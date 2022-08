MSI prezintă MEG381CQR Plus

MSI prezintă primul monitor din seria MEG: MEG381CQR Plus, (38”), cu o rezoluție de 3840 X 1600 și un raport de aspect 21:9.

Cu o rată de refresh de 175Hz, timp de răspuns de 1ms și G-SYNC ULTIMATE, acest monitor va oferi o experiență foarte bună în jocuri. Pentru că este un monitor din seria MEG, acesta dispune de funcțiile GameSense și HMI (Human Machine Interface). GameSense nu numai că reglează iluminarea RGB, dar ajută și la prezentarea informațiilor din jocuri. HMI ne poate ajuta să interacționăm cu monitorul și să executăm comenzi rapide fără a deschide tone de opțiuni de setare în sistem.

HDR este activat pentru a afișa mai multe niveluri între luminozitate și întuneric, astfel încât imaginile vor avea detalii mai vii. Modelul MEG381CQR Plus este echipat cu HDR600 și G-SYNC ULTIMATE. G-SYNC ULTIMATE face față oricărui joc fără tearing, stuttering, flickering și oferă jucătorilor un gameplay cu latență redusă, HDR realist și culori cinematografice.

Cu toate acestea, pentru a juca jocuri HDR, atât jocurile cât și monitoarele trebuie să suporte HDR. Cu câteva luni în urmă, Microsoft a afirmat că Windows 11 suportă Auto HDR, ceea ce permite ca unele jocuri care anterior nu suportau HDR să fie redate în HDR.

Imaginea de mai jos arată efectul activării HDR și diferența dintre HDR activat și dezactivat. Datorită HDR, cerul este mai luminos, iar norii au mai multe detalii.

MEG381CQR Plus are un ecran de 38 de inci care poate oferi o viziune mai amplă jucătorilor. Dacă jucătorii cu care concurați se joacă pe monitoare de 27 de inci cu un raport de aspect 16:9, puteți să vă detectați inamicii înainte ca ei să vă vadă pe dvs.

Deși un monitor obișnuit cu ecran mare poate oferi un câmp amplu de informații, va trebui să vă mișcați ochii sau gâtul pentru a urmări informațiile de pe ecran, cum ar fi sănătatea, numărul de inamici împușcați, muniția etc. Este nevoie de timp pentru a obține informațiile. Când arunci o privire în colțul ecranului, s-ar putea să pierzi jocul.

Acesta este motivul pentru care MEG381CQR PLUS include GameSense. Acesta permite utilizatorilor să personalizeze lumina LED și să folosească culoarea pentru a afișa informațiile din jocuri. De exemplu, de la stânga la dreapta sunt prezentate sănătatea, armura, muniția, banii și inamicii uciși în CS:GO. Când jucați, puteți urmări modificarea culorii pentru a urmări ce se întâmplă în jocuri. Indicatoarele LED sunt amplasate sub centrul ecranului pentru o mai bună vizibilitate. GameSense nu este folosit doar în CS:GO, existând mai multe aplicații care pot beneficia de această funcționalitate, inclusiv Discord, League Of Legends, Minecraft și multe altele.

Puteți utiliza HMI pentru a monitoriza informațiile de sistem precum temperatura CPU, utilizarea GPU, viteza pompei etc. De asemeni, puteți utiliza HMI pentru a controla setările OSD, inclusiv iluminarea RGB, ajustarea volumului sonor, crearea de comenzi rapide etc.

Monitorul MEG381CQR Plus poate fi achiziționat în România de aici.