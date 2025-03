SMART HOME STIRI Synology prezintă prima sa cameră Wi-Fi bazată pe inteligență artificială: CC400W Ionut Razvan Share







Synology anunță astăzi lansarea CC400W, cea mai nouă completare a gamei sale de supraveghere, concepută pentru a satisface nevoile dinamice ale supravegherii moderne. CC400W combină imagini de calitate și funcții de securitate bazate pe inteligență artificială, fără a fi nevoie de cabluri complexe. Alan Lin, Product Manager al Synology Camera: “Cu combinația sa de instalare ușoară, calitate video ridicată și capabilități AI robuste, CC400W reprezintă o soluție excepțională pentru întreprinderile mici, SOHO și retailerii care doresc să își consolideze măsurile de securitate cu o complexitate minimă.” Securizare flexibilă a fiecărui colț CC400W, cu certificare de rezistență la intemperii IP65, oferă conectivitate Wi-Fi dual-band pentru o instalare flexibilă și fără efort. Adaptabilitatea sa se extinde la diverse scenarii cu opțiuni de amplasare ușoară pe tavane, pereți, suprafețe plane sau prin fixare magnetică. În plus, sistemul audio bidirecțional încorporat permite comunicarea directă din orice parte a incintei. Imagini clare ziua și noaptea CC400W oferă o rezoluție de 2560×1440 la 30 FPS. Cu FoV-ul său larg de 125°, capabilitățile HDR și LED-ul IR puternic de 10m, asigură o monitorizare eficientă în toate condițiile de iluminare, inclusiv în medii cu contrast ridicat. Eficiența este prioritizată cu codecurile H.265 și Smart Bitrate Control, optimizând lățimea de bandă și stocarea fără a compromite calitatea imaginii. Supraveghere și securitate inteligente Echipat cu AI puternic pe cameră, CC400W simplifică întregul proces de monitorizare prin furnizarea de alerte precise în timp real pentru activități specifice, cum ar fi detectarea persoanelor și a vehiculelor, detectarea intruziunilor, căutarea instantanee și urmărirea automată.Atunci când este asociat cu modelele DVA de la Synology, utilizatorii pot ridica nivelul de securitate pentru a accesa capabilități extinse, cum ar fi recunoașterea feței, recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare și numărarea persoanelor pentru analize detaliate. Simplificarea gestionării prin integrare intuitivă CC400W se integrează perfect cu camera DS și Surveillance Station, oferind o completare și conectare ușoară pentru un management convenabil al monitorizării. În special, camerele Synology simplifică configurarea fără a necesita licențe pentru dispozitivele Surveillance Station. Consolidarea securității prin păstrarea confidențialității Synology aderă la protocoale stricte de securitate și confidențialitate. Ca atare, CC400W este conformă cu NDAA/TAA și, de asemenea, acceptă HTTPS și SRTP pentru criptarea video și a datelor. Actualizările periodice ale firmware-ului asigură faptul că dispozitivul rămâne actualizat cu cele mai recente patch-uri de securitate. Mecanismul de failover MicroSD garantează accesul la imagini clare, necorupte, indiferent de condițiile de rețea. Specificații: Suportă frecvențe Wi-Fi de 2,4 GHz și 5 GHz

Rezistentă la intemperii IP65

Sistem audio bidirecțional integrat

2560×1440 @ 30 FPS și HDR multi-expunere

Unghi de vizualizare larg de 125°

LED IR de mare putere pentru 10 metri de vizibilitate pe timp de noapte

Soluții de montare pe perete/plafonieră/magnet

Căutare inteligentă de persoane și vehicule

Micro SD margine de stocare

Control inteligent al bitrate-ului

Conform NDAA & TAA

