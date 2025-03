FEATURED STIRI Cumpărăturile online ale românilor în luna femeii, prin easySales: Electronice; Casă și bucătărie; Modă și bijuterii Ionut Razvan Share







În luna femeii, perioadă care cuprinde Valentine’s Day, Dragobete, 1 martie și 8 martie, românii au cumpărat online, cu precădere, produse din categoriile Electronice; Casă și bucătărie; Modă și bijuterii, potrivit datelor înregistrate în platforma SaaS de automatizare a activităților de eCommerce easySales. Cea mai mare comandă realizată prin magazinele din platformă, în intervalul 10 februarie – 10 martie, a depășit 523.000 de lei și a constat într-o sticlă imprimată, securizată, pentru bucătărie. Din totalul comenzilor efectuate prin platforma easySales, 53,8% au fost achitate prin intermediul plăților online. Top 10 categorii de produse, în clasamentul vânzărilor online de luna femeii, perioada 10 februarie – 10 martie Cele mai numeroase comenzi au fost înregistrate de categoriile: Electronice, 111.542 Casă și bucătărie, 105.213 Modă și bijuterii, 42.133 Grădină și curte, 34.941 Frumusețe și îngrijire personală, 31.689 Sport și aer liber, 26.492 Birotică, 26.165 Artă și hobby, 24.976 Componente și accesorii auto, 24.399 Jocuri și jucării, 20.060 easySales este o platformă B2B și un start-up în creștere rapidă, lansat în aprilie 2019. Platforma a devenit populară prin serviciile cloud care conectează jucătorii din comerțul electronic cu toate sistemele externe, în doar câteva minute. Beneficiile principale sunt: gestionarea centralizată a comenzilor din multiple canale, ​​listarea rapidă a produselor pe multiple canale de vânzare, sincronizarea stocurilor în timp real, analiza dinamică a prețurilor și a vânzărilor, traducere automată. Printre inovațiile care stau la baza evoluției easySales se numără și soluții avansate de automatizare, concepute să eficientizeze gestionarea operațiunilor eCommerce. Un exemplu concret este capacitatea platformei de a automatiza printarea documentelor necesare comenzilor, cum ar fi facturile și AWB-urile, ce permite utilizatorilor să imprime automat documentele comenzilor, direct din interfața easySales. Utilizatorii pot integra acest pas în propriile procese de automatizare personalizate, simplificând procesul de gestiune a comenzilor și minimizând riscul de eroare umană. Soluția easySales a fost desemnată finalistă a concursului Uipath Automation Award în luna Octombrie 2021 și, în mai 2022, a devenit finalistă în programul EBRD Star Venture, dedicat dezvoltării accelerate și extinderii start-up-urilor cu potențial din Europa, ce pot să consolideze ecosistemul de eCommerce cu soluții de automatizare. Recent, evoluția easySales a fost recunoscută prin distincția Gold Award în cadrul finalei InnovX Scale Up Accelerator.

Tags: