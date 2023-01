Acer a lansat noul Swift Go

Acer a lansat primele modele din noua serie Acer Swift Go care se adaugă familiei premiate de notebook-uri Swift, concepută pentru profesioniștii, creatorii și studenții mobili din ziua de azi. În plus, noile Acer Swift X 14 și Acer Swift 14 au fost lansate cu un design nou și modern, cu cele mai recente tehnologii de performanță și toate instrumentele necesare pentru a-i ajuta pe utilizatori să rămână productivi și conectați în mișcare.

Noile Swift Go, Swift X 14 și Swift 14 evidențiază noi modele ultraportabile care sunt incredibil de elegante și stilate. Încorporarea unor caracteristici bine gândite, cum ar fi marginile unghiulare și liniile structurale au ca rezultat un aspect mai rafinat, fiind ideale pentru utilizatorii extrem de mobili care au nevoie de mobilitate și performanță.

Modelele complet noi Swift Go 16 (SFG16-71) și Swift Go 14 (SFG14-71) combină cele mai recente tehnologii și sunt echipate cu un ecran OLED cu rată de refresh de până la 120 Hz. Laptopurile subțiri și ușoare prezintă ecrane uimitoare care oferă imagini vibrante și realiste, cu o luminozitate de 500 de nits, gamut de culoare DCI-P3 de 100% și certificare VESA DisplayHDR True Black 500. Swift Go 14 prezintă un ecran OLED 2,8K de 14 inci cu rezoluție 2880×1800, în timp ce Swift Go 16 are un ecran OLED 3,2K de 16 inci cu rezoluție 3200×2000. Orele lungi de lucru, de învățare și de joacă devin mai confortabile datorită certificării TÜV Rheinland Eyesafe® de pe ecranele laptopurilor, a raportului 16:10 optimizat pentru productivitate și a capacităților tactile opționale. În plus, tastatura retroiluminată a laptopurilor și touchpad-ul OceanGlass™ asigură o experiență fluidă și productivă în timpul utilizării.

Echipate cu procesoare Intel® Core™ seria H din generația a 13-a și verificate ca laptopuri certificate în platforma Intel® Evo™, noile Swift Go 16 și Swift Go 14 oferă performanțe de top și o autonomie a bateriei de peste 9,5 ore pe toată durata zilei. Procesoarele Intel Core din a 13-a generație cu Intel® Movidius™ VPU[2] au un motor AI dedicat care permite colaborări video premium, AI fără compromis și o integrare perfectă. Notebook-urile sosesc, de asemenea, cu Intel® Unison™ pentru a le permite utilizatorilor să își conecteze cu ușurință PC-urile cu dispozitive Android sau iOS, pentru o experiență universală și ușor de utilizat[1]. Noua soluție plasează PC-ul în centrul tuturor activităților și oferă libertatea de a lucra peste multiple sisteme de operare pentru transferuri de fișiere, apeluri, mesaje și gestionarea notificărilor fără efort, totul pe un singur ecran.

Ambele laptopuri dispun de un sistemde răcire îmbunătățit de ventilatoare duble TwinAir, conducte de căldură D6 duale din cupru și o tastatură care permite circulația aerului și care expulzează căldura pentru a menține temperaturi scăzute, sporind performanța și fiabilitatea oriunde mergeți. Designul elegant al șasiului de 14,9 mm din aluminiu este optimizat cu un raport ecran/corp de 90% și rame laterale ultra-subțiri. Modelul de 14 inci are margini înguste de 4,15 mm, cântărind în același timp mai puțin de 1,3 kg. Versiunea de 16 inci are rame subțiri laterale de 4,2 mm și cântărește aproximativ 1,6 kg.

Swift Go 16 și Swift Go 14 sunt pregătite să îndeplinească sarcini pentru muncă, școală și proiecte creative. Ambele dispun de o gamă de porturi ce include porturi USB Type-C cu Thunderbolt™ 4, HDMI 2.1 și un cititor de carduri MicroSD. Laptopurile Swift Go posedă de asemenea funcții de videoconferință PurifiedView™ și includ Background Blur, Automatic Framing și Eye Contact. Camerele lor web de 1440p cu Temporal Noise Reduction (TNR) oferă un feedback video de înaltă calitate chiar și în condiții de iluminare slabă și se asociază cu tehnologia Acer PurifiedVoice™ cu reducerea zgomotului AI, rezultând imagini și sunet clare pentru conferințe și cursuri. Conexiunea Wi-Fi 6E rapidă și fiabilă menține laptopurile conectate atunci când contează cel mai mult. Atât Swift Go 16, cât și Swift Go 14 suportă SSD PCIe Gen 4 până la 2 TB și până la 16 GB de memorie LPDDR5.

Acer Swift X 14 – Performanță puternică împreună cu grafică NVIDIA® GeForce RTX

Swift X 14 (SFX14-71) eliberează potențialul creatorilor amatori și profesioniști cu ajutorul CPU-ului avansat și al GPU-ului dedicat. Procesoarele Intel® Core™ H-series din a 13-a generație[2] echipează laptopul premium și au opțiunea de a avea un GPU care poate merge până la varianta NVIDIA GeForce RTX 4050 pentru laptop. Aceste laptopuri puternice sunt validate de NVIDIA Studio și sunt optimizate cu driverele NVIDIA Studio preinstalate, permițându-le creatorilor să facă mai mult, oferind un suport optim atunci când colaborează cu alte aplicații creative. Sistemul termic avansat al Swift X 14 include un ventilator mai mare care aspiră mai mult aer pentru a menține răcirea componentelor interne, împreună cu tastatura cu intrare de aer dedicată și conductele de căldură D6 duble din cupru. Șasiul reproiectat face loc unei baterii mai mari pentru a oferi productivitate și performanță pe tot parcursul zilei.

Superbul ecran OLED de 14 inci 2,8K cu rată de refresh de 120 Hz evidențiază în mod vivid gamutul de culoare DCI-P3 de 100% și are certificare VESA DisplayHDR™ TrueBlack 500. Luminozitatea de vârf de 500 de nits a afișajului și clasificarea de contrast ridicat dau viață culorilor și imaginilor impresionante, asigurând în același timp un text clar și limpede pe tot parcursul vizionării. Creatorii pot colabora fără probleme în deplasare cu ajutorul camerei web QHD 1440p și al Acer PurifiedView™ și PurifiedVoice™ cu AI Noise Reduction. În plus, cele mai recente porturi, inclusiv USB Type-C dual și HDMI 2.1 și un cititor de carduri MicroSD îi mențin pe creatori conectați la ecrane, imprimante și alte periferice.

Acer Swift 14 – Design premium elegant

Cu un design nou și îmbunătățit, cel mai recent Swift 14 (SF14-71T) se mândrește cu un șasiu unibody subțire și ușor, învelit în aluminiu superb și disponibil în variantele de culoare Mist Green sau Steam Blue. Design-ul subțire și elegant prezintă un dispozitiv care măsoară doar 14,95 mm și cântărește doar 1,2 kg. Touchpad-ul OceanGlass completează stilul premium al laptopului, contribuind în același timp la misiunea Acer Earthion, deoarece touchpad-ul similar cu sticla a fost realizat din deșeuri de plastic recuperate din oceane.

Laptopul Swift 14 arată bine atât la interior, cât și la exterior, deoarece găzduiește procesoare Intel Core H-series de până la a 13-a generație și este certificat Intel Evo, oferind în același timp o autonomie de peste 9,5 ore[3]. De asemenea, notebook-urile sunt integrate cu Intel Unison, permițând utilizatorilor să colaboreze pe diferite sisteme de operare pentru cele mai vitale funcții de productivitate. Soluțiile termice impresionante ale Swift 14 dispun de un design cu intrare de aer care este susținut de sistemul Acer TwinAir cu ventilator dublu și conducte de căldură D6 din cupru pentru a crește fluxul de aer care menține sistemele reci.

Acer Swift 14 oferă două opțiuni superbe de ecran tactil de 14 inci – WQXGA (2560×1600) sau WUXGA (1920×1200), ambele acoperite cu sticlă antimicrobiană durabilă Corning® Gorilla® Glass[4] pentru a spori durabilitatea, a oferi rezistență la zgârieturi și a preveni dezvoltarea bacteriilor care cauzează pete și mirosuri[4]. Angajații care lucrează în modul de lucru hibrid sau de la distanță și studenții aflați în mișcare se vor bucura de conferințe, cursuri și conversații video cu ajutorul camerei web QHD 1440p QHD a modelului Swift 14 cu tehnologie TNR, Acer PurifiedVoice™ și difuzoarele duble îmbunătățite cu DTS® Audio. Conectarea utilizatorilor este facilitată fără a sacrifica securitatea de Windows Hello și cititorul de amprente integrat, în timp ce cele două porturi USB Tip-C Thunderbolt™ 4 și portul HDMI 2.1 asigură o conexiune ideală cu perifericele.

Preț și disponibilitate

Acer Swift Go 16 (SFG16-71) va fi disponibil în EMEA din luna martie, la prețuri începând cu 1.099 EUR.

Acer Swift Go 14 (SFG14-71) va fi disponibil în EMEA din luna februarie, începând de la 999 EUR.

Acer Swift X 14 (SFX14-71G) va fi disponibil în EMEA din luna aprilie, începând de la 1499 EUR.

Acer Swift 14 (SF14-71T) va fi disponibil în EMEA din luna ianuarie, începând cu 1.699 EUR.