Sfaturi pentru siguranta P2P: Evitarea înșelătoriilor tip “Plătită, dar anulată”

Prioritatea principală a Binance este siguranța utilizatorilor, iar o parte importantă a acestui lucru este informarea despre cele mai comune escrocherii și cum pot fi evitate. Infractorii crypto concep constant noi modalități de a exploata utilizatorii nepregătiți, inclusiv pe cei care vizează comercianții peer-to-peer (P2P). O astfel de tactică care a câștigat tracțiune este înșelătoria Paid-but-Canceled (plătită, dar anulată). Înțelegerea escrocheriei “Plătită, dar anulată” Escrocheria “Plătită, dar anulată” este o schemă frauduloasă în care vânzătorii de criptomonede peer-to-peer conving cumpărătorii să-și anuleze comanda, după ce cumpărătorii au efectuat deja plata. Se desfășoară, de obicei, în următorii pași: Promovarea ofertei: escrocul (vânzătorul) postează un anunț pe o piață P2P, oferind să vândă criptomonede la o rată foarte atractivă. Inițierea tranzacției: un cumpărător nepregătit inițiază tranzacția și transferă plata în contul vânzătorului. În acest moment, escrocul poate solicita numărul de telefon al cumpărătorului, contactul WhatsApp sau Telegram sau poate cere cumpărătorului să-l contacteze. Convingerea cumpărătorului: după ce primește plata, vânzătorul contactează cumpărătorul și îi oferă un motiv aparent legitim pentru a-și anula comanda. Escrocul ar putea pretinde că a fost o eroare în tranzacție sau că trebuie să reinițieze tranzacția din anumite motive. Anularea comenzii: având încredere în vânzător, cumpărătorul anulează comanda pe platformă fără a primi criptomonede sau a-și recupera banii. Dispariția: odată anulată comanda, escrocul dispare cu banii cumpărătorului, lăsându-l fără recurs. Un scenariu obișnuit este ca escrocii să trimită mesaje pretinzând probleme de plată și cerând cumpărătorilor să-și anuleze comenzile sau să contacteze un număr extern pentru asistență. Odată contactați, ei îi conving pe cumpărători să anuleze comanda. O variație ușor diferită a aceleiași fraude este ca vânzătorii de criptomonede să solicite numerele de telefon ale cumpărătorilor după plată, pretinzând că au nevoie de ele pentru a verifica comanda. Vânzătorii ar solicita apoi cumpărătorilor să-și împărtășească datele de contact. Ei contactează apoi cumpărătorul offline, convingându-l să anuleze comanda sub false pretexte. În ambele cazuri, rezultatul este același: cumpărătorii, care au efectuat deja plata, nu mai văd niciodată nici banii lor, nici criptomonedele pe care credeau că le cumpără. Evitarea escrocheriei “Plătită, dar anulată” Singura modalitate prin care infractorii pot finaliza escrocheria este convingând cumpărătorii să anuleze comanda. Dacă solicitarea lor de anulare a comenzii este legitimă și justificată, trebuie să returneze mai întâi fondurile. Evitați să anulați comenzile după ce ați efectuat o plată: nu anulați niciodată o comandă după ce ați efectuat o plată, până când nu ați confirmat că rambursarea a fost creditată înapoi în contul dumneavoastră. Fiți vigilenți: fiți atenți la ceea ce pretind vânzătorii, mai ales dacă vedeți oferte care sunt prea bune pentru a fi adevărate. Dacă simțiți ceva suspect, raportați cazul, proactiv, echipei noastre de asistență. Păstrați conversațiile pe Binance: mențineți întotdeauna toate comunicările privind tranzacțiile P2P în cadrul platformei Binance, pentru a asigura integritatea. Nu împărtășiți informațiile de contact. Dacă ați efectuat plata și ați notificat vânzătorul, dar vânzătorul nu reușește să elibereze comanda după ce a confirmat primirea plății, faceți un apel. Echipa noastră de asistență vă poate ajuta să eliberați comanda.

