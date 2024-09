FEATURED MOBILE NETWORKS SMARTPHONES STIRI Seria iPhone 16 este disponibila pentru precomanda la Vodafone Romania Ionut Razvan Share







Vodafone Romania anunta ca noua serie iPhone 16 este disponibila pentru precomanda incepand de astazi. Clientii pot beneficia de optiuni de plata flexibile, cu pana la 36 de rate lunare de la doar 15 euro pe luna. iPhone 16 si iPhone 16 Plus au integrat noul cip A18, control al camerei, imbunatatiri impresionante ale sistemul avansat de camere, buton Actiune pentru a accesa rapid functii utile si o crestere considerabila a duratei de viata a bateriei. iPhone 16 Pro si iPhone 16 Pro Max sunt alimentate de cipul A18 Pro cu performanta CPU lider in industrie, cu dimensiuni mai mari ale ecranului, control al camerei, functii inovatoare ale camerei profesionale si un salt urias in durata de viata a bateriei.

