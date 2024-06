Games STIRI ASUS a lansat routerul de gaming ROG Rapture GT-BE19000 Tri-Band WiFi 7 Ionut Razvan Share







ASUS Republic of Gamers (ROG) a anunțat routerul de gaming ROG Rapture GT-BE19000 Tri-Band WiFi 7 în contextul evenimentului Computex 2024. Fiind conceput pentru a domina experiențele de gaming și de utilizare IT, acest echipament de ultimă generație oferă viteze ultra-rapide de până la 19 Gbps în tri-band WiFi 7, caracteristici inovatoare precum Automatic Frequency Coordination și funcții complete pentru rețele cu și fără fir. Rapture: Performanțe WiFi de ultimă generație Routerul ASUS ROG Rapture GT-BE19000 oferă viteze wireless ultra-rapide de până la 19 Gbps grație funcțiilor inovatoare WiFi 7, cum ar fi canalele de 320 MHz, 4096-QAM și Multi-Link Operation. Este primul router de gaming din lume cu Automatic Frequency Coordination. AFC verifică automat mediul WiFi și alege canalul cel mai puțin congestionat din banda de 6 GHz, sporind puterea maximă de transmisie de până la 63 de ori mai mult decât cea a dispozitivelor de rețea Low Power Indoor. GT-BE19000 oferă, de asemenea, o capacitate de până la 31 Gbps de capacitate cablată, având două porturi Ethernet de 10 Gb și patru porturi Ethernet de 2,5 Gb pentru conexiuni puternice și stabile în rețelele locale robuste în noua eră AI. Îmbunătățiri fără efort în jocuri cu facilitatea Gaming Network Guest Network Pro este o tehnologie de segmentare a rețelei exclusivă ASUS. Aceasta le permite jucătorilor să gestioneze cu ușurință funcțiile de rețea și dispozitivele conectate prin conectarea la un SSID sau VLAN dedicat. Guest Network Pro dispune de o Rețea pentru copii, o Rețea IoT, o Rețea VPN și o Rețea pentru oaspeți pentru a satisface majoritatea cerințelor actuale de rețelistică. De asemenea, oferă configurarea și gestionarea dispozitivelor IoT, controlul parental și conexiune instantanee VPN avansată. Tehnologia Guest Network Pro din GT-BE19000 include, de asemenea, o setare intitulată Gaming Network adaptată pentru experiențe de ultimă generație. Gaming Network combină toate funcțiile de gaming într-un singur SSID, permițând jucătorilor să obțină cea mai bună experiență posibilă fără a fi nevoie să configureze fiecare dispozitiv în parte. Utilizatorii GT-BE19000 pot profita, de asemenea, de Triple-Level Game Acceleration, un concept inițiat de ROG care prioritizează pachetele de date ale unui joc, îmbunătățind experiențele de la dispozitivul de joc la router și apoi până la serverul jocului. AiMesh a devenit mai inteligentă cu WiFi 7 și AI ASUS anunță, de asemenea, suportul Multi-Link Operation pentru funcția Smart AiMesh inclusă în routere precum ASUS ROG Rapture GT-BE19000. Smart AiMesh oferă o legătură wireless între noduri (backhaul) bazată pe AI și prioritizează în mod inteligent pachetele cu cerere ridicată către banda mai rapidă, contribuind la asigurarea unor experiențe de gaming și streaming fără buffer. În același timp, portul LAN 10Gb Ethernet are o opțiune dedicată de backhaul prin cablu pentru o rețea mesh extensibilă mereu conectată. Facilități actualizate pentru întreaga gamă ASUS WiFi 7

Alături de ROG Rapture GT-BE19000, utilizatorii se pot bucura, de asemenea, de suportul Multi-Link Operation și de caracteristici de ultimă generație, inclusiv Smart AiMesh și caracteristici de securitate îmbunătățite (precum Guest Network Pro sau versiunea lite, Smart Home Master) pe numeroase routere ASUS și ROG WiFi 7, inclusiv ROG Rapture GT-BE98 Pro, ROG Rapture GT-BE98, ASUS ZenWiFi BQ16 Pro (BE30000), ASUS ZenWiFi BQ16 și ASUS RT-BE88U. Specificațiile generale* ROG Rapture GT-BE19000 CPU 2,6 GHz, quad core Memorie 256 MB flash și 2 GB DDR4 RAM Porturi I/O 1x 10 G WAN/LAN

1x 2.5 G WAN/LAN

1x 10 G LAN

3x 2.5 G LAN

1x 1 G LAN

1x USB 3.2 Gen1

1x USB 2.0 Viteze de transfer wireless 2,4 GHz: 1376 Mbps (4096 QAM)

5 GHz: 5764 Mbps (4096 QAM+160 MHz)

6 GHz: 11529 Mbps (4096 QAM+ 320 MHz) Adaptor alimentare Intrare AC : 100–240V

Ieșire DC : 12 V / 5 A (60 W) Funcții adiționale Multi-Link Operation (MLO), suport VPN, Guest Network Pro, 4G / 5G Auto Mobile Tethering, suport AiMesh, securitate în rețea fără abonament, Triple-level Game Acceleration, Gaming Network, suport AFC Dimensiuni 350,41 x 350,41 x 220,6 mm Greutate 2 kg

