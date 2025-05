ENTERTAINMENT STIRI Trendyol și easySales deschid piețele din România, Cehia, Slovacia și Grecia pentru comercianții români Ionut Razvan Share







easySales anunță că a integrat cu succes platforma Trendyol în serviciile sale de automatizare, iar magazinele online își pot lista automat produsele pe populara platformă de tip marketplace în România, Cehia, Slovacia și Grecia. Această colaborare sprijină creșterea comercianților români, ajutându-i să-și dezvolte afacerea mai ușor, atât pe piața locală, cât și în regiune. „Am lucrat timp de trei luni la această integrare complexă, timp în care colegii noștri și echipa tehnică a Trendyol au colaborat strâns pentru a asigura un serviciu complet, stabil și conform cu standardele Trendyol. Generăm, astfel, noi oportunități de scalare pentru comercianții care accesează noile piețe în care Trendyol este prezent”, declară Ciprian Cazacu, CEO și cofondator easySales. Prin noua integrare, comercianții din platforma easySales își pot lista automat produsele pe Trendyol și pot vizualiza în timp real evoluția comenzilor, centralizat, direct în contul easySales. “Listarea și integrarea comercianților și brandurilor locale este o prioritate cheie pentru Trendyol. Ne propunem să oferim o experiență de integrare cât mai simplă și eficientă, astfel încât partenerii noștri să își poată lista produsele rapid și să înceapă să vândă imediat pe platforma noastră. Obiectivul nostru este să devenim unul dintre cele mai importante canale de vânzare pentru afacerile locale, iar parteneriate precum cel cu easySales joacă un rol esențial în acest demers. Datorită prezenței noastre în continuă creștere în regiunea Europei Centrale și de Est, putem sprijini comercianții locali nu doar în atragerea de noi clienți pe piețele locale, ci și în extinderea internațională a operațiunilor lor”, a declarat Irem Yılandil, Head of International Expansion, Trendyol Group. Integrarea Trendyol în serviciile easySales a fost adoptată deja de peste 100 de magazine online, care până în prezent au procesat mai mult de 34.500 de comenzi. Noul canal de distribuție este integrat complet în ecosistemul easySales, iar o funcționalitate personalizată, implementată special pentru Trendyol, constă în generarea automată a unui voucher de retur. Astfel, la expedierea unei comenzi, clientul primește alături de colet și un voucher de retur, generat automat și imprimat alături de AWB-ul clasic (avizul de expediție). Acesta este esențial și simplifică procesarea eventualelor retururi în cadrul platformei. În plus, integrarea asigură flexibilitate și în generarea AWB-urilor, iar acestea pot fi emise fie de către Trendyol, fie direct de către comerciant, în funcție de propriile nevoile și preferințe.

