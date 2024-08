ENTERTAINMENT STIRI TECH Supraveghează ceea ce contează în această vară și bucură-te de performanța camerelor din gama Tapo de la TP-Link Ionut Razvan Share







Vara este sinonimă cu aventura – fie că este vorba de o excursie prin țară, o escapadă pe plajă sau o evadare într-o metropolă plină de viață. În mijlocul entuziasmului de a-ți planifica vacanța perfectă, poate apărea și îngrijorarea legată de siguranța locuinței pe durata plecării. Este important, mai ales în sezonul estival, să iei măsuri suplimentare pentru a te asigura că locuința este monitorizată în permanență, chiar și atunci când ești plecat. Din fericire, există dispozitive care simplifică acest proces, iar camerele de supraveghere Tapo de la TP-Link sunt echipate cu funcții avansate care facilitează supravegherea casei, direct din aplicația Tapo. Aceste camere sunt performante și accesibile, folosind tehnologii de vârf pentru a supraveghea atât interiorul, cât și exteriorul locuinței. Camerele Tapo oferă notificări în timp real, permițându-ți să intervii rapid în cazul unor activități suspecte. „Știm cât de mult contează să pleci în concediu fără să iei și grijile de acasă cu tine. De aceea, mai ales în această perioadă, gama de camere de supraveghere TP-Link Tapo vine ca o soluție perfectă la momentul potrivit, ideală tuturor nevoilor de supraveghere. Vara aceasta am lansat pe piața din România camere noi, cu diferite funcții de la un model la altul, tocmai pentru ca utilizatorii să aibă mai multe variante din care pot alege, în funcție de nevoile lor specifice. Dintre noile modele lansate, menționăm camera Tapo C720 care încorporează două proiectoare de 2800 de lumeni și Tapo C410 KIT care se alimentează cu ajutorul panoului solar care vine la pachet. Indiferent de nevoile de supraveghere ale ultilizatorilor, suntem convinși că gama Tapo de la TP-Link le va îndeplini și vara aceasta.”- Simona Nijnic, Sales Director TP-Link România. Tapo C410 KIT | Soluția ideală pentru utilizatorii care doresc autonomie fără cabluri și monitorizare continuă Un produs inedit, care îți permite să valorifici la maxim energia verii și să reduci costurile cu electricitatea este camera Tapo C410 KIT. Acest kit de supraveghere beneficiază de alimentare neîntreruptă cu energie electrică folosind acumulatorul și panoul solar incluse în pachet, fără a necesita conectarea la rețeaua electrică, și captează imagini detaliate de 3MP la rezoluție 2K. Mai mult, funcția Color Night Vision permite camerei să capteze imagini în culori vii cu ajutorul obiectivului cu apertură mare și al spotlight-urilor încorporate, eficiente pe o distanță de până la 9 metri. O funcție foarte interesantă și utilă este 2-way audio, prin care utilizatorii pot stabili o comunicare bidirecțională cu mediul în care este amplasată camera, datorită microfonului și difuzorului încorporate. Mai mult, dispozitivul detectează inteligent persoanele din cadru, este rezistent la apă și praf (deci perfectă pentru utilizarea în mediul exterior) și pune la dispoziția utilizatorilor opțiuni flexibile de stocare – fie pe un card Micro SD, fie în cloud, prin serviciul Tapo Care. Acest model este disponibil și în varianta Tapo C410 cu o singură unitate, oferind utilizatorilor flexibilitate maximă în planificarea ecosistemului de supraveghere pentru acasă. Tapo C425 | Model recomandat pentru utilizatorii care doresc autonomie extinsă și detecție AI avansată În același ecosistem se poate integra cu succes și modelul Tapo C425, care vine în completarea soluțiilor de supraveghere pentru acasă, cu bateria sa de 10000mAh și autonomia de până la 300 de zile, cu o singură încărcare. Astfel, oricât de mult stai în concediu, poți fi sigur că locuința e mereu supravegheată îndeaproape. Camera se montează fără cabluri, eliminând nevoia de prize și permițând o amplasare flexibilă, cu ajutorul bazei magnetice și a conectivității Wi-Fi, iar datorită suportului magnetic ajustabil, extrem de convenabil, camera poate monitoriza fiecare colț al curții sau grădinii. Tapo C425 captează fiecare detaliu la o rezoluție de 2560×1440, ceea ce înseamnă de 1,7 ori mai mulți pixeli decât la 1080p și surprinde imagini în culori vii, cu ajutorul senzorului Starlight și al funcției de Night Vision Color, pe un câmp de vizualizare foarte larg, de 150°. Un mare avantaj de care te poți bucura chiar și în deplasare este acela că vei ști tot timpul dacă în cadru se află oameni, animale de companie și vehicule, iar astfel notificările inutile sunt reduse, cu ajutorul AI. În plus, protecția IP66, compatibilitatea cu panoul solar Tapo și sistemul 2-way încorporat fac din acest dispozitiv alegerea ideală pentru oricine dorește să-și protejeze locuința și să se bucure de o vară fără griji. Tapo C720 | Soluție de supraveghere pentru iluminare suplimentară și detectare inteligentă pentru zone mai îndepărtate, pe timpul nopții Tot pentru exterior, mai ales pentru zonele în care ai nevoie de iluminare suplimentară, există modelul Tapo C720, o cameră 2K QHD cu două proiectoare luminoase însumând 2800 de lumeni, care captează imagini pe o distanță de până la 30 de metri. Mai mult, proiectoarele se activează automat la detectarea mișcării într-o zonă de 270°, iar camera permite configurarea unor zone de activitate și detectare smart. Astfel, poți primi alerte personalizate în funcție de ceea ce se află în cadru. Și acest model integrează sistemul 2-way audio, beneficiază de protecție IP65 pentru rezistență la apă și praf, și poate fi gestionată extrem de ușor, de oriunde, din aplicația Tapo. Tapo C520WS | Potrivită pentru cei care doresc monitorizare discretă pe timpul nopții cu ajutorul senzorului Starlight, rotație completă, detectare AI avansată și opțiuni de conectare prin cablu de rețea Iar pentru cei care își doresc și mai multă protecție, camera Tapo C500 se poate roti până la 360° pe orizontală și până la 130° pe verticală, pentru vigilență maximă. Și acest model integrează inteligență artificială și oferă posibilitatea de a detecta persoanele aflate în cadru și de a trimite notificări, iar funcția Night Vision se asigură că imaginile captate sunt clare și pe timpul nopții. Posibilitatea de montare flexibilă (conexiune Wi-Fi, montare pe perete, montare pe tavan, montare pe stâlp, etc.) face din Tapo C500 modelul ideal pentru a fi folosit atât în interior, cât și la exterior, pentru siguranța locuinței în orice moment. Modelele Tapo C510W (pentru monitorizarea completă cu rotație 360° și detectare AI avansată) și Tapo C520WS completează gama, oferind opțiuni variate de ultimă generație, adaptabile nevoilor fiecărei locuințe. Ușurința în utilizare și instalare, împreună cu funcționalitățile avansate, fac din aceste dispozitive partenerii ideali pentru securitatea casei, mai ales atunci când petreceți o perioadă mai lungă în afara locuinței. Indiferent de activitățile planificate vara aceasta, siguranța locuinței nu trebuie să fie o grijă în plus. Cu ajutorul camerelor de supraveghere Tapo, vacanțele pot fi petrecute fără stres, știind că locuința este monitorizată continuu. Camerele Tapo oferă o protecție completă pe timp de zi și noapte, datorită funcțiilor de detectare inteligentă a mișcării, comunicare bidirecțională și vizionare nocturnă color. Instalarea rapidă și utilizarea intuitivă fac aceste dispozitive perfecte pentru cei care doresc o soluție de securitate eficientă și modernă.

Tags: