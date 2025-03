STIRI TECH & TRENDING Căutare inteligentă cu AI în AXIS Camera Station Pro – acum și mai performantă Ionut Razvan Share







Axis Communications introduce funcția de căutare folosind descrieri în AXIS Camera Station Pro. Această funcționalitate sporește flexibilitatea și accelerează procesul de identificare al obiectelor, chiar și în mișcare. Smart Search 2 va include acum atât obiecte preclasificate, cât și funcționalitatea de căutare pe bază de descrieri. Aceasta din urmă oferă utilizatorilor mai multă libertate, permițând interogări personalizate adaptate nevoilor specifice fiecărui domeniu. Utilizatorii pot descrie mai detaliat obiectele în mișcare, folosind un limbaj natural și asocieri relevante, ceea ce duce la rezultate mai precise. În mod obișnuit, derularea manuală a materialului video este cea mai rapidă metodă de identificare a incidentelor. Însă atunci când aceasta nu oferă rezultate, căutarea de acest gen reprezintă o alternativă puternică, rapidă, bazată pe inteligență artificială. Noua funcție de căutare se bazează pe un model de tip foundation open-source, antrenat pe miliarde de perechi imagine-text și optimizat de Axis pentru aplicații de supraveghere, pentru a oferi performanțe superioare. Prin utilizarea de asocieri, utilizatorii pot extinde aria de căutare. De exemplu, pot căuta persoane care poartă uniforme, cum ar fi muncitorii din construcții. Modelul va identifica obiectele care corespund acestor caracteristici tipice. De asemenea, pot fi identificate obiecte care prezintă un anumit brand sau logo. Pentru rezultate mai rapide, căutarea de acest gen poate fi combinată cu filtre precum: dată și oră, obiect într-o zonă specifică, direcție, dimensiune și durată. Caracteristici cheie:

• Căutare liberă folosind descrieri în limba engleză

• Model AI optimizat de Axis pentru scenarii de supraveghere

• Procesare video locală (on-premises)

• Căutare după descrieri de branduri

• Combinare cu filtre pentru o acuratețe sporită

• Instrumente pentru utilizare responsabilă a AI-ului Cu funcția de căutare în text liber, procesarea datelor video se face exclusiv pe serverul local, facilitând conformitatea cu reglementările în vigoare. Funcționalitatea este inclusă în clientul pentru Windows și va fi disponibilă și prin interfața web. Mai mult, există un mecanism de moderare care ghidează utilizatorii spre o utilizare responsabilă a AI-ului. Utilizatorii pot trimite feedback direct către Axis, iar un jurnal de căutări permite administratorilor să identifice eventuale abuzuri. Descarcă gratuit AXIS Camera Station Pro și încearcă funcția de căutare în text liber chiar astăzi!

