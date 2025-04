STIRI TECH & TRENDING Omada by TP-Link, soluții ideale de conectivitate pentru mediul de afaceri Ionut Razvan Share







O conexiune rapidă, sigură și stabilă la internet este un aspect esențial pentru ca o afacere să poată ține pasul cu ritmul alert al dezvoltării tehnologice. Hotelurile, clădirile de birouri, spațiile comerciale sau depozitele și fabricile sunt doar câteva dintre locațiile pentru care o infrastructură de rețea bine pusă la punct este cheia unei activități eficiente. Omada by TP-Link oferă soluții de rețelistică de ultimă generație, adaptate nevoilor afacerilor moderne, cu tehnologii avansate care oferă performanțe și un plus de securitate, alături de flexibilitate în montare și administrare. Pentru toate acestea, gamaoferă soluții de rețelistică de ultimă generație, adaptate nevoilor afacerilor moderne, cu tehnologii avansate care oferă performanțe și un plus de securitate, alături de flexibilitate în montare și administrare. Omada oferă o gamă largă de echipamente, de la Access Point-uri pentru interior și exterior, la Switch-uri și Routere VPN. Toate acestea dispun de management centralizat prin Controlerele hardware, software sau via Cloud. Iar în România, aceste echipamente vin cu o garanție de 5 ani. Acces Point-urile Omada: Wi-Fi de ultimă generație O rețea Wi-Fi stabilă și rapidă este esențială pentru operarea și dezvoltarea unei afaceri. Venind în sprijinul sectorului business, gama Omada dispune de mai multe Access Point-uri special concepute pentru diversele nevoi ale afacerilor din România. Prezentăm mai jos câteva dintre ele, cu mențiunea că toate aceste AP-uri pot forma rețele Omada Mesh cu Seamless Roaming și toate pot fi administrate via Cloud prin platforma Omada SDN. EAP783 este cel mai performant Access Point Wi-Fi 7 din portofoliul actual, punând la dispoziție conexiuni Tri-Band BE1900 cu viteze combinate de până la 19.000 Mbps și două porturi RJ45 10G cu suport PoE++. este cel mai performant Access Point Wi-Fi 7 din portofoliul actual, punând la dispoziție conexiuni Tri-Band BE1900 cu viteze combinate de până la 19.000 Mbps și două porturi RJ45 10G cu suport PoE++. Acesta aduce tehnologiile avansate ale celei mai recente generații wireless, anume Multi-Link Operation și Multi-RU, alături de banda de 6 GHz și un bandwidth de 320 MHz. Toate acestea se traduc prin conexiuni mult mai eficiente și rapide, fiind o adevărată revoluție pentru transferurile de date și experiențele online ale utilizatorilor. EAP660 HD este una din soluțiile ideale. Fiind un model High-Density (HD), proiectat special pentru spațiile cu multe dispozitive conectate simultan, este ideal pentru a forma rețele Omada Mesh în cadrul spațiilor de evenimente cu sute sau mii de vizitatori sau în birouri open-space de mari dimensiuni. Pentru mediile cu mulți utilizatori,este una din soluțiile ideale. Fiind un model High-Density (HD), proiectat special pentru spațiile cu multe dispozitive conectate simultan, este ideal pentru a forma rețele Omada Mesh în cadrulsau în birouri open-space de mari dimensiuni. Ca și tehnologie, acesta este un Access Point Wi-Fi 6 Dual-Band AX3600, având bine-cunoscutele tehnologii ale acestei generații, anume OFDAM, 1024-QAM sau MU-MIMO. Alimentarea se poate realiza și via PoE, prin portul său RJ45 de 2.5 Gbps. EAP650 se remarcă prin versatilitatea sa în procesul de montare, având un diametru de doar 16 cm. Acesta se integrează discret în locațiile care au nevoie de o rețea Wi-Fi 6 performantă, dar care doresc să păstreze uniformitatea design-ului interior, fără a pune în evidență echipamentele rețelei. Din acest motiv, EAP650 este o alegere ideală mai ales pentru industria HoReCa. Având un design ultra-slim,se remarcă prin versatilitatea sa în procesul de montare, având un diametru de doar 16 cm. Acesta se integrează discret în locațiile care au nevoie de o rețea Wi-Fi 6 performantă, dar care doresc să păstreze uniformitatea design-ului interior, fără a pune în evidență echipamentele rețelei. Din acest motiv, EAP650 este o alegere ideală mai ales pentru industria HoReCa. EAP650 poate compune rețele Omada Mesh alături de AP-urile de mai sus, menținând performanțele wireless ridicate prin tehnologiile specifice unui model Wi-Fi 6 AX3000. Managementul acestor echipamente este unificat, ele fiind integrate în platforma Omada SDN și EAP650 poate fi alimentat la rândul său via PoE+, prin portul RJ45 de 1 Gbps. Routerele Omada: Securitate și versatilitate Un router performant este coloana vertebrală a oricărei rețele profesionale, motiv pentru care prezentăm mai jos două dintre cele mai interesante opțiuni din portofoliul Omada actual. ER706W-4G se remarcă prin conectivitatea dublă, WAN și 4G+, care îi permite să fie un router Always Online. Cum e posibil?? Prin funcția Failover, dacă conexiunea la internet prin cablu devine indisponibilă, routerul poate folosi conectivitatea 4G+ pentru a menține rețeaua online. se remarcă prin conectivitatea dublă, WAN și 4G+, care îi permite să fie un router Always Online. Cum e posibil?? Prin funcția Failover, dacă conexiunea la internet prin cablu devine indisponibilă, routerul poate folosi conectivitatea 4G+ pentru a menține rețeaua online. Conectivitatea 4G+ îl face ideal și pentru locațiile remote unde nu există o conexiune la internet prin cablu, acesta putând să formeze o rețea Wi-Fi prin cartela Nano SIM. Fiind astfel ideal pentru școlile din mediul rural sau locațiile turistice mai izolate. Pe lângă toate acestea, ER706W-4G are toate caracteristicile unui router VPN Multi-WAN performant, cu tehnologie Wi-Fi 6 AX3000, cinci antene High-Gain și care pune la dispoziție 4 porturi RJ45 WAN/LAN Gigabit, un port RJ45 WAN Gigabit și un slot SFP WAN/LAN Gigabit. ER8411 este cel mai mare agregator din gama actuală, fiind un router VPN Multi-WAN cu două sloturi SPF+ 10G și 8 porturi WAN/LAN RJ45 Gigabit. Mulțumită acestor specificații, ER8411 se integrează cel mai bine ca și soluție pentru rețele enterprise, cu un trafic ridicat de date și care au nevoie de stabilitate și performanță. este cel mai mare agregator din gama actuală, fiind un router VPN Multi-WAN cu două sloturi SPF+ 10G și 8 porturi WAN/LAN RJ45 Gigabit. Mulțumită acestor specificații, ER8411 se integrează cel mai bine ca și soluție pentru rețele enterprise, cu un trafic ridicat de date și care au nevoie de stabilitate și performanță. Pentru o redundanță îmbunătățită, ER8411 dispune de surse duale de alimentare, iar porturile USB 3.0 îi permit conectarea la un modem 4G/3G pentru backup LTE WAN. Omada SDN: Management unificat pentru rețelele business În final, după ce a fost menționată de mai multe ori în cele de mai sus, trebuie să vorbim mai pe larg despre Omada SDN. Deci, ce este aceasta? Omada SDN (Software-Defined Networking) reprezintă platforma de management destinată produselor Omada. Aceasta integrează echipamentele de rețea Omada, incluzând aici Access Point-uri, Switch-uri și Routere VPN, oferind un management centralizat 100% via Cloud pentru acestea. Se obține astfel o rețea foarte de scalabilă și controlată dintr-o interfață unică. reprezintă platforma de management destinată produselor Omada. Aceasta integrează echipamentele de rețea Omada, incluzând aici Access Point-uri, Switch-uri și Routere VPN, oferind un management centralizat 100% via Cloud pentru acestea. Se obține astfel o rețea foarte de scalabilă și controlată dintr-o interfață unică. Aceasta pune la dispoziție administratorilor de rețea multiple funcții și unelte digitale care facilitează implementarea, depanarea și monitorizarea rețelelor Omada. Printre acestea găsim Wi-Fi Heatmap Simulator, Zero-Touch Provisioning, Auto Channel Selection & Power Adjustment, monitorizare cu tehnologii AI sau rapoarte detaliate despre rețea. Pentru a facilita managementul 24/7, rețelele Omada pot fi controlate și din aplicația Omada pentru telefoane/tablete, disponibilă pentru iOS și Android.

Tags:

Previous Article AT-AR4050S-5G, un dispozitiv testat