ANCOM desemnează Compania Națională Poșta Română S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale

În urma finalizării procedurii de desemnare a furnizorului de serviciu universal derulată în perioada septembrie – decembrie 2024, ANCOM a comunicat Companiei Naționale Poșta Română S.A. (CNPR) decizia privind desemnarea sa ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale pentru perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2029. Decizia a fost publicată pe pagina de internet a ANCOM, aici. Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor. Serviciile incluse în sfera serviciului universal Serviciile poștale incluse în sfera serviciului universal sunt: colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale având ca obiect trimiteri de corespondență, imprimate și pachete mici, în greutate de până la două kg (inclusiv);

colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv);

distribuirea coletelor poștale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale în greutate de până la două kg (inclusiv);

serviciul de trimitere cu valoare declarată;

colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale;

serviciul de distribuire a taloanelor de plată a drepturilor de protecție socială și a documentelor de informare întocmite de Casa Națională de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, indiferent de numărul de trimiteri poștale care fac obiectul acestui serviciu. Trimiterile în număr mare, astfel cum sunt definite de legislația din domeniul serviciilor poștale, nu sunt incluse în sfera serviciului universal. Drepturile și obligațiile furnizorului de serviciu universal CNPR va beneficia, printre altele, de dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale ca furnizor de serviciu universal şi de a încheia acorduri operaţionale în această calitate, de a utiliza formularele internaționale specifice, prevăzute în Actele Uniunii Poștale Universale, precum și de dreptul de a aplica tarife speciale pentru toţi utilizatorii şi integratorii în condiţii transparente şi nediscriminatorii, atât cu privire la tarifele propriu-zise, cât şi cu privire la condiţiile asociate acestora. În vederea asigurării accesului utilizatorilor la serviciile din sfera serviciului universal, CNPR va avea, printre altele, obligaţia de a asigura, în fiecare localitate de pe teritoriul României, cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la fiecare adresă indicată, în fiecare zi lucrătoare, minim 5 zile pe săptămână, mai puțin în localitățile aflate în situații geografice excepționale unde frecvenţa de livrare stabilită de ANCOM este mai redusă. Totodată, tarifele practicate de CNPR pentru prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal trebuie să fie accesibile, indiferent de localizarea geografică, transparente, nediscriminatorii şi fundamentate în funcţie de costuri, să stimuleze furnizarea unui serviciu universal eficient, avându-se în vedere asigurarea dreptului de acces la serviciul universal, precum şi dezvoltarea reţelei poştale publice. CNPR poate solicita compensarea costului net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, dar numai după încheierea exercițiului financiar aferent anului pentru care se solicită compensarea. Decizia stabilește în mod detaliat mecanismul de compensare și parametrii aplicați pentru calculul și controlul compensației, costurile care sunt luate în considerare cuprinzând doar costurile suportate pentru prestarea serviciului universal, acestea fiind calculate pe baza unor principii de contabilizare a costurilor general acceptate.

