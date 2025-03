FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Regulamentul privind serviciile digitale: mecanismele de acces la datele furnizorilor de platforme online foarte mari sau de motoare de căutare online foarte mari (VLOPSEs) Ionut Razvan Share







Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în calitate de coordonator al serviciilor digitale național, aduce clarificări cu privire la mecanismele de acces la datele furnizorilor de platforme online foarte mari sau de motoare de căutare online foarte mari (VLOPSEs) prevăzute de art. 40 din Regulamentul privind serviciile digitale. Având în vedere interesul manifestat de societatea civilă și mediul academic cu privire la modalitățile de acces la datele VLOPSEs, exprimat inclusiv printr-o scrisoare deschisă înaintată ANCOM, Autoritatea a publicat un material informativ, aici. Astfel, sunt detaliate condițiile pe care cei interesați (cercetătorii afiliați la organisme, organizații și asociații non-profit) trebuie să le îndeplinească cumulativ pentru a solicita accesul la datele acestor furnizori în temeiul art. 40 din Regulamentul privind serviciile digitale. Printre acestea se numără condiția de a nu utiliza datele în interese comerciale, de a respecta cerințele de securitate și confidențialitate, de a utiliza datele obținute doar pentru anumite activități de cercetare etc. Autoritatea detaliază rolul coordonatorului serviciilor digitale de la nivel național în acest context, dar și etapele care trebuie urmate în solicitarea acestor date, indicând, acolo unde sunt prevăzute, termenele pe care VLOPSEs trebuie să le respecte în decursul procesului de punere la dispoziție a acestor date, precum și rolul coordonatorului serviciilor digitale și al Comisiei Europene cu privire la aplicarea punctuală a acestor prevederilor art. 40 din Regulamentul privind serviciile digitale. Alte informații relevante cu privire la aplicarea Regulamentului privind serviciile digitale în România sunt disponibile aici. În această pagină sunt explicate prevederile Regulamentului privind serviciile digitale, rolul ANCOM în calitate de coordonator național al serviciilor digitale, obligațiile furnizorilor de servicii intermediare etc. Utilizatorii și alte entități interesate pot găsi tot aici informații complete cu privire la modalitățile de contactare a furnizorilor de servicii intermediare, pașii pe care trebuie să îi parcurgă pentru a raporta conținutul ilegal, restricțiile referitoare la conținut, precum și drepturile utilizatorilor.

Tags: