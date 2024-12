FEATURED STIRI Cheltuielile online în luna cadourilor: 209 lei, valoarea medie a comenzilor din decembrie prin platforma easySales Ionut Razvan Share







În luna decembrie, românii au cheltuit, în medie, pentru o comandă, 209 lei, potrivit datelor înregistrate în platforma SaaS de automatizare a activităților de eCommerce easySales. Suma a fost ușor redusă față de nivelul înregistrat în decembrie 2023, când a atins 217 lei. Cea mai mare comandă realizată prin magazinele din platformă în luna decembrie a depășit 260.000 de lei și a constat într-un sistem audio profesionist, amplificator și boxe pasive. Ponderea plăților în numerar a fost de 46% din totalul tranzacțiilor intermediate. Cele mai mari creșteri ale volumelor de comenzi au fost înregistrate de categoriile: Echipamente sportive și pentru aer liber, +97%

Electronice, +85,2%

Modă și bijuterii, + 78,1%

Echipamente pentru birou, +63,2%

Casă și bucătărie, +45,5% Cele mai mari vânzari sunt înregistrate în cele mai mari județe din România: București, Ilfov, Cluj, Iași, Timiș, Constanța, Brașov, Prahova, Sibiu. easySales este o platformă B2B și un start-up în creștere rapidă, lansat în aprilie 2019. Platforma a devenit populară prin serviciile cloud care conectează jucătorii din comerțul electronic cu toate sistemele externe, în doar câteva minute. Beneficiile principale sunt: gestionarea centralizată a comenzilor din multiple canale, ​​listarea rapidă a produselor pe multiple canale de vânzare, sincronizarea stocurilor în timp real, analiza dinamică a prețurilor și a vânzărilor, traducere automată. Printre inovațiile care stau la baza evoluției easySales se numără și soluții avansate de automatizare, concepute să eficientizeze gestionarea operațiunilor eCommerce. Un exemplu concret este capacitatea platformei de a automatiza printarea documentelor necesare comenzilor, cum ar fi facturile și AWB-urile, ce permite utilizatorilor să imprime automat documentele comenzilor, direct din interfața easySales. Utilizatorii pot integra acest pas în propriile procese de automatizare personalizate, simplificând procesul de gestiune a comenzilor și minimizând riscul de eroare umană. Soluția easySales a fost desemnată finalistă a concursului Uipath Automation Award în luna Octombrie 2021 și, în mai 2022, a devenit finalistă în programul EBRD Star Venture, dedicat dezvoltării accelerate și extinderii start-up-urilor cu potențial din Europa, ce pot să consolideze ecosistemul de eCommerce cu soluții de automatizare. Recent, evoluția easySales a fost recunoscută prin distincția Gold Award în cadrul finalei InnovX Scale Up Accelerator.

