ENTERTAINMENT STIRI Dispozitive performante și soluții de conectivitate variate, pentru eficiență și distracție în noul an școlar, de la TP-Link Ionut Razvan Share







Astăzi, internetul a devenit indispensabil, fie că vrem să învățăm ceva nou, să lucrăm sau să ținem legătura cu prietenii. Acest lucru este cu atât mai important acum, la începutul noului an școlar, când o conexiune fiabilă este esențială pentru accesarea rapidă a informațiilor de care au nevoie atât elevii, cât și părinții. Astfel, TP-Link vine în ajutorul utilizatorilor cu o gamă variată de dispozitive care asigură conexiuni stabile și sigure, perfecte pentru studiu, conferințe video, gaming și distracție, dar și pentru protecția casei. Routere performante pentru conexiuni rapide și fiabile Cu familia de routere TP-Link Archer, orice nevoie legată de conexiune este asigurată. Fie că ai nevoie de o acoperire extinsă sau de viteze rapide și fără întreruperi, routerele Archer sunt soluția ideală. Archer AX53 oferă viteze de până la 2402 Mbps, care asigură performanțe optime pentru streaming, gaming și descărcări rapide. Acest dispozitiv poate conecta simultan mai multe echipamente fără a compromite viteza. Cele 4 antene externe și tehnologia Beamforming extind gradul de acoperire Wi-Fi, iar compatibilitatea cu tehnologia OneMesh™ asigură o rețea Wi-Fi unificată în toată locuința. În plus, funcția HomeShield asigură protecția rețelei și a datelor utilizatorilor, iar instalarea rapidă se realizează cu ajutorul aplicației TP-Link, și este foarte intuitivă. Astfel, toate nevoile elevilor și părinților care vor să rămână conectați în noul an școlar sunt asigurate. Routeruloferă viteze de până la 2402 Mbps, care asigură performanțe optime pentru streaming, gaming și descărcări rapide. Acest dispozitiv poate conecta simultan mai multe echipamente fără a compromite viteza. Cele 4 antene externe și tehnologia Beamforming extind gradul de acoperire Wi-Fi, iar compatibilitatea cu tehnologia OneMesh™ asigură o rețea Wi-Fi unificată în toată locuința. În plus, funcția HomeShield asigură protecția rețelei și a datelor utilizatorilor, iar instalarea rapidă se realizează cu ajutorul aplicației TP-Link, și este foarte intuitivă. Astfel, toate nevoile elevilor și părinților care vor să rămână conectați în noul an școlar sunt asigurate. Archer AX17 , care oferă performanțe superioare prin tehnologia Wi-Fi 6, viteze combinate de până la 1.5 Gbps și o acoperire mare, datorită celor patru antene externe și tehnologiei Beamforming. Ideal pentru locuințele cu mai multe dispozitive, routerul utilizează tehnologia MU-MIMO pentru a asigura conexiuni rapide și stabile pentru streaming, gaming, conferințe video, dar și pentru vizionarea de documentare și programe educative, în așa fel încât fiecare membru al familiei să se poată bucura de conținutul favorit oricând. Și, indiferent de cât de multe dispozitive sunt conectate, routerul asigură eficiență maximă, datorită tehnologiei Target Wake Time, care optimizează consumul de energie al gadgeturilor din rețea. Un alt dispozitiv extrem de potrivit pentru susținerea procesului de învățare este și routerul, care oferă performanțe superioare prin tehnologia Wi-Fi 6, viteze combinate de până la 1.5 Gbps și o acoperire mare, datorită celor patru antene externe și tehnologiei Beamforming. Ideal pentru locuințele cu mai multe dispozitive, routerul utilizează tehnologia MU-MIMO pentru a asigura conexiuni rapide și stabile pentru streaming, gaming, conferințe video, dar și pentru vizionarea de documentare și programe educative, în așa fel încât fiecare membru al familiei să se poată bucura de conținutul favorit oricând. Și, indiferent de cât de multe dispozitive sunt conectate, routerul asigură eficiență maximă, datorită tehnologiei Target Wake Time, care optimizează consumul de energie al gadgeturilor din rețea. Archer AX80 este routerul perfect pentru susținerea procesului de învățare. Acesta oferă viteze impresionante de până la 6 Gbps și acoperă o arie largă datorită celor 4 antene externe de înaltă performanță și a tehnologiei Beamforming. În plus, Archer AX80 vine și cu suport pentru VPN Client, care permite accesul securizat la rețeaua de acasă fără a instala un software VPN pe fiecare dispozitiv, astfel că părinții pot ține aproape de cei mici și pot lucra de acasă, conectându-se fără probleme la serverele companiei. Și, mai mult, prin funcția HomeShield, utilizatorii beneficiază de protecție avansată, iar părinții pot accesa funcții avansate de control parental, pentru a monitoriza activitatea copiilor pe Internet. Pentru casele mari și pentru utilizatorii care au nevoie de o acoperire Wi-Fi mare,este routerul perfect pentru susținerea procesului de învățare. Acesta oferă viteze impresionante de până la 6 Gbps și acoperă o arie largă datorită celor 4 antene externe de înaltă performanță și a tehnologiei Beamforming. În plus, Archer AX80 vine și cu suport pentru VPN Client, care permite accesul securizat la rețeaua de acasă fără a instala un software VPN pe fiecare dispozitiv, astfel că părinții pot ține aproape de cei mici și pot lucra de acasă, conectându-se fără probleme la serverele companiei. Și, mai mult, prin funcția HomeShield, utilizatorii beneficiază de protecție avansată, iar părinții pot accesa funcții avansate de control parental, pentru a monitoriza activitatea copiilor pe Internet. Archer AX72 are un design modern și funcțional. Acesta aduce performanța Wi-Fi 6 în casele utilizatorilor, oferind viteze de până la 5400 Mbps pentru streaming 8K, gaming online și navigare rapidă. Mai mult, dacă familia este numeroasă, acest router asigură o acoperire mare și conexiuni stabile pentru până la 100 de dispozitive, în așa fel încât atât laptopurile de serviciu, cât și tabletele și calculatoarele celor mici să poată funcționa la cel mai bun nivel de conexiune, indiferent de activitatea desfășurată. Cu suport pentru tehnologia OneMesh™, Archer AX72 permite crearea unei rețele mesh fără întreruperi, ideale pentru case mari. Proiectat pentru a impresiona,are un design modern și funcțional. Acesta aduce performanța Wi-Fi 6 în casele utilizatorilor, oferind viteze de până la 5400 Mbps pentru streaming 8K, gaming online și navigare rapidă. Mai mult, dacă familia este numeroasă, acest router asigură o acoperire mare și conexiuni stabile pentru până la 100 de dispozitive, în așa fel încât atât laptopurile de serviciu, cât și tabletele și calculatoarele celor mici să poată funcționa la cel mai bun nivel de conexiune, indiferent de activitatea desfășurată. Cu suport pentru tehnologia OneMesh™, Archer AX72 permite crearea unei rețele mesh fără întreruperi, ideale pentru case mari. Camere de supraveghere inteligente pentru siguranța locuinței Cu familia plecată la școală sau muncă, activitatea în casă se reduce. De aceea, este important să avem dispozitive care să supravegheze atât interiorul, cât și exteriorul locuinței, în lipsa noastră. Tapo TC70 pentru interior este ideală pentru această perioadă în care casa rămâne nesupravegheată. Datorită rezoluției HD și funcției Pan/Tilt, aceasta oferă o acoperire completă cu rotație de 360° pe orizontală și 114° pe verticală. Funcția Night Vision asigură vizibilitate clară până la 9 metri pe timp de noapte, iar detectarea mișcării și alertele imediate pe telefonul mobil te mențin la curent cu orice activitate suspectă. Mai mult, funcția Two-Way Audio îți permite să comunici de la distanță, iar opțiunile de stocare locală și în cloud îți oferă flexibilitate și securitate maximă. Camera de supravegherepentru interior este ideală pentru această perioadă în care casa rămâne nesupravegheată. Datorită rezoluției HD și funcției Pan/Tilt, aceasta oferă o acoperire completă cu rotație de 360° pe orizontală și 114° pe verticală. Funcția Night Vision asigură vizibilitate clară până la 9 metri pe timp de noapte, iar detectarea mișcării și alertele imediate pe telefonul mobil te mențin la curent cu orice activitate suspectă. Mai mult, funcția Two-Way Audio îți permite să comunici de la distanță, iar opțiunile de stocare locală și în cloud îți oferă flexibilitate și securitate maximă. Tapo C200 oferă imagini clare și acoperire completă cu funcția Pan/Tilt. Detectarea mișcării și notificările, împreună cu alarmele sonore și luminoase, îți oferă un nivel ridicat de protecție, asigurându-te că locuința ta este în siguranță chiar și atunci când nu ești acolo. În plus, funcția Two-Way Audio îți permite să comunici de la distanță cu oricine se află în apropierea casei, adăugând un plus de control. Cu o capacitate de stocare locală de până la 128 GB și opțiuni de cloud prin Tapo Care, ai siguranța că toate evenimentele sunt arhivate și accesibile în orice moment. De asemenea, camera de supraveghere Tapo C200 este compatibilă cu Google Assistant și Amazon Alexa pentru un control mai ușor. Tot pentru interior, camera de supraveghereoferă imagini clare și acoperire completă cu funcția Pan/Tilt. Detectarea mișcării și notificările, împreună cu alarmele sonore și luminoase, îți oferă un nivel ridicat de protecție, asigurându-te că locuința ta este în siguranță chiar și atunci când nu ești acolo. În plus, funcția Two-Way Audio îți permite să comunici de la distanță cu oricine se află în apropierea casei, adăugând un plus de control. Cu o capacitate de stocare locală de până la 128 GB și opțiuni de cloud prin Tapo Care, ai siguranța că toate evenimentele sunt arhivate și accesibile în orice moment. De asemenea, camera de supraveghereeste compatibilă cu Google Assistant și Amazon Alexa pentru un control mai ușor. Tapo C325WB , o cameră de supraveghere pentru exterior care aduce siguranța în prim-plan chiar și în cele mai întunecate nopți. Cu tehnologia Night Vision ColorPro, această cameră oferă imagini clare și colorate, fără a avea nevoie de luminile LED. Cu o rezoluție de 2K și un câmp vizual larg de 127°, camera Tapo C325WB surprinde detaliile impresionante și oferă protecție extinsă în jurul casei. Funcțiile avansate de detectare bazate pe inteligență artificială pentru persoane, animale și vehicule, împreună cu opțiunile flexibile de stocare locală și în cloud, fac din Tapo C325WB o alegere excelentă pentru protecția locuinței, oferind liniște și control complet. Pentru exterior, o opțiune foarte bună este, o cameră de supraveghere pentru exterior care aduce siguranța în prim-plan chiar și în cele mai întunecate nopți. Cu tehnologia Night Vision ColorPro, această cameră oferă imagini clare și colorate, fără a avea nevoie de luminile LED. Cu o rezoluție de 2K și un câmp vizual larg de 127°, camera Tapo C325WB surprinde detaliile impresionante și oferă protecție extinsă în jurul casei. Funcțiile avansate de detectare bazate pe inteligență artificială pentru persoane, animale și vehicule, împreună cu opțiunile flexibile de stocare locală și în cloud, fac din Tapo C325WB o alegere excelentă pentru protecția locuinței, oferind liniște și control complet. TP-Link nu doar că oferă soluții pentru o conexiune la Internet fără întreruperi, rapidă și fiabilă, dar asigură și securitatea completă a locuinței tale. Pe măsură ce toamna aduce o nouă rutină pentru școală și mai puțin timp petrecut acasă, instalarea unei camere de supraveghere poate oferi liniștea necesară atunci când nu ești prezent. În plus, cu o conexiune stabilă și rapidă, vei putea viziona în timp real imaginile și accesa informații esențiale pentru parcursul de învățare al copiilor sau pentru activitățile tale profesionale.

Tags: