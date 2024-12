STIRI TECH Camerele multidirecționale discrete Axis oferă instalare ușoară și funcții avansate de analiză Ionut Razvan Share







Axis Communications anunță lansarea a două camere multidirecționale ideale pentru monitorizarea zonelor extinse în aer liber. Aceste modele pot monitoriza simultan patru zone diferite, 24/7, chiar și în condiții dificile de iluminare. Modelul AXIS P3747-PLVE oferă patru canale cu o rezoluție de 5 MP per canal, iar modelul AXIS P3748-PLVE oferă patru canale cu 8 MP per canal. Ambele surprind imagini clare la distanțe mari. Acestea dispun de funcționalitate zi/noapte și iluminare IR 360° pentru imagini clare în condiții de lumină scăzută sau întuneric, precum și culori nedistorsionate în timpul zilei. Tehnologia Forensic WDR asigură claritate în scene cu zone întunecate și luminoase. Datorită funcționalității extinse de înclinare, toți cei patru senzori pot fi înclinați complet. În plus, funcționalitatea PTRZ (Pan, Tilt, Roll, Zoom) elimină necesitatea ajustărilor fizice ale camerei. Este posibilă configurarea și mișcarea camerei de la distanță, facilitând o instalare rapidă și simplă, cu mai puține întreruperi și fără a fi nevoie de intervenția unui tehnician. Aceste camere dotate cu inteligență artificială integrează o unitate de procesare pentru învățare profundă (DLPU), permițând rularea unor analize avansate direct la marginea rețelei (edge). De exemplu, camerele vin cu aplicația AXIS Object Analytics preinstalată, care poate detecta, clasifica, urmări și număra persoane și vehicule. DLPU generează, de asemenea, metadate valoroase, facilitând o căutare rapidă, ușoară și eficientă în fluxurile video live sau înregistrate. Caracteristici cheie: 4 canale cu rezoluție de până la 8 MP per canal;

Funcționalitate de mișcare la distanță: pan, tilt, roll, zoom (PTRZ);

Suport pentru analize avansate;

Iluminare IR 360° cu LED-uri controlate individual;

Securitate cibernetică integrată prin Axis Edge Vault. Aceste camere performante includ platforma de securitate cibernetică bazată pe hardware Axis Edge Vault, care protejează dispozitivul și informațiile sensibile împotriva accesului neautorizat. În plus, acestea oferă stocare și operațiuni criptografice sigure, certificate FIPS 140-2 Nivel 2. Camerele vor fi disponibile prin canalele de distribuție Axis în primul trimestru al anului 2025.

Tags: