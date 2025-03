ENTERTAINMENT STIRI TCL transformă tehnologia QD-Mini LED de generația 7 într-o realitate pentru tot mai multe locuințe Ionut Razvan Share







În această primăvară, TCL aduce divertismentul high-end în tot mai multe locuințe prin integrarea tehnologiei QD-Mini LED, pentru prima dată, pe toate televizoarele din seria C. De la 50″ la 115″, modelele C6K, C7K, C8K și C9K oferă o experiență de vizionare cinematografică cu tehnologie de ultimă generație QD-Mini LED din generația a 7-a, procesare AiPQ și rate ridicate de refresh – toate concepute pentru o calitate uimitoare a imaginii, mișcare fluidă și sunet captivant. Brandul nr.1 la nivel mondial de televizoare ultra-large și Mini LED aduce la viață sistemul propriu Halo Control System. Noua Serie C optimizează fiecare scenă cu un contrast mai profund, culori mai bogate și mișcări fluide. Fie că vizionați un blockbuster, urmăriți sporturi live sau vă jucați, Seria C oferă o experiență de divertisment excepțională pentru orice moment. Calitatea imaginii de ultimă generație: O nouă eră a divertismentului la domiciliu Cea mai recentă serie C de la TCL marchează un salt semnificativ în tehnologia TV, aducând tehnologia QD-Mini LED mai aproape de un public mai larg. Televizoarele LED tradiționale se bazează pe lumini de fundal care încearcă să ofere contrast și luminozitate profunde, dar tehnologia avansată QD-Mini LED de la TCL oferă un control precis al luminii, reflexii ultra luminoase și negru mai profund, pentru un realism de neegalat. Prin integrarea tehnologiei Condensed Micro Lens, seria C sporește luminozitatea, reduce consumul de energie și optimizează contrastul, asigurând culori vii și o profunzime incredibilă. Rezultatul este o imagine uimitoare, o uniformitate mai bună a luminii și un contrast mai puternic – oferind o experiență home-theater premium la un preț competitiv. Tehnologia Mini LED reduce, de asemenea, în mod semnificativ problemele comune, cum ar fi efectele de halou și iluminarea neuniformă, asigurându-se că fiecare cadru arată clar și detaliat. Fie că urmăriți o scenă de acțiune explozivă sau un thriller întunecat, seria Precise Dimming creează profunzime și un contrast mai realist. La baza performanței de top din industrie a seriei C se află procesorul AiPQ de la TCL, un motor de imagine bazat pe inteligență artificială care îmbunătățește continuu claritatea, luminozitatea și echilibrul culorilor în timp real. Recunoașterea inteligentă a scenei AiPQ ajustează contrastul în mod dinamic, făcând luminozitatea mai puternică și mai de impact, păstrând în același timp detaliile în zonele întunecate, astfel încât să nu pierdeți definirea fețelor și a peisajelor. De asemenea, îmbunătățește fluiditatea mișcării, reducând neclaritatea și mișcarea lină și realistă. Acest lucru este deosebit de benefic pentru fanii sporturilor și gameri, asigurând că până și cea mai rapidă acțiune de pe ecran rămâne clară. Acest motor inteligent echilibrează dinamic consumul de energie în timp ce optimizează luminozitatea și contrastul, asigurând o experiență de vizionare superioară fără a vă face griji cu privire la consumul excesiv de energie Gama C Series: Caracteristici de ultimă oră pentru fiecare casă C6K: Intrarea în excelența QD-Mini LED În centrul gamei C Series se află TCL C6K, o alegere ideală pentru familiile care fac upgrade de la televizoarele LED mai vechi și caută un sistem de divertisment fiabil, plin de funcții moderne. TCL C6K oferă tehnologia Mini LED pentru toate bugetele, oferind până la 512 zone de dimming, pentru un control mai precis al luminii de fundal, negru profund și iluminare ultra-precisă. Motion Clarity Pro 144Hz asigură imagini ultra-fluide, reducând neclaritatea mișcării pentru sporturi de mare viteză, filme și jocuri. Pentru gameri, Game Master Pro cu FreeSync Premium Pro asigură o performanță ultra-reactivă, fără întreruperi, oferind jocuri fără lag și un gameplay excellent. Cu suport Dolby Vision IQ & HDR10+, televizorul adaptează automat luminozitatea și contrastul în funcție de iluminarea camerei, oferind o imagine optimizată constant. Sistemul de sunet Onkyo 2.1 cu Dolby Atmos prezent pe ecranele de la 55″ până la 98″ oferă un sunet bogat, care umple încăperea, îmbunătățind filmele, sporturile și jocurile. Integrarea Google TV™ oferă acces neîntrerupt la serviciile de streaming, control vocal hands-free și o experiență de divertisment personalizată. C7K: Îmbunătățirea divertismentului la domiciliu cu performanțe premium Mini LED Pentru cei care caută caracteristici mai avansate, TCL C7K oferă luminozitate suplimentară, sunet mai bun și control mai precis al iluminării. Cu până la 2048 de zone de dimming, C7K oferă un contrast mai bogat și luminozitate superioară. Panoul său CrystGlow HVA reduce reflexiile și sporește profunzimea imaginii. Pentru evenimente sport și jocuri, ecranul nativ de 144 Hz elimină neclaritatea mișcării, iar HDR Premium 3000 oferă negru mai profund și un spectru de culori mai larg. Sunetul este la fel de impresionant, cu Audio by Bang & Olufsen în produsele de 50″-98″, oferind o experiență de ascultare bogată, cinematografică. C8K: Extinderea strălucirii QD-Mini LED Pentru cei care doresc o experiență de vizionare mai captivantă, TCL C8K îmbunătățește atât calitatea imaginii, cât și performanța în jocuri. Cu luminozitate crescută, contrast superior și până la 4000 de zone de dimming, acesta oferă negru mai profund și un control uimitor al luminii. Panoul CrystGlow WHVA îmbunătățește contrastul în timp ce reduce reflexiile, menținând imaginile clare și vibrante chiar și în camerele luminoase. Rata de refresh nativă de 144Hz asigură o mișcare lină și reală pentru sport și conținut plin de acțiune, în timp ce Game Accelerator 288Hz duce performanța jocurilor la nivelul următor, oferind un gameplay ultra-reactiv, cu latență redusă. Sunetul este la fel de captivant, cu Audio by Bang & Olufsen, oferă o scenă sonoră bogată, cinematică, care îmbunătățește totul, de la filme de succes la jocuri de mare intensitate. C9K: Nava amiral în inovația QD-Mini LED La vârful liniei Mini LED de la TCL, modelul C9K este alegerea supremă pentru entuziaștii home cinema, combinând luminozitate de top, precizie Mini LED de ultimă generație și procesare AI de vârf în industrie. Cu până la 5148 zone de dimming și o luminozitate ridicată de peste 6000 nits, seria C9K oferă un contrast realist și o precizie a iluminării de neegalat în clasa sa. Datorită procesării TCL AiPQ Pro, C9K îmbunătățește inteligent calitatea imaginii în timp real, optimizând luminozitatea, claritatea și profunzimea pentru o experiență de vizionare incredibil de realistă. Panoul CrystGlow WHVA minimizează reflexiile, asigurând în același timp un contrast bogat și o mișcare ultra-lină. Pentru gameri și pasionații de sport, rata de refresh nativă de 144Hz și modul Game Accelerator 288Hz oferă o mișcare fluidă, în timp ce HDMI 2.1 cu caracteristici de latență redusă asigură un gameplay ultra-reactiv. În completarea calității imaginii de top din industrie, C9K dispune de Audio by Bang & Olufsen, creând o experiență audio imersivă, de înaltă fidelitate, care aduce fiecare scenă la viață. De la imagini uluitoare la sunet care umple încăperea, C9K este expresia supremă a inovației QD-Mini LED de la TCL. Seria C TCL: Divertisment de nivel următor pentru acasă, la orice categorie de preț Cu tehnologie de afișare de ultimă generație, optimizare inteligentă a imaginii și sunet premium, seria C de la TCL oferă ceva pentru fiecare – de la cei care cumpără un televizor Mini LED pentru prima data, până la entuziaștii care caută performanțe la nivel de flagship. “Seria C este construită pentru nevoile de divertisment actuale, oferind performanțe excepționale pentru toate bugetele, pentru prima dată. Schimbăm modul în care oamenii experimentează divertismentul la domiciliu cu tehnologia QD-Mini LED, lider de piață, care livrează calitate excepțională pentru gameri, fani ai filmelor și streameri.” a declarat purtătorul de cuvânt al TCL.

