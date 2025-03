ENTERTAINMENT STIRI Sony lansează căștile WF-C710N cu funcție de anulare a zgomotului Ionut Razvan Share







Sony lansează WF-C710N, căști true wireless cu funcție de anulare a zgomotului, care beneficiază de autonomie extinsă și calitate superioară a apelurilor. Căștile WF-C710N oferă o calitate excelentă a sunetului, noi opțiuni de culoare elegante și un design versatil, precum și funcții ușor de utilizat, toate fiind disponibile într-un design compact și ușor. În plus, Sony anunță noi opțiuni de culoare disponibile pentru căștile WH-CH720N Wireless cu Noise Cancelling și WH-CH520 Wireless din gama actuală. Modelele WH-CH720N și WH-CH520 vor fi disponibile în noua opțiune de culoare roz, în timp ce WH-CH520 vor fi disponibile într-o nuanță vibrantă de galben. Experimentați sunetul cu funcția de anulare a zgomotului Cu două microfoane pentru detectarea zgomotului din jur, căștile WF-C710N beneficiază de o funcție îmbunătățită de anulare a zgomotului față de modelul anterior. Tehnologia Dual Noise Sensor de la Sony filtrează sunetele exterioare folosind două microfoane, permițând utilizatorilor să se bucure de muzică fără distrageri. Căștile WF-C710N dispun și de modul Ambient Sound, care captează sunetele din jur, oferind o experiență de ascultare naturală, în timp ce utilizatorii rămân conectați la mediul înconjurător. În aplicația Sony | Sound Connect utilizatorii pot regla sunetul ambiental în 20 de niveluri sau să folosească setarea Voice passthrough pentru a purta conversații fără a scoate căștile. Adaptive Sound Control este o funcție inteligentă care detectează locația utilizatorilor și activitățile pe care le desfășoară, ajustând apoi setările de sunet ambiental pentru o experiență de ascultare ideală. Aceasta recunoaște chiar și locurile pe care utilizatorii le frecventează des, cum ar fi locuința, biroul sau sala de sport, și comută între modurile de sunet cele mai potrivite pentru fiecare situație. Audiție îndelungată și apeluri mai clare [1] , [2] . Concepute pentru confortul și utilizarea pe parcursul întregii zile, căștile WF-C710N oferă autonomie extinsă, de până la 30 de ore de ascultare cu ajutorul carcasei cu încărcare, atunci când sunt complet încărcate. Datorită încărcării rapide, utilizatorii pot obține încă 60 de minute de redare suplimentară cu numai 5 minute de încărcare. De asemenea, utilizatorii se pot bucura și de apeluri clare, chiar și în medii zgomotoase, datorită tehnologiei de captare a vocii, dezvoltată prin învățare automată AI (inteligență artificială), care utilizează peste 500 de milioane de mostre vocale pentru a reduce zgomotul ambiental și a reda în mod clar vocea utilizatorului. Tehnologia Voice Pickup controlează microfoanele din exteriorul și interiorul căștilor, conversațiile devenind astfel extrem de clare, chiar și în medii zgomotoase. Sunet de înaltă calitate, fără compromisuri Driverul unic de 5mm de la Sony, împreună cu procesarea Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) și reglajul bine echilibrat, reproduce bass profund și voci clare, optimizând fiecare gen muzical. De asemenea, utilizatorii pot personaliza sunetul în funcție de preferințe, utilizând funcția EQ Custom din aplicația Sony│Sound Connect. Culori elegante și design simplu, dar sofisticat [3] . Acestea oferă un design elegant și compact, disponibil în patru variante de culori atemporale, inclusiv Glass Blue, alături de Roz, Alb și Negru, oferind opțiuni de culoare pentru orice stil Căștile WF-C710N sunt compacte, ușor de transportat și confortabil de purtat. Carcasa de încărcare cu formă cilindrică are, de asemenea, un design compact și ușor, ceea ce o face ușor de transportat în buzunar sau în geantă. Funcții ușor de utilizat Controlul tactil simplifică redarea, oprirea și schimbarea melodiilor, precum și reglarea volumului cu o simplă atingere. De asemenea, utilizatorii pot răspunde la apeluri hands-free și, în funcție de setări, pot accesa serviciul muzical preferat fără a deschide aplicația. Pe lângă Controlul Tactil, căștile WF-C710N susțin și funcții Sony precum Instant Pause/Play, Quick Access, Continuous Volume Control, aplicația Sony Sound Connect și conexiune Bluetooth multipunct. Căștile WF-C710N sunt concepute pentru utilizare versatilă, cu utilizare ușoară și rezistență la apă prin certificare IPX4, fiind ideale pentru persoanele aflate mereu în mișcare, atât în interior, cât și în aer liber. Proiectate cu grijă față de mediul înconjurător Sony a creat căștile WF-C710N pentru a fi atât elegante, cât și prietenoase cu mediul. Ambalajul este realizat în întregime fără plastic, subliniind astfel angajamentul Sony de a minimiza impactul produselor și practicilor sale asupra mediului. Noi opțiuni de culoare pentru WH-CH720N și WH-CH520 Ca răspuns la popularitatea tot mai mare a nuanțelor delicate și subtile în rândul Generației Z, căștile wireless WH-CH720N cu anulare a zgomotului și WH-CH520 vor fi disponibile în noi opțiuni de culori pastelate. Ambele modele vor fi disponibile într-un roz pastelat delicat. De asemenea, WH-CH520 va introduce o nuanță de galben pastelat, oferind utilizatorilor mai multe opțiuni pentru a-și crea propriul stil. Preț și disponibilitate Căștile WF-C710N au un preț recomandat de 599 lei și sunt disponibile pentru comenzi începând din luna martie 2025, în opțiunile de culoare Glass blue, roz, negru și alb. Pentru o listă completă de specificații și informații, vă rugăm accesați: https://www.sony.ro/ headphones/products/wf-c710n .

. Căștile WH-CH720N au un preț recomandat de 649 lei și sunt disponibile pentru comenzi începând din luna martie 2025 în culoarea roz, pe lângă opțiunile de culoare existente. Pentru o listă completă de specificații și informații, vă rugăm accesați: https://www.sony.ro/ headphones/products/wh-ch720n .

. Căștile WH-CH520 au un preț recomandat de 289 lei și sunt disponibile pentru comenzi începând din luna martie 2025 în opțiunile de culoare roz și galben. Pentru o listă completă de specificații și informații, vă rugăm accesați: https://www.sony.ro/ headphones/products/wh-ch520 .

