, Brother derulează constant un program la nivel național de reciclare a consumabilelor, un alt program de igienizare în zone montane și, în plus, investește în viitor sprijinind experți și grupuri de cercetare care evaluează oportunitățile și riscurile într-o lume deja afectată de provocările ecologice.

Pentru mai multe informații despre premiile Life on Land 2024 și despre implicarea Brother România în programe și acțiuni de combatere a schimbărilor climatice, accesați website-ul nostru la www.brother.ro.