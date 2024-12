STIRI TECH AXIS Q1800-LE-3 Kit pentru verificarea numerelor de înmatriculare Ionut Razvan Share







Camera AXIS Q1800-LE-3 este ideală pentru supravegherea traficului, în special pentru inițiativele smart city, permițând citirea imaginilor cu numere de înmatriculare 24/7. Cu AXIS License Plate Verifier preinstalat, poate sprijini agențiile de aplicare a legii în îmbunătățirea siguranței rutiere și colectarea de informații valoroase. Precizie 24/7 Acest kit complet este proiectat să capteze imagini cu o claritate și o precizie excepționale. Cu AXIS License Plate Verifier preinstalat, poate citi numerele de înmatriculare la viteze de până la 200 km/h și de la distanțe de până la 100 m în condiții de lumină naturală. În întuneric total, poate citi numerele de înmatriculare până la 50 m sau până la 100 m cu ajutorul iluminatorului opțional AXIS T90D20 IR-LED. Abordarea Axis de recunoaștere permite camerei să gestioneze procesarea și stocarea, eliminând necesitatea unor servere costisitoare și reducând cerințele de lățime de bandă. Aceasta asigură o căutare rapidă și eficientă în orice sistem major de gestionare video (VMS), facilitând identificarea rapidă a numerelor specifice. Gata de utilizare Cu tot ce ai nevoie într-un singur dispozitiv, AXIS Q1800-LE-3 necesită o instalare minimă. Este optimizat pentru scopul său, ceea ce înseamnă că algoritmii de imagine sunt preconfigurați pentru a prioritiza capturarea numerelor de înmatriculare, eliminând aproape complet necesitatea configurării. De asemenea, dispune de zoom și focalizare de la distanță. Camera oferă o integrare strânsă cu alte dispozitive Axis și, datorită API-urilor deschise, este ușor de integrat cu software-uri terțe pentru aplicații mai specializate și complexe. În plus, cu o gamă largă de accesorii de instalare disponibile, acest kit de verificare a numerelor de înmatriculare oferă opțiuni flexibile de montare. Pregătit pentru orice AXIS Q1800-LE-3 funcționează la temperaturi între -40°C și 60°C (-40°F și 140°F). Robust și rezistent la intemperii, garantează durabilitate chiar și în cele mai dificile condiții. Include un parasolar extra-lung, capabil să reziste la vânturi de uragan de până la 60 m/s (134 mph) și să facă față impacturilor severe ale vremii (carcasă certificată IK10, geam frontal certificat IK08 și clasificări IP66 și NEMA 4X). În plus, stabilizarea electronică a imaginii asigură capturi stabile, chiar și atunci când camera este supusă vibrațiilor. Acest kit funcționează oriunde în lume și poate citi atât plăcuțele din față, cât și cele din spate, indiferent de direcția de mers.

