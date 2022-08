Acer a lansat Chromebook Vero 514, ușor de actualizat, reparat, dezasamblat și reciclat. De asemenea, folosește materiale reciclate în majoritatea zonelor produsului.Noul Acer Chromebook Vero 514 integrează pe larg utilizarea plasticului PCR cu 30% în șasiu și în rama ecranului și cu 50% în capacele tastelor și în difuzoare. În plus, Chromebook-ul contribuie la reducerea deșeurilor de plastic din ocean deoarece folosește plastic recuperate din ocean în carcasa ventilatorului intern și pe touchpad-ul OceanGlasscare oferă o textură elegantă, asemănătoare cu cea a sticlei și o senzație tactilă receptivă. Noul Chromebook a fost conceput special pentru o durată de viață extinsă a produsului și pentru a minimiza impactul asupra mediului. Efectuarea de reparații și actualizări ale memoriei și spațiului de stocare sunt acum simplificate prin utilizarea șuruburilor standard de pe capacul inferior. Exteriorul unic prezintă un șasiu fără vopsea, cu un finisaj gri și un afișaj care este reciclabil în proporție de 99%. Acer Chromebook Vero 514 are un exterior rezistent la impact care îi prelungește durata de viață și care îndeplinește standardele de testare MIL-STD 810H , un design consolidat care îl protejează împotriva căderilor de la o înălțime de până la 122 cm. Echipat cu cele mai recente procesoare IntelCoredin a 12-a generație și cu grafică IntelIrisXe, Acer Chromebook Vero 514 face față nevoilor de colaborare, productivitate și divertisment. Bateria cu încărcare rapidă menține clienții alimentați mai mult timp pe parcursul zilei, deoarece Chromebook poate încărca până la 50% din autonomia de 10 ore a bateriei în doar 30 de minute. Ecranul Full HD anti-reflexie Corning Gorilla Glass de 14 inchi – disponibil în opțiunea cu ecran tactil – are o luminozitate de 300 nits și o gamă largă de culoare 100% sRGB, oferind o experiență de vizionare mai vibrantă și mai realistă. Acer Chromebook Vero 514 are un design cu margini subțiri care oferă un raport impresionant de 88% între ecran și șasiu. Camera web Full HD cu reducere a flare-ului și sistemul audio DTS cu Smart Amplifier asigură conferințe video de înaltă calitate pe noul Chromebook. Proiectat pentru a crea și a se conecta, Acer Chromebook Vero 514 dispune de Wi-Fi 6E rapid și fiabil și se conectează la o gamă largă de dispozitive și ecrane. De asemenea, oferă capacități de încărcare prin selecția sa de porturi, inclusiv două USB Type-C, USB 3.2 Type-A și HDMI. Laptopul Acer Chromebook Vero 514 (CBV514-1H/T) va fi disponibil în regiunea EMEA din luna noiembrie, la prețuri începând cu 599 EUR.