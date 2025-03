Premiile de Excelență ale Industriei IT 2025: finaliste – 27 proiecte de la 18 companii Câștigătorii premiilor de la cele 9 categorii vor fi anunțați pe 2 aprilie, la Gala ANIS 2025

ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii anunță astăzi finaliștii la cea de-a unsprezecea ediție a competiției anuale “Premiile de Excelență ale Industriei IT”.

Din cele 85 de înscrieri primite, de la 48 de companii diferite, s-au calificat în etapa finală 27 de propuneri din partea a 18 companii.

Câștigătorii de la fiecare dintre cele 9 categorii jurizate vor fi anunțați pe 2 aprilie, în cadrul evenimentului Gala ANIS 2025, care va încheia ziua de dezbateri ce vor avea loc la cea de-a doua ediție a ANIS International Summit.

Companiile finaliste de la cele 9 categorii jurizate:

Categoria Education Program of the Year:

Eviden Technologies Romania , cu „Cybersecurity Master’s degree program”

, cu „Cybersecurity Master’s degree program” Tech Lounge Association , cu „Innovation Labs”

, cu „Innovation Labs” Uniunea Profesorilor de Informatica din Romania, cu „Teaching, Learning, AI in Romanian Schools”

Categoria ESG Program of the Year:

Lenovo Romania , cu „ESG program”

, cu „ESG program” SAFEFLOWS , cu „Safeflows Platform”

, cu „Safeflows Platform” SoftServe Romania, cu „Driving Sustainability: SoftServe’s Emission Reduction Journey”

Categoria Innovation of the Year

Adservio , cu „Series of 3 Innovations”

, cu „Series of 3 Innovations” NXP Semiconductors Romania, cu „Radar SDK”

cu „Radar SDK” Kinderpedia, cu „Kinderpedia App”

Categoria StartUp of the Year

Apollo Technologies

Green Rent

Ogre Artificial Intelligence

Categoria R&D Program of the Year

Adobe Systems Romania , cu „Adobe Firefly Design Model”

, cu „Adobe Firefly Design Model” AROBS Engineering , cu „AROBS AlertBox prototype”

, cu „AROBS AlertBox prototype” NXP Semiconductors Romania, cu „Battery Management Solution (BMS)”

Categoria Software Outsourcing Project of the Year:

Bonsai Labs , cu „European LegalTech leader & Not Diamond”

, cu „European LegalTech leader & Not Diamond” Rinf.tech , cu „Kardex”

, cu „Kardex” Vodafone Romania Technologies, cu „Infrastructure Operation Services”

Categoria InternationalSoftware Product of the Year

Adobe Systems Romania , cu „Adobe Real-Time Customer Data Platform”

NTT DATA Romania , cu „SEKKURA”

NXP Semiconductors Romania, cu „Security Firmware and Drivers”

Categoria Local Software Product of the Year

Ascendia , cu „LIVRESQ”

, cu „LIVRESQ” Bright Spaces , cu „Bright Spaces”

, cu „Bright Spaces” Kinderpedia, cu „Kinderpedia All in One Software”

Categoria Company of the Year:

Adobe Systems Romania

AROBS Transilvania Software

Zitec

În plus, tot în cadrul Galei ANIS 2025 vor fi acordate două premii speciale: “Member of the Year“ pentru o companie membru al Asociației care s-a remarcat prin implicarea în dezvoltarea industriei de software și servicii IT și “Best Personal Contribution” pentru cel mai activ contributor la activitatea ANIS.

