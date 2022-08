Republic of Gamers a prezentat noi produse de gaming în cadrul evenimentului Have It All de la Gamescom 2022

ASUS Republic of Gamers (ROG) a organizat evenimentul „Have It All” în cadrul Gamescom 2022 la Dock2 din Köln, Germania. „Have It All” este primul eveniment de amploare organizat de ROG într-o locație fizică de la începutul pandemiei, oferindu-le fanilor ROG și membrilor mass-media ocazia de a vedea de aproape cele mai noi plăci de bază din seria AMD X670E, coolere AIO, surse de alimentare, monitoare, produse de rețelistică și periferice. Seria de plăci de bază microATX ROG Crosshair X670E Gene, mini-ITX ROG Strix X670E-I Gaming WiFi, ProArt și Prime au fost vedetele lansării. Aceste platforme pentru procesoarele desktop AMD Ryzen™ din seria 7000 oferă PCIe® 5.0 și suport DDR5, fiind recomandate creatorilor, pasionaților și entuziaștilor de toate tipurile. Acestea oferă o bază solidă pentru build-urile AMD Ryzen™ care să ducă munca la următorul nivel.

ROG Crosshair X670E Gene

ROG Crosshair X670E Gene oferă performanțe high-end, un set de facilități excepționale și estetica specifică ROG în formatul MicroATX de dimensiuni medii. Din punct de vedere vizual, X670E Gene prezintă un logo ROG alb-negru strălucitor pe masca I/O integrată și o pictogramă ROG pixelată pe radiatorul chipsetului. Accentele LED RGB de pe radiatorul VRM, personalizabile cu Aura Sync, adaugă un strop de culoare.

Un slot PCIe 5.0 x16 este pregătit pentru cele mai rapide plăci grafice disponibile, iar suportul DDR5 se traduce prin lățime de bandă masivă, viteze ridicate și eficiența energetică excepțională oferită de memoria RAM DDR5 de ultimă generație. Două sloturi PCIe 5.0 M.2 și un slot PCIe 4.0 M.2 oferă oportunități ample de stocare pentru biblioteci masive de jocuri. X670E Gene este pregătită pentru cele mai puternice procesoare desktop AMD Ryzen™ seria 7000, cu soluția sa de alimentare robustă, cu 16 + 2 etaje de alimentare, cu o putere nominală de 110 amperi.

X670E Gene include multiple opțiuni de conectivitate, inclusiv WiFi 6E, Intel 2.5 Gb Ethernet, porturi USB4 pe spate, un conector USB 3.2 Gen 2×2 Type-C pe panoul frontal și suport Quick Charge 4+.

ROG Strix X670E-I Gaming WiFi

Placa de bază ROG Strix X670E-I Gaming WiFi Mini-ITX este incredibil de compactă, fiind o platformă completă pentru un build de gaming de ultimă generație. Placa include un slot PCIe 5.0 x16, pregătit pentru cele mai recente plăci grafice, precum și o pereche de sloturi DIMM DDR5 și două sloturi M.2 care suportă PCIe 5.0 și PCIe 4.0.

Elementele inovatoare de design confirmă performanța și caracteristicile necesare pentru o carcasă Mini-ITX, de dimensiuni limitate. Masca I/O este pre-montată pentru o instalare mai ușoară. Un singur radiator răcește simultan slotul PCIe 5.0 M.2 și chipset-ul, iar temperaturile VRM sunt reduse și prin placa de ranforsare mare, care utilizează o plăcuță termică pentru a transfera căldura departe de condensatorii critici de decuplare. Plăcuța ROG FPS-II, ce economisește spațiu, oferă acces ușor la conectorii pentru panoul frontal, la 2 porturi SATA, și la header-ele pentru ștergerea CMOS și activarea supratensiunii CPU, precum și la un comutator pentru modul PCIe.

Includerea noului ROG Strix Hive diferențiază cu adevărat placa de bază Strix X670E-I de concurență. ROG Strix Hive este o interfață de control extern care include un codec ALC4050 și un DAC ESS Sabre 9260Q. Un audio jack pentru căști și un conector Mic-in cu o ieșire optică S/PDIF de 3,5 mm oferă un sunet impecabil, în timp ce un selector de volum integrat menține totul la îndemâna utilizatorului. ROG Strix Hive este, de asemenea, primul dispozitiv extern cu caracteristici de gaming pentru placa de bază, inclusiv un profil PBO reglat fin pentru overclocking-ul CPU în sistemul de operare, fără a fi nevoie de accesarea BIOS-ului. În plus, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C® oferă o conexiune convenabilă pentru unitățile de stocare și perifericele externe. Există, de asemenea, matricea intuitivă Q-LED, ce ajută la diagnosticarea rapidă a problemelor build-ului, precum și butoanele fizice Flexkey și Bios Flashback. Construirea, actualizarea și depanarea unui PC Mini-ITX nu au fost niciodată mai ușoare.

ASUS ProArt X670E- Creator WiFi

ProArt X670E-Creator WiFi oferă o conectivitate superbă, numeroase opțiuni de stocare de mare viteză și stilul profesional ProArt. Placa are un stil sofisticat, cu linii curate, unghiuri grațioase și o simetrie precisă. Culorile discrete îi conferă un aspect atemporal, cu accente subtile aurii pe masca I/O integrată și pe radiatorul chipsetului.

ProArt X670E-Creator WiFi oferă o lățime de bandă masivă, viteze fulgerătoare și o eficiență energetică excepțională oferită de memoria RAM DDR5 de ultimă generație. Cu viteze de transfer de date cu 50% mai rapide decât memoria DDR4 din generația anterioară, DDR5 dezlănțuie un nou nivel de performanță, iar această placă de bază oferă o serie de optimizări hardware și firmware care permit utilizatorilor să overclockeze kiturile capabile până la limita maximă.

ProArt X670E-Creator WiFi dispune de două sloturi PCIe 5.0 x16 pentru a le oferi utilizatorilor acces la cele mai rapide SSD-uri și GPU-uri de ultimă generație. Cum multe activități creative profită din plin de cele mai rapide viteze de transfer pe care le pot obține, această placă este echipată cu patru sloturi M.2 onboard, dintre care două au suport pentru PCIe 5.0.

Noul standard PCIe 5.0 oferă, de asemenea, lățimea de bandă pentru o pereche de porturi USB4 pe panoul I/O din spate. Conectivitatea flexibilă a panoului frontal este esențială pentru multe fluxuri de lucru, astfel că ProArt X670E-Creator WiFi oferă un conector USB 3.2 Gen 2×2 pe panoul frontal, cu suport Quick Charge 4+. Asocierea acestei plăci de bază cu o carcasă care dispune de un port USB Type-C pe panoul frontal oferă acces convenabil la încărcarea de 60 de wați.

WiFi 6E dezlănțuie spectrul de 6 GHz pentru conexiuni wireless neîngrădite. Intel 2,5 Gb Ethernet oferă o rețea prin cablu solidă și fiabilă, în timp ce un port Marvell AQtion 10 Gb Ethernet deschide și mai multe opțiuni, cum ar fi conectarea la dispozitive de stocare în rețea foarte rapide.

Gama de plăci de bază ASUS Prime

Trei plăci de bază ASUS Prime sunt pregătite pentru noul socket AMD AM5. Vârful de gamă este Prime X670E-Pro WiFi. Cu suport DDR5, un slot PCIe 5.0 x16 și un slot PCIe 5.0 M.2, placa este o opțiune ideală pentru oricine își construiește un PC de ultimă generație. WiFi 6E, un port Ethernet Realtek de 2,5 Gb și un conector Thunderbolt 4, toate acestea se adaugă la oferta deja impresionantă: masca I/O premontată, butonul de eliberare Q-Release pentru slotul PCIe, care elimină complicațiile legate de scoaterea unei plăci grafice, precum și matricea de diagnosticare Q-LED pentru a elimina orice problemă de depanare.

Alături de Prime X670E-Pro WiFi sunt Prime X670-P WiFi și Prime X670-P. Acestea dispun de suport DDR5, plus spațiu amplu pentru stocare cu trei sloturi M.2 integrate. Un conector Thunderbolt 4 le permite utilizatorilor să configureze un port de mare viteză pe panoul frontal, într-o carcasă compatibilă. În plus, Prime X670-P WiFi oferă conectivitate WiFi 6.

ROG Loki SFX-L 850W Platinum

Sursa ROG Loki include aceleași componente și caracteristici de calitate premium ale gamei ROG Thor, împachetate într-un format SFX-L. Fiind compactă, Loki este pregătită să alimenteze GPU-uri de înaltă performanță și build-uri ITX. Este pregătită pentru PCIe 5.0, cu un cablu cu 16 pini inclus pentru a furniza până la 600 de wați de putere pentru plăcile grafice PCIe 5.0. În interior, două radiatoare ROG oferă o suprafață dublă pentru o dispersie eficientă a căldurii, în timp ce un ventilator axial de răcire de 120 mm cu control PWM menține nivelurile de zgomot și temperaturile la un nivel scăzut. Loki este certificată 80 PLUS Platinum cu o eficiență de până la 92% pentru căldură și zgomot redus, precum și pentru o fiabilitate îmbunătățită. În plus, compatibilitatea Aura Sync permite jucătorilor să sincronizeze efectele de lumină în întregul sistem de gaming, pentru un aspect unic.

ROG Swift OLED ROG Swift PG42UQ / PG48UQ

Cu prilejul Gamescom 2022, a fost prezentată o nouă serie de monitoare ROG, cum ar fi ROG Swift OLED PG42UQ și PG48UQ, precum și monitoarele de gaming Fast IPS disponibile într-o gamă largă de dimensiuni și rezoluții.

Monitorul ROG Swift OLED PG42UQ de 42 de inchi este conceput pentru jocuri captivante pe desktop și oferă imagini 4K la o rată de reîmprospătare overclockată la 138 Hz. Panoul OLED redă cele mai profunde nuanțe de negru, precum și culori uimitoare grație unei acoperiri de 98% a gamei DCI-P3 și a diferenței de culoare Delta E < 2. Timpul de răspuns ultra-rapid de 0,1 ms (GTG) asigură experiențe de vizionare și de joc excelente. Mai mult, modelul mai mare – ROG Swift OLED PG48UQ cu diagonala de 48 de inchi – este ideal pentru cei care doresc să joace la o scară și mai mare. Monitoarele ROG OLED includ un radiator personalizat, care oferă o suprafață mai mare pentru schimbul de căldură, ceea ce duce la temperaturi de funcționare cu până la 8% mai mici în comparație cu monitoarele ROG fără radiator, pentru a asigura o performanță și o longevitate mai bună a OLED-ului.

Spre deosebire de panourile OLED lucioase standard, panourile din monitoarele de gaming ROG OLED au un strat special de microtextură anti-reflexie, pentru a reduce reflexiile și a minimiza distragerea atenției. Există, de asemenea, setarea opțională de luminozitate uniformă care menține nivelul de luminozitate al ecranului, pentru a asigura o vizionare confortabilă atunci când se schimbă dimensiunea ferestrelor albe și luminoase sau în timpul sesiunilor maraton de jocuri.

Ambele monitoare dispun de o conectivitate bogată, inclusiv DisplayPort 1.4 (cu DSC), HDMI 2.1, HDMI 2.0, hub USB, plus un conector pentru trepied în partea superioară a monitorului.

ROG Swift PG27UQR și Strix XG32UQ / XG32AQ de la ROG Swift

ROG Swift PG27UQR de 27 de inchi este un monitor de gaming 4K care dispune de un panou cu tehnologia Fast IPS pentru un timp de răspuns uimitor de 1 ms (GTG). Suportă imagini 4K native la o frecvență de 160 Hz, pentru un gaming excepțional. Acest monitor compatibil cu NVIDIA® G-SYNC® este conform DisplayHDR™ 600 și acoperă 95% din spațiul de culoare DCI-P3. PG27UQR oferă o conectivitate extinsă cu două porturi DisplayPort™ 1.4 cu compresie Display Stream Compression (DSC), două porturi HDMI® 2.1 care oferă o lățime de bandă completă de 48 Gbps, împreună cu un hub USB și o mufă pentru căști.

Monitoarele pentru jocuri Strix XG32UQ 4K și XG32AQ QHD de 32 de inchi utilizează panouri cu tehnologia Fast IPS pentru a oferi un timp de răspuns GTG de 1 ms. Ambele monitoare au rate de reîmprospătare variabile, conformitate DisplayHDR 600 și pot oferi imagini de gaming foarte fluide la o rată de reîmprospătare overclockată de 175 Hz pentru XG32AQ și 160 Hz pentru XG32UQ. Culorile sunt excepționale, XG32UQ acoperind 96% DCI-P3, iar XG32AQ – 95% din gamutul de culoare DCI-P3. În plus, XG32UQ este capabil să redea imagini 4K native la 120 Hz prin HDMI 2.1 atunci când este asociat cu cele mai recente console.

ROG Rapture GT6

ROG Rapture GT6 este un sistem mesh cu trei benzi, conceput pentru gaming, oferind utilizatorilor până la 10 fluxuri și viteze WiFi de până la 10000 Mbps. O combinație de 9 antene interne puternice și tehnologia exclusivă ASUS RangeBoost Plus îmbunătățesc raza generală a semnalului WiFi și oferă o acoperire de până la 539 de metri pătrați. Tehnologia inteligentă a antenei încorporate detectează direcțiile optime de sosire a semnalului pentru dispozitivele conectate. Rapture GT6 accelerează jocurile prin prioritizarea traficului de gaming, de la PC până la serverul de jocuri.

ROG Rapture GT6 adoptă un design elegant prin mutarea numeroaselor antene de la exterior la interior. Stilul futurist este evidențiat de un logo Aura RGB, de decupajele pentru aerisire și de sloganul ROG „For Those Who Dare” gravat pe o parte. În partea superioară și inferioară, grilele de ventilație sunt aliniate cu radiatoarele din interior, pentru efecte de convecție și disiparea ideală a căldurii. O ediție Moonlight White este, de asemenea, disponibilă pentru cei care preferă o estetică mai luminoasă.

ROG Rapture GT-AXE16000

ROG Rapture GT-AXE16000 este primul router de gaming WiFi 6E quad-band din lume cu chipset-uri WiFi Broadcom flagship de ultimă generație și un procesor quad-core de 2,0 GHz pe 64 de biți, care îi aduce puterea la un nivel superior. Routerul dispune de tehnologia ASUS RF și de tehnologia exclusivă ASUS RangeBoost Plus, care valorifică mai multe caracteristici actualizate ce îmbunătățesc raza de acțiune și acoperirea generală a semnalului WiFi. Cu WiFi 6E, o nouă bandă de 6 GHz este dedicată dispozitivelor WiFi 6E pentru o performanță maximă, astfel încât acestea nu vor fi încetinite de dispozitivele de generație mai veche. Rapture GT-AXE16000 vine cu două porturi LAN de 10 Gbps, patru porturi LAN de 1 Gbps și un port WAN de 2,5 Gbps, care suportă agregarea link-urilor și balansarea sarcinilor. Acestea oferă posibilitatea de a furniza o lățime de bandă masivă dispozitivelor conectate sau de a profita de conexiunile la internet de foarte mare viteză. Ca și Rapture GT6, Rapture GT-AXE1600 dispune de accelerarea gamingului prin prioritizarea traficului generat de jocuri.

ROG Keris Wireless AimPoint

Noul ROG Keris Wireless AimPoint este un mouse de gaming wireless ușor, de 75 de grame, care oferă jucătorilor o precizie excepțională cu un senzor optic ROG AimPoint de 36.000 dpi, cu o deviație cpi <1%, viteză la 650 ips și accelerare de 50 g, plus un „polling rate” de 1000 Hz. Mouse-ul poate fi utilizat în modurile RF 2,4 GHz, Bluetooth® și cu fir, modul RF de 2,4 GHz suportând tehnologia wireless ROG SpeedNova pentru a asigura conexiuni rapide și fiabile. O soluție de alimentare optimizată înseamnă, de asemenea, că jucătorii pot juca în modul 2,4 GHz RF timp de până la 119 ore între încărcări.

Structura interioară durabilă asigură o greutate totală de doar 75 de grame și, în combinație cu ROG Paracord și piciorușele de mouse 100% PTFE (teflon), permite mișcări fluide și rapide ale mouse-ului. Designul Push-Fit Switch Socket II permite o personalizare ușoară, iar Keris Wireless AimPoint este echipat cu micro-comutatoare ROG care pot fi schimbate cu micro-comutatoare mecanice cu 3 pini și optice cu 5 pini compatibile. Butoanele din stânga și din dreapta sunt fabricate din PBT și au o suprafață antiderapantă durabilă care rezistă la uzură sau strălucire pentru a asigura o senzație consistentă. Banda de prindere antiderapantă cu model ROG le oferă utilizatorilor o priză mai sigură a mouse-ului, precum și o estetică mai atractivă. Este disponibilă și o ediție Moonlight White.

ROG Gladius III Wireless AimPoint

Cea mai recentă iterație a celui mai celebru mouse ROG, Gladius III Wireless AimPoint este un model de gaming cu RGB și conexiune wireless. Este ușor – 79 de grame – și se mândrește cu senzorul optic ROG AimPoint de 36.000 dpi, cu 650 ips, accelerație de 50 g și „polling rate” de 1000 Hz pentru precizie și control de neegalat. La fel ca și Keris Wireless AimPoint, Gladius III Wireless AimPoint poate fi utilizat în modurile RF de 2,4 GHz, Bluetooth® și cu fir. În plus, modul RF de 2,4 GHz suportă tehnologia wireless ROG SpeedNova pentru a asigura conexiuni rapide și fiabile. Utilizatorii se pot bucura de o autonomie de până la 119 ore cu o singură încărcare atunci când se selectează modul RF de 2,4 GHz. Designul Push-Fit Switch Socket II permite o personalizare ușoară, micro-comutatoarele ROG standard pot fi schimbate cu micro-comutatoare mecanice cu 3 pini și optice cu 5 pini compatibile. Piciorușele de mouse ROG Paracord și 100% PTFE permit mișcări line și rapide ale mouse-ului. Banda de prindere antiderapantă cu model ROG inclusă oferă utilizatorilor o priză mai sigură a mouse-ului și conferă modelului Gladius III Wireless AimPoint un plus de stil. În afară de finisajul negru standard, este disponibilă și o ediție Moonlight White.

ROG Cetra True Wireless Pro

ROG Cetra True Wireless Pro sunt primele căști true wireless din lume, care dispun de conectivitate dual-mode prin Bluetooth și USB-C cu fir, un DAC ESS Quad și un microfon AI Noise-Canceling pentru a oferi libertate audio neîngrădită și o comunicare clară fără compromisuri. Astfel sunt ideale pentru jocuri și pentru utilizarea zilnică. Atunci când se folosesc în modul Bluetooth, tehnologia Qualcomm® Snapdragon Sound™ încorporată și multiplele moduri hibride Active Noise Cancelation (ANC) mențin jucătorii implicați în acțiune cu un sunet wireless premium de 24 biți la 96 kHz, cu latență redusă, care este perfect sincronizat cu acțiunea de pe ecran.

La pornirea jocurilor pe telefonul ROG Phone 6, modul Gaming al lui Cetra True Wireless Pro se activează automat și oferă un sunet cu latență foarte redusă, de 45 ms. Tehnologia ANC hibridă anulează zgomotul de fond general, cu moduri suplimentare îmbunătățite, care filtrează o gamă mai largă de zgomote de fond și de vânt, pentru o imersiune audio de neegalat. În modul cu fir, DAC-ul ESS 9280 Quad™ de înaltă fidelitate și microfonul AI Noise-Canceling Microphone din optimizatorul audio in-line al Cetra True Wireless Pro oferă un sunet fără pierderi și o comunicare foarte clară.

Utilizatorii se pot bucura de o ascultare neîntreruptă cu o autonomie de până la 28 de ore cu încărcare în carcasă, plus compatibilitatea cu încărcarea fără fir Qi, care asigură reîncărcări rapide și convenabile. Dopurile ergonomice pentru urechi, cu un design unic cu tub interior, se potrivesc în mod sigur și confortabil tuturor tipurilor de urechi, în timp ce un design rezistent la apă cu grad de protecție IPX4 asigură protecție împotriva ploii sau a stropirilor.

ROG Cetra True Wireless

Căștile de gaming ROG Cetra True Wireless vor fi disponibile în curând în varianta Moonlight White. Cetra True Wireless sunt echipate cu tehnologie ANC hibridă și au performanțe wireless cu latență redusă pentru un sunet cât se poate de captivant. Software-ul pentru egalizator și driverele ASUS Essence de 10 mm special reglate duc la un nou nivel de calitate sunetul din gaming. Utilizatorii se pot bucura de confortul unor comenzi simple cu atingere rapidă pentru ajustări în timpul jocului, precum și de încărcarea wireless pentru carcasă și de cele până la 27 de ore de autonomie a bateriei cu încărcare în carcasă. În plus, au rezistență la apă cu grad IPX4.