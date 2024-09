STIRI Binance Research: Piața Cripto în septembrie 2024, scădere cu 13,1% a capitalizării Ionut Razvan Share







În august 2024, piața criptomonedelor a resimțit o scădere cu 13,1% a capitalizării bursiere totale, influențată de preocupările macroeconomice globale majore. Datele despre șomajul din SUA, mai slabe decât așteptările, și o ridicare semnificativă a ratei dobânzii de către Banca Japoniei au avut efecte pe piețele de valori globale, în special în Asia. Piața cripto a înregistrat lichidări de peste 819 milioane USD într-o singură zi, cele mai mari din aprilie 2024 până în prezent. În ciuda unui „crash fulger”, piața a început să se redreseze, deoarece președintele Rezervei Federale din SUA, Jerome Powell, a sugerat o potențială reducere a dobânzii în septembrie, iar Biroul de Analiză Economică din SUA a revizuit creșterea PIB-ului în trimestrul al doilea la 3%, depășind așteptările. Rata fondurilor federale din S.U.A. a fost la cel mai înalt nivel din 2001, în urma unui ciclu semnificativ de creștere în perioada martie 2022 și iulie 2023. După ce a menținut ratele constante timp de 8 întâlniri consecutive, estimările indică o reducere a ratei în următoarea întâlnire din septembrie 17-18 . Pentru context, Fed ajustează rata țintă a fondurilor federale ca răspuns la condițiile economice. Acest lucru are loc pentru a-și îndeplini mandatul dublu de a menține prețurile stabile și de a susține o ocupare maximă a forței de muncă. Acum, că inflația din SUA este semnificativ în scădere față de maxime și se apropie rapid de ținta de 2%, concentrarea Fed s-a îndreptat către șomaj. Scăderea ratei țintă ar trebui să conducă la un nou aflux de bani în economie, care poate sprijini mai multe angajări. Taxele Ethereum Layer-1 au atins cele mai scăzute niveluri din ultimii cinci ani, mai multe cazuri de tranzacții cu prioritate scăzută costând un Gwei sau mai puțin în ultimele săptămâni. Scăderea taxelor „gas” poate fi atribuită activității mai scăzute a rețelei și introducerii de blob-uri în timpul modernizării Dencun din martie, care nu numai că a redus taxele pentru Layer-2, ci și a atenuat congestionarea pe Ethereum Layer-1, contribuind astfel la reducerea generală a taxei de gaz. În ciuda apariției platformelor de lansare a monedelor meme concurente, Pump.fun rămâne liderul, stabilind un nou record luna aceasta cu peste 20.000 de token-uri create într-o singură zi. Platforma a lansat acum aproape 2 milioane de token-uri și, de la jumătatea lunii august, a reprezentat peste 60% din tranzacțiile zilnice în schimburile descentralizate bazate pe Solana („DEXes”). Pe măsură ce concurența pe piață se intensifică, va fi interesant de văzut dacă Pump.fun își poate menține dominația ca principală platformă de lansare a monedelor meme. Piața stablecoin continuă să crească, numărul tranzacțiilor apropiindu-se de maximele istorice, o creștere semnificativă fiind observată în ecosistemele CELO și Solana. În timp ce oferta CELO de USDT a atins rapid 200 de milioane de dolari SUA, Solana a condus tranzacțiile – sporind PYUSD-ul PayPal la o capitalizare de piață de 1 miliard de dolari. Pe măsură ce monedele stabile câștigă tracțiune globală, va deveni din ce în ce mai important să se monitorizeze modul în care factorii macroeconomici și schimbările de reglementare influențează dezvoltarea sectorului.

