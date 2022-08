Sky Li, fondator și CEO al realme, declară într-o scrisoare deschisă că realme intră în a doua etapă de creștere la nivel mondial

Sky Li, fondatorul și CEO-ul realme, a dat publicității o scrisoare deschisă intitulată „A doua etapă de creștere a realme: un focus concentrat pe creșterea pe termen lung”, într-un moment în care compania se pregătește pentru cea de-a patra ediție a festivalului aniversar „828 Fan Festival” pe 28 august 2022. În scrisoarea deschisă, Sky Li afirmă că „realme intră acum în a doua etapă de creștere ca start-up, iar în această următoare fază a călătoriei noastre ne vom spori și mai mult concentrarea asupra creşterii pe termen lung. Acest lucru înseamnă un accent suplimentar pe calitatea produselor și pe cerințele pieței.”

Cu spiritul „Dare to Leap”, realme, brandul de smartphone-uri cu cea mai rapidă creștere din Europa, continuă să ofere la prețuri rezonabile pentru tinerii din întreaga lume produse cu performanțe avansate și cu un design ce stabilește noi tendințe. Odată cu adoptarea 5G, realme a devenit marca de smartphone-uri 5G cu cea mai rapidă creștere la nivel global în al patrulea trimestru al anului 2021, cu o creștere de 165% față de anul trecut. realme își propune să depășească limitele pentru a populariza puterea 5G în gama sa de produse AIoT prin lansarea primei sale tablete 5G – realme Pad X, care face tehnologia 5G mai accesibilă, realme investind 90% din resursele sale de cercetare și dezvoltare în tehnologia 5G.

Datorită strategiei sale 1+5+T, realme a devenit cel mai rapid brand de tehnologie pentru consumatori care a acoperit tipurile majore de produse AIoT și a construit un ecosistem AIoT complet la nivel mondial, care cuprinde televizoare inteligente, laptop-uri, tablete, ceasuri inteligente, sisteme audio și un număr mare de gadgeturi inteligente și accesorii din ecosistemul său TechLife ca un avantaj eficient de a aduce mai multă accesibilitate consumatorilor. În total, realme a atins un număr uimitor de 10 milioane de produse livrate până în trimestrul I din 2022, făcându-l un competitor puternic în segmentul AIoT.

Inovația în design este un alt element cheie pe care realme se concentrează încă de la început. realme a înființat primul studio de design din industria telefoanelor mobile Android, realme Design Studio, adunând cei mai buni designeri din lume și pe designerii de elită din echipa proprie pentru a crea produse și experiențe ce stabilesc noi tendințe în domeniu.

În ultimii patru ani, realme a înregistrat o creștere rapidă, devenind al șaselea cel mai mare furnizor de smartphone-uri din lume într-un interval de doar trei ani. În ciuda incertitudinii actuale de pe piață, realme are încredere în capacitatea sa de a face față provocărilor. Sky Li a spus: „Telefoanele inteligente ne-au făcut mai capabili ca oricând, iar acum era AIoT extinde și mai mult aceste capacități. Drumul ce ni se deschide în față rămâne luminos, chiar dacă este dificil.”

Intrând în a doua etapă de creștere, realme va adera la strategia „Market Cultivation”, ceea ce înseamnă un accent suplimentar pus pe calitatea produsului și pe strategia de piață locală, așa cum a menționat Sky Li în scrisoarea deschisă.

Ca parte a strategiei de produs „Simply Better”, investiția realme în cercetare și dezvoltare va crește cu 58% de la an la an, cu accent pe inovația tehnologică. Seria Number va deveni linia sa de produse esențială, împachetând tehnologia obligatorie într-un pachet elegant, cu un preț accesibil. La nivel global, realme își lansează 9i 5G pe 18 august 2022, iar seria 10 va veni în curând în ultimul trimestru al acestui an. În ceea ce privește designul produselor, realme va continua să adopte noi modele și noi materiale, aducând utilizatorilor din întreaga lume performanțe de vârf pentru produsele aflate în tendințe. realme le oferă fanilor săi oportunitatea de a participa la procesul de dezvoltare a produselor AIoT, iar cu un efort comun al comunității, realme se așteaptă să livreze până în 2023 mai multe produse AIoT centrate pe nevoile utilizatorilor.

Concentrându-se pe strategia sa „Market Cultivation”, realme va pune în special accent pe cele două piețe în care a livrat peste 10 milioane de unități, lucrând în același timp pentru construirea în trei ani de zile a unui nucleu la nivel mondial de cincisprezece piețe cu livrări de peste 1 milion de unități. În Europa, realme își va stabili obiectivul de a atinge Top 3 până în 2023 cu o creștere anuală de peste 200%, ceea ce arată angajamentul realme de a construi echipe locale, personal, resurse și cunoștințe. Printr-o abordare de marketing mai localizată și înțelegerea cerințelor tinerei generații, realme va proiecta produsele în concordanță cu obiceiurile de utilizare ale consumatorilor locali.

Cu activele sale reduse, modul de lucru cu un canal scurt de distribuție și strategia de prioritizare a comerțului electronic, realme a creat o echipă internațională de comerț electronic pentru a unifica gestionarea canalului și pentru a aduce utilizatorilor săi din întreaga lume beneficii și accesibilitate la cumpărături. Cu echipa nou înființată, realme își îmbunătățește capacitatea de a gestiona canalele de comerț electronic și de a-și folosi practic experiența de succes în comerțul electronic atât pe piețele mature, cât și pe cele în curs de dezvoltare. Ca atare, va putea lucra îndeaproape cu partenerii săi de comerț electronic la nivel global pentru a cultiva modele de comerț electronic mai eficiente. realme va aduce o experiență de cumpărături mai convenabilă și mai accesibilă pentru întregul său portofoliu de produse.

realme crede cu fermitate că toate dificultățile cu care se confruntă în prezent piața globală sunt temporare și vor fi depășite. Spiritul său „Dare to Leap” va continua să aducă forță dezvoltării mărcii. realme va rămâne fidel aspirației originale și va fi ancorat în realitate, crescând odată cu tinerii din întreaga lume și schimbând lumea împreună cu aceștia.