ELKO Romania anunță ultima versiune de VMS Milestone XProtect

În lumea de astăzi, asigurarea securității și monitorizarea eficientă a activităților sunt esențiale pentru orice afacere, iar una dintre cele mai avansate soluții este XProtect, creată de Milestone Systems și distribuită de ELKO Romania. XProtect este o platformă deschisă care vă permite să monitorizați înregistrările video live ale camerelor, să stocați arhive video pentru redare și să gestionați datele din orice locație, precum și multe alte funcționalități specifice de business. Ca platformă deschisă, XProtect se integrează cu variate aplicații realizate de partenerii de tehnologie ai Milestone Systems, integrând peste 13.000 de tipuri de dispozitive, cu menținerea unui mediu sigur în același timp. „Vă vom ajuta să evitați timpii morți și pierderea datelor cu tehnologie dovedită, suport tehnic și o echipă de răspuns la incidente de securitate. Avem peste 25 de ani de experiență în susținerea clienților din multe industrii diferite”, spune Keith Harris, Physical Security Expert Milestone Systems. Scalare facilă Pe măsură ce afacerea crește, vă puteți extinde amprenta de securitate cu XProtect, o scalare pentru a rezolva problemele noi care apar în lumea reală, indiferent de dimensiunea organizației. XProtect este simplu de utilizat, dar sofisticat în domeniul său de aplicare, iar platforma VMS oferă actualizări regulate pentru a introduce noi caracteristici. „Scopul nostru este de a asigura o bună cunoaștere a situației și o colaborare facilă. XProtect oferă o imagine de ansamblu completă a securității video și a datelor din locația supravegheată. Smart Client este platforma care vă permite să navigați, să investigați și să colaborați utilizând instrumentele dvs. de securitate”, mai arată Keith Harris. De asemenea, puteți accesa datele de la distanță utilizând XProtect Web Client sau Mobile Client. Când selectați fișierul Vizualizări din Smart Client, puteți accesa înregistrările video live sau înregistrate. Se poate comuta cu ușurință între live și redare utilizând un buton dedicat. Când selectați redarea, veți găsi în partea de jos a ecranului cronologia cu înregistrările video anterioare. XProtect facilitează căutările video avansate Căutarea și exportul de date pot include imagini video de la una sau mai multe camere. Căutarea cu mai multe camere este o modalitate puternică de a vă ușura mult căutările. Clipul video este exportabil într-un format proprietar care include XProtect Video Player sau, dacă preferați, puteți exporta într-un format media standard. XProtect oferă, de asemenea, o căutare cronologică, permițându-vă să selectați parametrii pentru dată și intervalul de timp, iar rezultatele afișează miniaturi scalabile. După ce ați ales vizualizările camerei, puteți filtra căutarea pentru video în mișcare, marcaje, alarme sau evenimente. În plus, cu ajutorul analizei video disponibile pe unele camere, se pot căuta atribute mai avansate, cum ar fi persoane, obiecte sau vehicule. Managerul de alarme ajută utilizatorii să clasifice și să atribuie evenimente prin alarme. Alarmele pot fi generate de dispozitive conectate la rețeaua de securitate. De asemenea, software-ul integrat poate genera o alarmă care este raportată. Se pot seta alarme automate, care pot furniza date despre starea unui incident, pot fi atribuite anumitor utilizatori sau pot identifica o prioritate pe baza unor reguli predefinite. Notificările date de alarme pot ajuta operatorii să acopere mult mai multe camere, acționând în consecință. De exemplu, cu instrumentele de securitate potrivite, un operator poate fi notificat cu privire la o geantă uitată, un vehicul care se deplasează în direcția greșită sau poate ajuta poliția să localizeze o persoană dispărută. Extensii XProtect pentru spitale și utilizări specifice din diferite domenii Milestone oferă mai multe extensii XProtect esențiale, inclusiv XProtect Hospital Assist, o soluție de monitorizare la distanță a pacienților, care ajută personalul medical să ofere îngrijire de înaltă calitate pacienților folosind tehnologia video. XProtect Incident Manager permite utilizatorilor să eficientizeze înregistrarea incidentelor, inclusiv a înregistrărilor video și audio pentru raportare. Cu acest instrument, mai multe persoane pot colabora într-un singur spațiu și puteți gestiona toate datele în XProtect. XProtect LPR este folosit pentru recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare, permițându-vă să extrageți numerele plăcuțelor de inmatriculare de la vehiculele care apar în înregistrarea video. XProtect Smart Wall este o soluție avansată de video wall care oferă o imagine de ansamblu asupra situației pentru centrele mari de supraveghere. Analiza Video XProtect Rapid Review oferă analiză video bazată pe capacitatea de procesare a serverului, ajutând utilizatorii să evalueaze rapid înregistrările video și să localizeze persoanele sau obiectele de interes. Sinopsisul video este deosebit de impresionant. XProtect Access este o extensie opțională și o completare video-centrică a sistemelor de control al accesului și de intruziune utilă în orice tip de organizație. Această extensie integrează sistemele în XProtect VMS, rezultând o singură interfață puternică pentru accesul și alarmele de securitate. În plus, mai există și multe alte caracteristici și opțiuni disponibile pentru XProtect cu rol de a completa această soluție în diferite scenarii de utilizare. „Dacă doriți creșterea amprentei de securitate, puteți verifica demonstrația XProtect de la Milestone Systems, care este susținută de un expert real în securitate, astfel încât să puteți obține răspunsuri direct de la sursă”, mai arată Keith Harris.

