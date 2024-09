FEATURED SMARTPHONES STIRI HONOR anunță o cerere record pentru Magic V3 Ionut Razvan Share







În urma lansării în UE a celui mai recent dispozitiv pliabil de la HONOR, Magic V3, brandul de tehnologie a anunțat astăzi vânzări record. Conform datelor HONOR.com, vânzările în prima zi de comercializare au fost cu 56% mai mari decât pentru dispozitivul pliabil anterior, Magic V2, în aceeași perioadă. Deși stocul este limitat în prezent, un transport suplimentar este așteptat să ajungă în Europa în cel mai scurt timp. În România, clienții pot achiziționa Magic V3 de la partenerii: Altex, Flanco, Media Galaxy, Orange, Vodafone și alți parteneri. După succesul lansării Magic V2, cel mai livrat dispozitiv pliabil în Europa în prima parte a acestui an, noul dispozitiv HONOR este cel mai subțire telefon pliabil din lume, cu durabilitate, baterie, ecran și experiență AI îmbunătățite. Până în prezent, telefonul a primit aprecieri semnificative din partea celor mai importante publicații de tehnologie din lume, câștigând numeroase premii „Best in show” la IFA Berlin 2024. Aceste aprecieri reconfirmă angajamentul HONOR față de stabilirea de noi repere pentru design și funcționalitate. HONOR Magic V3: Cel mai subțire și performant dispozitiv pliabil Cu o grosime de 9,2 mm și o greutate de doar 226 g, HONOR Magic V3 asigură o portabilitate maximă pentru utilizatori. Această performanță este obținută datorită utilizării a 19 materiale inovatoare și 114 microstructuri, propulsând dispozitivele pliabile într-o nouă eră a preciziei. Dispunând de un modul de cameră octogonal, HONOR Magic V3 combină perfect inovația tehnologică cu frumusețea arhitecturală a structurilor tip cupolă. În materie de durabilitate, HONOR Magic V3 încorporează o fibră specială, îmbunătățind rezistența la impact de 40 de ori[1] în comparație cu alte dispozitive flagship, reducând în același timp grosimea peretelui din spate cu peste 30%[2]. În plus, tehnologia HONOR Super Steel Hinge permite dispozitivului să reziste la până la 500.000[3] de cicluri de pliere, obținând prestigioasa certificare SGS Durability. Cu ecranul interior HONOR Super Armored și cu scutul NanoCrystal HONOR anti-zgârieturi, HONOR Magic V3 este creat pentru a rezista rigorilor utilizării zilnice. Echipat cu un ecran extern de 6,43 inchi și un ecran intern pliabil de 7,92 inchi[4], HONOR Magic V3 oferă o experiență imersivă de utilizare dublă, oferind o călătorie vizuală plăcută. Prioritizând confortul utilizatorului, acest dispozitiv încorporează o gamă de tehnologii inovatoare pentru confortul ochilor precum AI Defocus Display din lume[5], Risk-free PWM Dimming la 4320Hz[6], Dynamic Dimming, Circadian Night Display și Natural Tone Display. În plus, HONOR Magic V3 este echipat cu o baterie avansată de 5150mAh[7] de a treia generație din siliciu-carbon, susținută de sistemul ultra-rapid HONOR SuperCharge de 66W[8] Wired și 50W[9] Wireless, asigurând o experiență de utilizare neîntreruptă și fără stres. Dispunând de sistemul inovator HONOR Falcon Camera System, care cuprinde o cameră telefoto Periscope de 50 MP, o cameră principală de 50 MP și o cameră ultra-wide de 40 MP, dispozitivul promite o calitate a imaginii și o versatilitate de neegalat pentru utilizatorii care caută excelență în fotografiile făcute cu smartphone-ul lor. HONOR Magic V3 oferă o serie de funcții inteligente. Acestea includ Magic Portal, împreună cu funcții de fotografiere activate de AI, cum ar fi HONOR AI Motion Sensing pentru fotografii ultra-rapide și HONOR AI Portrait Engine pentru îmbunătățirea portretelor. Colaborând cu Google Cloud, HONOR îmbogățește seria de funcții de productivitate susținute de modelele AI și tehnologiile Cloud, inclusiv HONOR AI Eraser, Face to Face Translation și instrumentele de traducere din HONOR Notes. Acestea îndeplinesc promisiunea HONOR de a păși într-o nouă eră de versatilitate și productivitate bazate pe AI, răspunzând cerințelor tot mai exigente ale utilizatorilor din domeniul business. Culoare și preț Inspirat de minunile peisajului natural, HONOR Magic V3 este disponibil în România în două variante de culoare: Verde și Negru, la un preț recomandat de: 9999 RON.

