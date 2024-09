STIRI Lenovo devine partener global Formula 1® Ionut Razvan Share







Formula 1® și Lenovo au anunțat prelungirea parteneriatului cu Formula 1, prin care gigantul tehnologic va deveni Partener Global începând cu 2025, în cadrul unei reînnoiri multianuale. Totodată, Motorola, parte din Lenovo Group, va deveni Partener Global Smartphone al F1. Lenovo va continua să furnizeze pentru F1 dispozitive, soluții și servicii tehnologice de ultimă generație pentru a sprijini desfășurarea curselor. În cadrul acordului, Lenovo va fi sponsorul principal pentru două curse pe sezon, iar Lenovo și Motorola vor avea o expunere sporită în cadrul curselor și a evenimentelor. Încă din 2022, Lenovo a fost în centrul operațiunilor F1 în calitate de partener oficial. Prin intermediul soluțiilor sale HPC (High-Performance Computing), serverele și dispozitivele de ultimă generație, Lenovo a sprijinit Formula 1 în furnizarea celor mai bune difuzări din categoria sa, aducând spectacolul și entuziasmul F1 milioanelor de fani din întreaga lume, printr-o echipă care este mereu activă. Echipamentele Lenovo – inclusiv laptopuri, stații de lucru, desktop-uri, monitoare, precum și tablete și smartphone-uri Motorola – oferă personalului F1 echipamente de înaltă calitate pentru a crea conținut atractiv și personalizat pentru fanii pasionați și în continuă creștere ai faimosului sport. Mai mult, serviciul Asset Recovery din cadrul Lenovo susține strategia mai largă de sustenabilitate a F1, alături de eforturile sale de a reduce emisiile și de a ajunge la Net Zero până în 2030. Acest serviciu contribuie la asigurarea reciclării echipamentelor scoase din uz într-un mod conștient din punct de vedere social și ecologic. De la începutul parteneriatului, F1 a eliminat în mod sustenabil 95% din hardware-ul învechit, ceea ce, în cele din urmă, contribuie la reducerea costurilor și la atenuarea riscurilor de securitate prin distrugerea fiabilă a datelor. De-a lungul parteneriatului, Lenovo a urmărit să includă tehnologii mai inteligente în sport. Primele trofee de la FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023 și FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023, împreună cu designul coroanei F1, care combină tradiția și inovația, au dus podiumul la următorul nivel. În ultimii ani, F1 a avut o creștere semnificativă a popularității, cu audiențe televizate în creștere, prezență record și implicarea fanilor pe toate platformele. Atât F1, cât și Lenovo au un angajament față de sustenabilitate și explorează tehnologii de ultimă generație, cum ar fi PC-urile Lenovo AI, smartphone-urile Motorola cu AI și soluțiile AR/VR. Prin colaborarea directă dintre echipele tehnice ale F1 și Centrele de Excelență Lenovo, se găsesc soluții extrem de inovatoare pentru o varietate de provocări, cum ar fi utilizarea soluțiilor AI Edge Compute pentru a îmbunătăți eficiența operațională în timpul transmisiunilor în direct ale F1. Împreună, F1 și Lenovo vor continua să dezvolte viitorul competițiilor din acest sector. Stefano Domenicali, CEO și Președinte Formula 1, a declarat: „Sunt încântat că Lenovo va deveni Partener Global al Formulei 1. De când s-a alăturat sportului, creativitatea și pasiunea Lenovo pentru tehnologie și inovație au susținut ambițiile F1 de a crea mai multe momente unice pentru fani. Ziua de astăzi marchează un nou capitol într-un parteneriat care va continua să crească. Aștept cu nerăbdare să ne continuăm colaborarea cu Lenovo și să ducem mai departe angajamentul nostru comun față de precizie, inovație și sustenabilitate pentru a ne asigura că F1 rămâne cel mai avansat sport tehnologic din lume pentru anii care vor urma.” Yang Yuanqing, președinte și CEO al Lenovo, a declarat: „Suntem încântați să trecem la următorul nivel, devenind un Partener Global al Formulei 1. Viziunea noastră la Lenovo este de a valorifica puterea AI pentru a crea o lume mai inteligentă, mai incluzivă și mai durabilă, accesibilă tuturor. Prin parteneriatele noastre revoluționare, precum cel cu Formula 1, depășim limitele inovației și performanței. Împreună, nu doar că modelăm viitorul tehnologiei și al motorsport-ului, dar ne asigurăm și că progresele tehnologice de ultimă oră sunt în beneficiul tuturor, creând experiențe de neuitat, indiferent de locul în care se află în lume.” Luca Rossi, președinte al Intelligent Devices Group Lenovo, a declarat: „Când am început călătoria noastră cu F1 în urmă cu trei ani, am știut că este partenerul potrivit pentru Lenovo, deoarece valorile brandului nostru s-au aliniat perfect pentru un viitor mai inteligent, mai rapid și mai durabil. Să vedem tehnologia noastră de înaltă performanță implementată la fiecare nivel al organizației F1 ne umple de satisfacție. Suntem nerăbdători să ducem parteneriatul nostru mai departe și să continuăm în așa fel încât hardware-ul Lenovo pregătit pentru AI, precum și soluțiile și serviciile noastre să transforme și să aducă beneficii experienței fanilor din întreaga lume.”

