TCL câștigă patru premii EISA la ediția 2022-2023

TCL a obținut patru premii din partea EISA (Expert Imaging & Sound Association).

TCL a fost declarat câștigător în categoria „PREMIUM MINI LED TV 2022-2023”, pentru modelul Mini LED 4K TV 65C835, un premiu de excelență care recunoaște televizoarele LCD de calitate foarte înaltă. Apoi, modelele TCL QLED TV 55C735 și TCL 5.1.2ch Soundbar C935U au câștigat premiile „BEST BUY TV 2022-2023″ și „BEST BUY SOUNDBAR 2022-2023”, ceea ce demonstrează că produsele TCL i-au convins încă o dată pe jurații EISA prin performanțele lor de imagine și sunet.

Acesta a fost de asemenea și primul an în care TCL a primit din partea EISA un premiu pentru inovație în materie de tablete, pentru modelul TCL NXTPAPER 10s, care a fost prezentat pentru prima oară la CES 2022, unde a câștigat premiul „Eye Protection Innovation of The Year”.