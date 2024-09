STIRI TECH TechAngels România, rezultate stabile în primul semestru al anului și o țintă strategică ambițioasă Ionut Razvan Share







Membrii TechAngels, cea mai experimentată rețea de business angels din România, au investit în prima jumătate a anului, peste 1 milion de euro în mod direct în startup-uri din domeniul tehnologiei. Dintre membri, 14,6% au sprijinit startup-uri noi, cu un total de 725.000 de euro, iar 13% au participat în runde de finanțare „follow on”, cu o sumă de 250.000 de euro.*[1] Sondajul intern, pentru semestrul al doilea, arată că alți 1,8 milioane de euro sunt disponibili pentru investiții până la finalul acestui an. Grupul TechAngels a adoptat, de asemenea, o nouă viziune privind contribuția la dezvoltarea ecosistemului tech din România, subliniind necesitatea unei abordări mai îndrăznețe și a unei ținte pentru această evoluție: contribuția la crearea a cel puțin 10 unicorni – companii tehnologice evaluate la peste 1 miliard de dolari – în următorii 10 ani. “Acum este momentul perfect pentru a construi companii de tehnologie extraordinare din această parte a lumii. România și țările din regiune au oportunități fără precedent pentru antreprenorii tech. Credem că potențialul nostru nu este doar local, ci global“, a declarat Marius Istrate, Președintele Board-ului TechAngels. “În ciuda provocărilor, România și CEE au oportunități fără precedent pentru antreprenorii din domeniul tehnologiei. Cu o economie în creștere, niveluri ridicate de talent tehnic și o incluziune economică în creștere, credem că este momentul potrivit pentru ca regiunea noastră să realizeze lucruri importante, să viseze cu îndrăzneală în domeniul tehnologiei.” Viziunea TechAngels se bazează pe trei piloni strategici: investiția în campioni globali, crearea unei „plăci turnante” pentru inovația tech, pe baza experienței companiilor românești cu succes global și valorificarea talentului local prin parteneriate internaționale. “Fondatorii noștri nu construiesc doar campioni regionali, ci lideri globali“, a adăugat Marius Istrate. În primele șase luni ale anului, membrii TechAngels au evaluat peste 100 de startup-uri, dintre care 45 au participat la sesiuni de pitching. Alte peste 50 de startup-uri au fost în atenția membrilor în cadrul proiectelor în care aceștia au fost implicați, cum sunt acceleratoarele și competițiile specializate. TechAngels a colaborat cu acceleratoare, competiții și asociații tech atât în România, cât și în Republica Moldova și Marea Britanie. Pentru perioada următoare grupul se va concentra pe implementarea direcției strategice stabilite, prin intensificarea contactelor cu membri și membri potențiali, cu parteneri internaționali. TechAngels va facilita schimbul de experiență în comunitate, va continua participarea și susținerea evenimentelor industriei și va capacita comunitățile de afaceri și profesioniști din tech în a se alătura ecosistemului prin finanțare și mentorat.

