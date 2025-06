ENTERTAINMENT STIRI TP-Link prezintă soluții smart de supraveghere Tapo Ionut Razvan Share







Tapo de la TP-Link sunt o soluție inteligentă și eficientă pentru protejarea locuinței atunci când nu ești prezent – totul este controlat de la distanță, direct din aplicația TP-Link Tapo. Prin autonomie extinsă, funcții inteligente de detecție și, în cazul unor modele, chiar alimentare prin panou solar, aceste dispozitive sunt ideale pentru a te ajuta să ai o vacanță liniștită. Camerele de supravegheresunt o soluție inteligentă și eficientă pentru protejarea locuinței atunci când nu ești prezent – totul este controlat de la distanță, direct din aplicația TP-Link Tapo. Prin autonomie extinsă, funcții inteligente de detecție și, în cazul unor modele, chiar alimentare prin panou solar, aceste dispozitive sunt ideale pentru a te ajuta să ai o vacanță liniștită. NEW: Tapo C460 și Tapo C460 KIT , noile camere de supraveghere pentru exterior cu acumulator de 10.000 mAh, rezoluție 4K 8MP și panou solar inclus in pachet* (*pentru modelul Tapo C460 KIT) Tapo C460 KIT este soluția ideală pentru a-ți păstra casa în siguranță cât timp te bucuri de concediu. Ai alimentare neîntreruptă și te bucuri de securitate 24/7 datorită panoului solar inclus in pachet, care alimentează bateria. Chiar și 45 de minute de lumină solară alimentează bateria pentru o zi întreagă. Camera oferă o calitate impresionantă a imaginii datorită rezoluției 4K Ultra HD cu 8MP și funcției night vision cu senzor Starlight, captând astfel imagini color cu detalii importante, chiar și pe întuneric. Camera Tapo C460 KIT se montează rapid, fără cabluri și poate funcționa până la 200 de zile cu o singură încărcare a bateriei de 10.000 mAh. Cu detecție inteligentă AI, audio bidirecțional, stocare locală sau în cloud și rezistență la ploaie și praf (IP66), camera de supraveghere Tapo C460 KIT e partenerul perfect pentru o vară fără griji, oriunde te-ai afla. Tapo C460 este o altă opțiune, fără panoul solar inclus în pachet, dar care poate fi configurată alături de un panou solar Tapo achiziționat separat (modelul A201). Mai mult, panoul solar se montează flexibil, chiar și la distanță de cameră, cu ajutorul unui cablu extra-lung, și asigură autonomie extinsă fără a fi nevoie de reîncărcări frecvente. Tapo C425 și Tapo C425 KIT, o soluție sustenabilă și inteligentă pentru siguranța casei tale Tapo C425 este complet wireless (nu ai nevoie de cabluri) și perfectă pentru o supraveghere discretă și eficientă, oriunde ai nevoie. Se prinde ușor datorită bazei magnetice ajustabile, iar bateria de 10.000 mAh îți oferă până la 300 de zile de autonomie – fără cabluri, fără reîncărcări frecvente. Acest model nu vine cu panou solar inclus în pachet, însă poate fi achiziționat separat, transformând astfel lumina soarelui în energie: doar 45 de minute de soare pe zi sunt suficiente pentru o funcționare continuă pe parcursul întregii zile. Instalarea este simplă, fără hub, iar kitul este rezistent la praf, ploi și caniculă. Camera Wi-Fieste complet wireless (nu ai nevoie de cabluri) și perfectă pentru o supraveghere discretă și eficientă, oriunde ai nevoie. Tapo C425 este partenerul perfect pentru vacanțele mai lungi din vara asta – ai grijă de casă chiar și de la distanță, fără stres. Tapo C425 KIT. Însă, și acest model vine în varianta cu panou solar inclus deja în pachet, prin modelul Tapo C425 KIT o cameră de supraveghere pregătită să păzească curtea, terasa sau intrarea din față, chiar și atunci când tu te bucuri de vară, departe de casă. Și toate acestea fără cabluri și procese complicate de configurare sau montare. Calitatea imaginilor 2K QHD îți permite să vezi perfect toate detaliile înregistrate, iar funcția Color Night Vision îți oferă liniște inclusiv după apus. Unghi ultra-larg de 150°, detecția AI gratuită și rezistența la apă (IP66) fac Tapo C425 KIT o cameră de supraveghere pregătită să păzească curtea, terasa sau intrarea din față, chiar și atunci când tu te bucuri de vară, departe de casă. Și toate acestea fără cabluri și procese complicate de configurare sau montare. Tapo C410 , soluția eficientă și accesibilă pentru exterior Tapo C410 care aduce siguranță exact acolo unde ai nevoie, fără fire încurcate sau instalări complicate. Funcționează pe baterie, cu o autonomie de până la 180 de zile dintr-o singură încărcare, și se montează rapid oriunde – fie că e vorba de balcon, grădină sau intrarea în casă. Redă imagini clare 2K, zi și noapte, iar datorită spoturilor integrate, vezi totul în culori vii chiar și după lăsarea serii pe o distanță de până la 9 metri. Detectează mișcarea umană cu precizie și îți trimite notificări direct pe telefon. În plus, ai libertate totală la stocare – pe card microSD de până la 512 GB sau în cloud cu Tapo Care. Este rezistentă la ploaie, praf și temperaturi extreme, iar compatibilitatea cu Alexa și Google Assistant îți face viața și mai simplă – controlezi totul prin voce. În plus, ai libertate totală la stocare – pe card microSD de până la 512 GB sau în cloud cu Tapo Care. Este rezistentă la ploaie, praf și temperaturi extreme, iar compatibilitatea cu Alexa și Google Assistant îți face viața și mai simplă – controlezi totul prin voce. Așadar, indiferent dacă optezi pentru claritatea uimitoare a unei camere 4K, pentru confortul alimentării solare sau pentru o soluție accesibilă și eficientă, fiecare model din gama TP-Link Tapo are grijă de ce contează cel mai mult: liniștea ta. În timp ce tu te bucuri de vacanțe, ești la job sau pur și simplu ai nevoie de securitate smart de oriunde ai fi, camerele Tapo veghează discret asupra casei tale. Cu funcții inteligente, autonomie generoasă și instalare fără bătăi de cap, Tapo transformă orice spațiu într-unul sigur și supravegheat inteligent – totul de la distanță, prin aplicația Tapo.

