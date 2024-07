STIRI Visa a generat venituri suplimentare de 40 de miliarde de dolari la nivel global în comerțul electronic Ionut Razvan Share







Visa anunță atingerea unui prag semnificativ în utilizarea tehnologiei de tokenizare. La nivel global, tokenurile Visa au adus afacerilor din întreaga lume venituri suplimentare de peste 40 de miliarde de dolari[1] din comerțul electronic și au prevenit fraude în valoare de 650 de milioane de dolari[2] în ultimul an. De la momentul lansării tehnologiei în 2014, Visa a emis în total peste 10 miliarde de tokenuri, iar în Europa Centrală şi de Est numărul acestora a depășit 150 de milioane. În ultimii 10 ani, Visa a continuat să îmbunătățească securitatea ecosistemului de plăți cu ajutorul tokenizării – o tehnologie care înlocuiește datele sensibile de plată cu un cod unic care devine imposibil de descifrat în afara rețelei. În prezent, tokenizarea poate fi integrată în orice dispozitiv, contribuind la siguranța plăților și contracararea infractorilor cibernetici. Astăzi, peste 40% dintre toate tranzacțiile procesate de Visa în Europa folosesc tokenuri[3], ceea ce reflectă un grad ridicat de adopţie și încredere în rândul consumatorilor pentru această metodă de plată sigură. Tehnologia capătă din ce în ce mai multă popularitate și în România, unde numărul de tranzacții tokenizate Visa a crescut cu 72% în 2023, în comparație cu anul anterior. Tehnologia de tokenizare a determinat, de asemenea, o creștere cu șase puncte de bază a ratelor de aprobare a plăților la nivel global. În general, tokenizarea poate reduce cu până la 60% rata de fraudă, facilitând pentru comercianţi mai multe tranzacții reușite şi oferind încredere consumatorilor și comercianților. [4] „Acest moment de referință reprezintă impactul pe care tokenizarea l-a avut asupra întregului ecosistem de plăți din momentul în care am introdus tehnologia cu 10 ani în urmă”, a declarat Jack Forestell, Chief Product Officer în cadrul Visa. „Tokenurile au schimbat regulile jocului, securizând plățile online și deschizând calea pentru mai multe inovații – de la plăți cu o simplă atingere pe telefon la posibilitatea de a avea mai mult control asupra datelor noastre în era inteligenței artificiale.” Visa a emis primul miliard de tokenuri în 2020. Odată cu tranziția către mediul digital determinată de pandemie, adoptarea tokenurilor s-a accelerat semnificativ în ultimii patru ani. În prezent, peste 8.000 de emitenți permit tokenizarea, iar peste 200 de piețe beneficiază de această tehnologie la nivel global. În ultimele 12 luni, peste 1,5 milioane de comercianți au efectuat zilnic tranzacții online cu tokenuri Visa. Viitorul tokenurilor: o nouă experiență pentru consumator Un sondaj realizat recent de Visa arată faptul că mai puțin de o treime dintre consumatori la nivel global simt că deţin controlul asupra datelor lor[5], iar puțin peste o treime înțeleg pe deplin modul în care sunt utilizate datele lor. Cu toate acestea, tokenizarea poate debloca o nouă etapă în personalizarea și securizarea plăților, în care consumatorii își controlează datele și pot aproba când și unde sunt folosite acestea, pentru o experiență îmbunătățită. În viitorul apropiat, tokenurile de date Visa ar putea ajuta comercianții și platformele de comerț online să utilizeze datele într-un mod transparent și să ofere în același timp control clienților, ceea ce înseamnă că aceștia decid cine şi cât are acces la datele lor, dar și cum vor fi utilizate aceste date. Folosind inteligența artificială, tokenurile de date Visa permit consumatorilor să vizualizeze, să aprobe și să retragă accesul la partajarea datelor, direct din aplicația lor bancară. Mehret Habteab, Senior Vice President of Product and Solutions în cadrul Visa Europe: „În ultimii 10 ani, Visa a investit în extinderea infrastructurii sale de tokenuri pentru a asigura un comerț digital mai sigur și mai convenabil pentru consumatori și comercianți aici, în Europa, și în aproape fiecare piață din întreaga lume. Pe măsură ce inteligenţa artificială începe să creeze experiențe online mai personalizate, folosim expertiza noastră în tokenuri pentru a oferi oamenilor mai mult control asupra datelor lor de plată.”

Tags: