easySales: venituri de 4,5 milioane de lei în 2024, estimare de creștere cu 35% la final de 2025

Platforma SaaS de management automatizat și centralizare a activităților de eCommerce easySales anunță că a încheiat anul 2024 cu venituri de 4,5 milioane de lei și estimează ca acestea să crească, la finalul acestui an, cu 35%. „Extinderea bazei de clienți din segmentele de eCommerce și marketplace-uri a fost un motor esențial al creșterii noastre. Anul trecut, ne-am concentrat pe diversificarea ofertei prin automatizări avansate și noi funcționalități în platformă, adaptate pentru a răspunde nevoilor specifice ale clienților mari. În continuare, ne menținem direcția strategică, punând un accent mai mare pe acest segment și oferind soluții cu un grad ridicat de personalizare. În acest an, accelerăm creșterea printr-un focus sporit pe soluții cu valoare adăugată ridicată pentru clienții mari și printr-o expansiune rapidă în Polonia, o piață strategică în care investim toate resursele disponibile. Deși în prezent avem EBITDA pozitiv, anticipăm o schimbare rapidă a acestei situații, deoarece vom aloca toate resursele în direcția creșterii. În cazul în care EBITDA devine negativ, avem în vedere posibilitatea atragerii unei noi runde de finanțare pentru a susține ritmul accelerat de dezvoltare”, a declarat Ciprian Cazacu, CEO și co-fondator easySales Valoarea comenzilor intermediate de easySales a depășit 1,12 miliarde de Euro, până în prezent. Magazinele care folosesc platforma au generat automat, până în prezent, 16,6 milioane de facturi, 15,8 milioane de AWB-uri, iar numărul produselor listate pe marketplace-uri depășește 50,5 milioane. Expansiune internațională În prezent, 25% din echipa easySales este alocată exclusiv piețelor internaționale. Polonia, Ungaria și Bulgaria sunt primele trei țări care primesc resurse dedicate easySales. În Polonia, în principal, easySales a integrat marketplace-ul Allegro, care permite acces direct la peste 22 de milioane de cumpărători plonezi. De asemenea, platforma a integrat și alte marketplace-uri relevante precum Kaufland Pl, Pepita Pl, Pigu marketplace, dar și două platforme majore de comerț electronic, ERP-uri locale și furnizori de logistică. Personalizare pentru clienții mari easySales dezvoltă și personalizează soluții specifice pentru nevoile clienților mari, iar principalele dintre acestea sunt: Gestiunea stocurilor din propriile depozite;

Gestiunea achizițiilor, în funcție de rulajul și locația furnizorilor;

Fișe de inventar pentru monitorizarea transferurilor între stocuri;

Preluarea de informații din feed-urile furnizorilor;

Monitorizarea retururilor și a plăților în vederea reconcilierii;

Gestiunea garanțiilor și service-urilor pentru comenzile cumpărătorilor. Până în prezent, easySales a finalizat integrări cu sisteme ERP ce includ Nexus ERP, Senior Software, Microsoft Navision și Neomanager, Sedona și alte sisteme ERP.

