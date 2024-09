AI. NEWS STIRI Soluția ATEN pentru camerele de control în îngrijirea medicală virtuală Ionut Razvan Share







ATEN International, furnizor mondial de top în soluții de conectivitate AV/IT și sisteme complete de administrare, propune o soluție inovatoare pentru camerele de control pentru telemetrie din domeniul medical. Sectorul sănătății se orientează tot mai mult către telemedicină, iar nevoia de monitorizare și diagnosticare a pacienților de la distanță, în acord cu reglementările medicale, este din ce în ce mai mare. O astfel de soluție de telemetrie pentru camerele de control oferită de ATEN a fost cea realizată pentru un lider în domeniul sănătății virtuale din SUA. Acesta și-a dorit integrarea tehnologiilor de telemedicină pentru a sprijini și îmbunătăți îngrijirea pacienților, asistând totodată furnizorii de servicii medicale. Provocarea principală a fost dezvoltarea unui sistem de cameră de control care să permită profesioniștilor din domeniul sănătății accesul la datele pacienților și răspunsul la alerte, sporind flexibilitatea și reacția rapidă pentru a asigura îngrijirea necesară. Cerințele cheie au fost monitorizarea pacienților și accesul la date medicale de la distanță, conform reglementărilor medicale, vizualizarea și operarea cu flexibilitate, cu mai multe opțiuni de afișare, dar și comutarea între mai multe fluxuri de date și acces audio continuu pentru alerte și preluarea urgențele. Echipamentele ATEN folosite: Transmițător KVM over IP cu afișaj unic 4K HDMI și PoE (KE8952T): oferă transmisie video 4K fără pierderi, conexiuni flexibile multi-display și suport rezoluție ultra-wide 32:9; Receiver KVM over IP cu afișaj unic 4K HDMI și PoE (KE8952R): procesor avansat care asigură transmisii video 4K fără latență, conexiuni flexibile pentru multi-display și video wall și suport pentru rezoluție ultra-wide 32:9; Matrix manager KVM over IP (CCKM): oferă tablou de bord intuitiv (stare sistem, conexiuni, profiluri programate, sesiuni utilizatori), comutare fără bariere – mutarea cursorului între receptoare, previzualizare rapidă a conținutului tuturor transmițătoarelor și legătura instantanee pentru conexiuni în timp real. Soluția ATEN a oferit următoarele beneficii: Operare simplificată: mediul de control este intuitiv și îmbunătățește fluxul de lucru, oferind o soluție eficientă pentru forța de muncă clinică și o calitate generală sporită în îngrijirea pacienților;

mediul de control este intuitiv și îmbunătățește fluxul de lucru, oferind o soluție eficientă pentru forța de muncă clinică și o calitate generală sporită în îngrijirea pacienților; Fiabilitate și redundanță: cu taste de control personalizabile, soluția oferă operațiuni ușor de utilizat și un sistem mai fiabil, cu funcții integrate de backup și redundanță;

cu taste de control personalizabile, soluția oferă operațiuni ușor de utilizat și un sistem mai fiabil, cu funcții integrate de backup și redundanță; Comutare fără bariere: operatorii pot naviga fără efort între diferite ecrane și sisteme doar folosind mouse-ul, având comutare flexibilă și rapidă a surselor/ profilurilor în timp real;

operatorii pot naviga fără efort între diferite ecrane și sisteme doar folosind mouse-ul, având comutare flexibilă și rapidă a surselor/ profilurilor în timp real; Audio independent: sunetul independent la fiecare receptor (RX) permite alertarea individuală pentru fiecare monitor, asigurând că nicio alertă nu este trecută cu vederea. Astfel, camera de control de ultimă generație pentru telemetrie, cu echipamentele ATEN menționate mai sus, este o inovație exemplară, concepută pentru a îmbunătăți forța de muncă clinică cu ajutorul digitalizării.

Tags: