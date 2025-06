FEATURED STIRI NOD devine distribuitor autorizat Apple în România, începând cu 1 iulie 2025 Ionut Razvan Share







Network One Distribution (NOD), principalul ecosistem tehnologic din România, anunță obținerea statutului de Distribuitor Autorizat Apple, începând cu 1 iulie 2025. Acest parteneriat strategic marchează un moment important în evoluția pieței IT locale și extinde accesul celor peste 3.000 de parteneri NOD la portofoliul complet de produse și soluții Apple, alături de suport specializat, programe comerciale și un ecosistem digital dedicat dezvoltării. NOD va aduce „The Apple Experience” în ecosistemul său de parteneri, vizând cu precădere noua generație de profesioniști, care apreciază designul și simplitatea în utilizare și care au un mindset orientat spre inovație, performanță și productivitate. O misiune consolidată prin inovație și parteneriate Strategia NOD este de a reuni oameni, de a construi parteneriate pe termen lung și de a aduce inovație pentru a accelera dezvoltarea prin tehnologie. Obținerea statutului de Distribuitor Autorizat Apple este un pas important în această evoluție. „Ne poziționăm ca principalul furnizor de tehnologie IT din România care aduce în premieră experiența completă Apple către resellerii locali, pentru a sprijini creșterea vânzărilor și digitalizarea mediului de business. Produsele Apple sunt alegerea ideală pentru companiile agile, pentru că oferă securitate avansată și performanță ridicată, la un cost total de deținere avantajos. În calitate de distribuitor autorizat, vom oferi o abordare unică, care va integra calitatea binecunoscută a produselor Apple cu profesionalismul și promptitudinea serviciilor de suport NOD”, a declarat Andrei Militaru, director general al Network One Distribution. Apple în ecosistemul NOD: experiență completă, de la produs la integrare Prin acest parteneriat, NOD va distribui întregul portofoliu oficial Apple – de la iPhone, iPad, Mac, Apple Watch și AirPods, până la accesorii și ecosistemul software dedicat. Accentul va fi pus pe dispozitivele Mac și iPad, recunoscute pentru performanță, fiabilitate și securitate, precum și pentru integrarea ușoară în medii moderne cu alte soluții de colaborare, lucru mobil și administrare IT. Sprijin strategic pentru piața B2B NOD își propune să accelereze adopția soluțiilor Apple în mediul de afaceri din România, cu un focus special pe verticale precum IT&C, servicii financiare, dar și pe segmentul creatorilor de conținut și al profesioniștilor independenți. Ca Distribuitor Autorizat, NOD va oferi partenerilor acces la Apple Partner Portal – un hub digital pentru configurare, marketing și colaborare –, programe comerciale avantajoase bazate pe performanță, programe de trade-in și leasing operațional, platforma necesară resellerilor autorizați pentru a înrola device-uri in Apple Business Manager, precum și competențele tehnice pentru a sprijini partenerii NOD în înțelegerea și valorificarea beneficiilor acestei soluții, alături de traininguri, certificări și evenimente dedicate. Un pas firesc în consolidarea ecosistemului tehnologic NOD Valorizând oameni, parteneriate și inovație, NOD integrează acest parteneriat într-o strategie mai amplă de dezvoltare a pieței locale de soluții premium dedicate mediului B2B. Distribuția autorizată Apple devine astfel o componentă esențială în consolidarea ecosistemului său tehnologic, cu beneficii directe pentru reselleri, clienți finali și întreaga societate digitală.

